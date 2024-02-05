После заболевания ветряной оспой вирус, который вызвал его, остается в организме на всю жизнь. Если вирус реактивируется, вы заболеете опоясывающим лишаем. Опоясывающий лишай — это болезненная сыпь в виде волдырей, наполненных жидкостью.
Что представляет собой постгерпетическая невралгия?
У некоторых людей, у которых был опоясывающий лишай, боль продолжается после того, как сыпь исчезла. Поскольку ветряную оспу и опоясывающий лишай вызывает вирус герпеса, проблемы, которые возникают после заболевания опоясывающим лишаем, называются «постгерпетическими». Невралгия — это боль, связанная с нервами. Поэтому боль, которая продолжается после того, как вы переболели опоясывающим лишаем, называется постгерпетической невралгией.
Боль обычно возникает в том месте, где у вас была сыпь от опоясывающего лишая.
Врачи не знают, почему у некоторых людей развивается постгерпетическая невралгия.
Большинство людей, страдающих постгерпетической невралгией, старше 50 лет.
Болеутоляющие препараты и кремы могут купировать боль.
Вакцины против ветряной оспы и опоясывающего лишая могут помочь предотвратить развитие опоясывающего лишая и постгерпетической невралгии.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас все еще есть боль после того, как опоясывающий лишай прошел. Лечение тем эффективнее, чем скорее вы его начнете.
Что является причиной постгерпетической невралгии?
После того как вы переболели ветряной оспой, вирус остается в корешках нервов около позвоночника. Иногда вирус реактивируется и вызывает очень болезненную сыпь (опоясывающий лишай) на участках кожи, соединенных с инфицированным корешком нерва.
Сыпь от опоясывающего лишая проходит сама по себе. Но некоторые люди по-прежнему ощущают сильную боль в том месте, где была сыпь. Врачи не знают, почему у некоторых людей это происходит, а у других нет.
Каковы симптомы постгерпетической невралгии?
Вы будете чувствовать жгучую боль в том месте кожи, где у вас был опоясывающий лишай. Боль может:
быть постоянной или преходящей;
ухудшаться ночью, в жару или холод;
длиться 3 месяца или более: примерно у 1 из 5 человек боль длится более года.
Как врачи диагностируют постгерпетическую невралгию?
Врачи ставят диагноз, исходя из симптомов и из того, что вы недавно переболели опоясывающим лишаем. Они также проведут обследование, чтобы убедиться, что боль не вызвана чем-то другим.
Как врачи лечат постгерпетическую невралгию?
Если у вас лишь легкая боль, врачи порекомендуют болеутоляющий препарат, отпускаемый без рецепта (например, ацетаминофен), или крем (такой как капсаицин или лидокаин), для купирования боли.
Средство излечения постгерпетической невралгии отсутствует. У большинства людей она проходит сама по себе в течение 1–3 месяцев.
Если вы испытываете сильную боль, врачи могут назначить:
рецептурные препараты, которые влияют на функционирование нервной системы;
рецептурные обезболивающие;
иногда инъекции ботокса в тех местах, где ощущается боль.
Как предотвратить постгерпетическую невралгию?
Меры по профилактике ветряной оспы и опоясывающего лишая снижают вероятность развития постгерпетической невралгии. Врачи рекомендуют:
вакцину против ветряной оспы для детей;
вакцину против опоясывающего лишая для взрослых.