У некоторых людей, у которых был опоясывающий лишай, боль продолжается после того, как сыпь исчезла. Поскольку ветряную оспу и опоясывающий лишай вызывает вирус герпеса, проблемы, которые возникают после заболевания опоясывающим лишаем, называются «постгерпетическими». Невралгия — это боль, связанная с нервами. Поэтому боль, которая продолжается после того, как вы переболели опоясывающим лишаем, называется постгерпетической невралгией.

Боль обычно возникает в том месте, где у вас была сыпь от опоясывающего лишая.

Врачи не знают, почему у некоторых людей развивается постгерпетическая невралгия.

Большинство людей, страдающих постгерпетической невралгией, старше 50 лет.

Болеутоляющие препараты и кремы могут купировать боль.

Вакцины против ветряной оспы и опоясывающего лишая могут помочь предотвратить развитие опоясывающего лишая и постгерпетической невралгии.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас все еще есть боль после того, как опоясывающий лишай прошел. Лечение тем эффективнее, чем скорее вы его начнете.