После заболевания ветряной оспой вирус, который вызвал его, остается в организме на всю жизнь. Если вирус реактивируется, вы заболеете опоясывающим лишаем.
Что такое опоясывающий лишай?
Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, вызывающая болезненную сыпь в виде волдырей, наполненных жидкостью.
Если вирус ветряной оспы становится активным, он перемещается к коже, где вызывает болезненные волдыри.
Врачи не знают, что заставляет вирус реактивироваться, но иногда это происходит, когда лекарства или другие болезни ослабляют иммунную систему.
Взрослые в возрасте 50 лет и старше, а также люди с ослабленной иммунной системой чаще заболевают опоясывающим лишаем.
Обычно опоясывающим лишаем болеют только один раз.
При помощи лекарств нельзя излечить опоясывающий лишай, но антивирусные препараты (лекарства, прекращающие действие вируса) и болеутоляющие препараты могут улучшить самочувствие.
Вакцина может предотвратить развитие опоясывающего лишая.
Немедленно обратитесь к врачу, если считаете, что у вас есть опоясывающий лишай, потому что лечение тем эффективнее, чем раньше его начать.
Что вызывает опоясывающий лишай?
После того как вы переболели ветряной оспой, вирус остается в корешках нервов около позвоночника. Иногда вирус снова активируется и вызывает сыпь (опоясывающий лишай). Сыпь развивается на участках кожи, связанных с инфицированным корешком нерва.
Поскольку ветряная оспа вызвана вирусом герпеса, опоясывающий лишай иногда называют «опоясывающим герпесом».
Какими симптомами проявляется опоясывающий лишай?
Опоясывающий лишай может начинаться с боли, покалывания или зуда на небольшом участке кожи с одной стороны тела. Часто это происходит на груди или в области живота. Через несколько дней симптомы включают:
маленькие, наполненные жидкостью волдыри на одном участке кожи;
болезненные области, чувствительные при касании;
иногда головную боль, лихорадку и чувство усталости.
Часть нерва на лице (лицевого нерва), ведущего к глазу и уху, также может быть затронута вирусом, вызывающим опоясывающий лишай. Инфекция может вызвать боль и волдыри вокруг глаз и иногда влияет на зрение. Если инфекция затронет ухо, это может вызвать боль и ухудшить слух. Иногда заражение лицевого нерва приводит к обездвиживанию мышц лица.
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Примерно через 5 дней после появления волдырей:
Волдыри высыхают, образуют струп и могут оставлять шрамы на коже. До образования струпьев следует держаться подальше от других людей, чтобы предотвратить передачу вируса.
Бактериальной инфекцией можно заразиться через царапины на волдырях или в результате появления волдырей возле глаз, носа или ушей.
У вас может быть длительная боль после того, как сыпь исчезнет (постгерпетическая невралгия), — она случается примерно у 1 из 10 человек
Как врачи диагностируют опоясывающий лишай?
Врачи диагностируют опоясывающий лишай, спрашивая о ваших симптомах и осматривая сыпь. Иногда они берут соскоб из волдыря или образец жидкости внутри волдыря, чтобы исследовать его в лаборатории.
Как врачи лечат опоясывающий лишай?
Врачи:
назначают противовирусный препарат для уменьшения симптомов — эти лекарства действуют наиболее эффективно, если начинать их прием рано, до того как образуются волдыри;
назначают болеутоляющее средство;
рекомендуют прикладывать влажный компресс к сыпи, чтобы уменьшить боль и зуд;
советуют не царапать волдыри, чтобы предотвратить заражение;
направят вас с окулисту или ЛОРу, если опоясывающий лишай находится рядом с глазом или ухом.
Как предотвратить возникновение опоясывающего лишая?
Вакцины могут предотвратить ветряную оспу и опоясывающий лишай.
Получите вакцину против ветряной оспы:
Большинство детей получают 2 прививки от ветряной оспы в рамках стандартного плана вакцинации: в возрасте от 12 до 15 месяцев и повторно в возрасте от 4 до 6 лет.
Если вы подросток или взрослый, у которого не было ветрянки или который не получал вакцины против ветряной оспы, обратитесь к врачу для получения вакцины.
Получите вакцину против опоясывающего лишая:
Большинство людей в возрасте 50 лет и старше должны получить вакцину против опоясывающего лишая, даже если у них уже была ветрянка или опоясывающий лишай.