Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

опоясывающий лишай;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

После заболевания ветряной оспой вирус, который вызвал его, остается в организме на всю жизнь. Если вирус реактивируется, вы заболеете опоясывающим лишаем.

Что такое опоясывающий лишай?

Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, вызывающая болезненную сыпь в виде волдырей, наполненных жидкостью.

  • Если вирус ветряной оспы становится активным, он перемещается к коже, где вызывает болезненные волдыри.

  • Врачи не знают, что заставляет вирус реактивироваться, но иногда это происходит, когда лекарства или другие болезни ослабляют иммунную систему.

  • Взрослые в возрасте 50 лет и старше, а также люди с ослабленной иммунной системой чаще заболевают опоясывающим лишаем.

  • Обычно опоясывающим лишаем болеют только один раз.

  • При помощи лекарств нельзя излечить опоясывающий лишай, но антивирусные препараты (лекарства, прекращающие действие вируса) и болеутоляющие препараты могут улучшить самочувствие.

  • Вакцина может предотвратить развитие опоясывающего лишая.

Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас есть опоясывающий лишай, потому что лечение тем эффективнее, чем раньше его начать.

Что вызывает опоясывающий лишай?

После того как вы переболели ветряной оспой, вирус остается в корешках нервов около позвоночника. Иногда вирус снова активируется и вызывает сыпь (опоясывающий лишай). Сыпь развивается на участках кожи, связанных с инфицированным корешком нерва.

Поскольку ветряная оспа вызвана вирусом герпеса, опоясывающий лишай иногда называют «опоясывающим герпесом».

Какими симптомами проявляется опоясывающий лишай?

Опоясывающий лишай может начинаться с боли, покалывания или зуда на небольшом участке кожи с одной стороны тела. Часто это происходит на груди или в области живота. Через несколько дней симптомы включают:

  • маленькие, наполненные жидкостью волдыри на одном участке кожи;

  • болезненные области, чувствительные при касании;

  • иногда головную боль, лихорадку и чувство усталости.

Часть нерва на лице (лицевого нерва), ведущего к глазу и уху, также может быть затронута вирусом, вызывающим опоясывающий лишай. Инфекция может вызвать боль и волдыри вокруг глаз и иногда влияет на зрение. Если инфекция затронет ухо, это может вызвать боль и ухудшить слух. Иногда заражение лицевого нерва приводит к обездвиживанию мышц лица.

Примерно через 5 дней после появления волдырей:

  • Волдыри высыхают, образуют струп и могут оставлять шрамы на коже. До образования струпьев следует держаться подальше от других людей, чтобы предотвратить передачу вируса.

  • Бактериальной инфекцией можно заразиться через царапины на волдырях или в результате появления волдырей возле глаз, носа или ушей.

  • У вас может быть длительная боль после того, как сыпь исчезнет (постгерпетическая невралгия), — она случается примерно у 1 из 10 человек

Как врачи диагностируют опоясывающий лишай?

Врачи диагностируют опоясывающий лишай, спрашивая о ваших симптомах и осматривая сыпь. Иногда они берут соскоб из волдыря или образец жидкости внутри волдыря, чтобы исследовать его в лаборатории.

Как врачи лечат опоясывающий лишай?

Врачи:

  • назначают противовирусный препарат для уменьшения симптомов — эти лекарства действуют наиболее эффективно, если начинать их прием рано, до того как образуются волдыри;

  • назначают болеутоляющее средство;

  • рекомендуют прикладывать влажный компресс к сыпи, чтобы уменьшить боль и зуд;

  • советуют не царапать волдыри, чтобы предотвратить заражение;

  • направят вас с окулисту или ЛОРу, если опоясывающий лишай находится рядом с глазом или ухом.

Как предотвратить возникновение опоясывающего лишая?

Вакцины могут предотвратить ветряную оспу и опоясывающий лишай.

Получите вакцину против ветряной оспы:

  • Большинство детей получают 2 прививки от ветряной оспы в рамках стандартного плана вакцинации: в возрасте от 12 до 15 месяцев и повторно в возрасте от 4 до 6 лет.

  • Если вы подросток или взрослый, у которого не было ветрянки или который не получал вакцины против ветряной оспы, обратитесь к врачу для получения вакцины.

Получите вакцину против опоясывающего лишая:

  • Большинство людей в возрасте 50 лет и старше должны получить вакцину против опоясывающего лишая, даже если у них уже была ветрянка или опоясывающий лишай.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.