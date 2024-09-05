Что такое гонорея?
Гонорея — это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте. Гонорея заражает половые органы, а у женщины — фаллопиевы трубы и яичники. Фаллопиевые трубы соединяют яичники (половые органы, в которых хранятся яйцеклетки) с маткой.
Иногда оральный секс может вызвать инфицирование горла гонореей. Анальный секс может вызвать инфицирование прямой кишки (места накопления кала) гонореей.
Гонореей можно заразиться через вагинальный, оральный или анальный секс с инфицированным человеком.
Беременная женщина может заразить гонореей глаза своего ребенка во время родов.
Гонорея вызывает симптомы в инфицированной части тела, но она может распространяться и на другие части тела, например, суставы или кожу.
Если вы ведете активную половую жизнь или беременны, узнайте у врача о возможности проведения анализа на гонорею.
Врачи лечат гонорею антибиотиками.
У женщины с гонореей, не получающей лечения, может развиться воспалительное заболевание органов таза (ВЗОТ). ВЗОТ — это инфекция матки, фаллопиевых труб или обоих органов. ВЗОТ также может распространяться на яичники и попадать кровь. ВЗОТ может повредить репродуктивные органы и затруднить зачатие ребенка.
У больного гонореей может развиться эпидидимит, инфекция эпидидимиса. Эпидидимис — это спиральная трубка, которая находится сверху каждого семенника. Эпидидимит вызывает боль и отек мошонки.
Какими симптомами проявляется гонорея?
Женщины
легкая боль в области влагалища;
выделение желтой жидкости из влагалища (влагалищные выделения);
более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;
боль при мочеиспускании;
очень сильная боль в нижней части живота, если у вас развилось ВЗОТ.
Мужчины
легкая или очень сильная боль при мочеиспускании;
желто-зеленые выделения (густая жидкость) из пениса;
более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;
красный и опухший кончик пениса;
болезненное опухание мошонки с одной или обеих сторон при эпидидимите.
Женщины и мужчины
При инфекции в прямой кишке (места накопления кала) или ануса (места выхода кала) может возникнуть боль и густые желтые выделения из ануса.
При инфекции в горле обычно не бывает никаких симптомов, но горло может саднить.
Как врачи диагностируют гонорею?
Врачи подозревают наличие гонореи, исходя из симптомов.
Для точной диагностики врачи выполнят анализы образца выделений из пениса, влагалища, горла или прямой кишки.
Врач может взять на анализ образец жидкости из пениса, горла или прямой кишки при помощи ватного тампона. У женщин врач осматривает влагалище с помощью пластикового гинекологического зеркала и берет мазок из шейки матки (нижней части матки, которая выходит во влагалище).
Если вы беременны или подвергаетесь большому риску заражения гонореей, врач может провести анализ мочи на гонорею при отсутствии симптомов. Женщины подвергаются более высокому риску, если:
они моложе 25 лет и ведут активную половую жизнь;
у них когда-либо была ИППП;
они участвуют в рискованных сексуальных действиях (например, занятие проституцией, наличие партнера, занимающегося проституцией, наличие нескольких половых партнеров или нерегулярное использование презервативов);
их партнер участвует в рискованных сексуальных действиях.
Мужчины подвергаются более высокому риску, если:
у них был половой контакт с мужчиной за последний год.
Врачи также могут проверить кровь или мочу на наличие других ИППП, потому что у многих людей имеется несколько ИППП.
Как врачи лечат гонорею?
Врачи:
сделают укол антибиотиков в мышцу;
назначат антибиотики для приема внутрь;
порекомендуют не заниматься сексом до окончания курса антибиотиков, чтобы предотвратить распространение гонореи;
госпитализируют вас для лечения антибиотиками, вводимыми внутривенно (в/в), если инфекция распространилась на суставы;
проведут анализы и лечение гонореи у вашего сексуального партнера.