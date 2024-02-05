Опоясывающий лишай может начинаться с боли, покалывания или зуда на небольшом участке кожи с одной стороны тела. Часто это происходит на груди или в области живота. Через несколько дней симптомы включают:

маленькие, наполненные жидкостью волдыри на одном участке кожи;

болезненные области, чувствительные при касании;

иногда головную боль, лихорадку и чувство усталости.

Часть нерва на лице (лицевого нерва), ведущего к глазу и уху, также может быть затронута вирусом, вызывающим опоясывающий лишай. Инфекция может вызвать боль и волдыри вокруг глаз и иногда влияет на зрение. Если инфекция затронет ухо, это может вызвать боль и ухудшить слух. Иногда заражение лицевого нерва приводит к обездвиживанию мышц лица.

Сыпь на груди, вызванная опоясывающим лишаем Изображение BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Примерно через 5 дней после появления волдырей: