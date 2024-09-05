Гонорея — это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте. Гонорея заражает половые органы, а у женщины — фаллопиевы трубы и яичники. Фаллопиевые трубы соединяют яичники (половые органы, в которых хранятся яйцеклетки) с маткой.

Иногда оральный секс может вызвать инфицирование горла гонореей. Анальный секс может вызвать инфицирование прямой кишки (места накопления кала) гонореей.

Гонореей можно заразиться через вагинальный, оральный или анальный секс с инфицированным человеком.

Беременная женщина может заразить гонореей глаза своего ребенка во время родов.

Гонорея вызывает симптомы в инфицированной части тела, но она может распространяться и на другие части тела, например, суставы или кожу.

Если вы ведете активную половую жизнь или беременны, узнайте у врача о возможности проведения анализа на гонорею.

Врачи лечат гонорею антибиотиками.

У женщины с гонореей, не получающей лечения, может развиться воспалительное заболевание органов таза (ВЗОТ). ВЗОТ — это инфекция матки, фаллопиевых труб или обоих органов. ВЗОТ также может распространяться на яичники и попадать кровь. ВЗОТ может повредить репродуктивные органы и затруднить зачатие ребенка.

У больного гонореей может развиться эпидидимит, инфекция эпидидимиса. Эпидидимис — это спиральная трубка, которая находится сверху каждого семенника. Эпидидимит вызывает боль и отек мошонки.