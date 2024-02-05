Что представляет собой инфекционный мононуклеоз?
Инфекционный мононуклеоз представляет собой вирусную инфекцию, которая чаще всего встречается у подростков и молодых людей.
Мононуклеоз передается через тесные контакты, например, поцелуи, с инфицированными людьми.
Симптомы включают сильную боль в горле, сильную усталость и увеличенные лимфатические узлы на шее.
Люди с мононуклеозом обычно чувствуют себя лучше примерно через 2 недели, но некоторые могут чувствовать себя очень усталыми в течение нескольких недель или даже месяцев.
Ацетаминофен или ибупрофен снижает температуру и купирует боль.
Что вызывает мононуклеоз?
Мононуклеоз вызывает вирус Эпштейна-Барр, один из типов вирусов герпеса. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), встречается часто, но не все, кто заражаются ею, заболевают мононуклеозом. У многих людей с инфекцией, вызванной ВЭБ, нет симптомов или же симптомы очень слабые.
Какими симптомами проявляется мононуклеоз?
Симптомы мононуклеоза включают следующие:
крайняя усталость — обычно наиболее тяжелая в течение первых 2–3 недель;
повышение температуры до 39,4 °C;
сильная боль в горле — возможно появление гноя в задней части горла;
увеличение лимфатических узлов, особенно в области шеи (лимфатические узлы представляют собой крошечные органы иммунной системы в форме фасоли, которые помогают бороться с инфекциями).
У вас может быть мононуклеоз, даже при отсутствии всех этих симптомов.
Примерно у половины людей с мононуклеозом имеется отек селезенки. Селезенка — это орган в левой части живота чуть ниже грудной клетки. Она размером с кулак. Селезенка вырабатывает клетки крови, помогая иммунной системе, а также избавляется от старых или аномальных клеток крови. Селезенка может разорваться при повреждении брюшной полости во время отечности селезенки.
Если мононуклеоз протекает очень тяжело, он может вызвать низкое количество форменных элементов крови и проблемы с печенью, сердцем и нервами.
Как врачи диагностируют мононуклеоз?
Врачи могут подозревать мононуклеоз, исходя из симптомов, особенно если у вас увеличены лимфатические узлы на шее. Для постановки точного диагноза делают анализы крови.
Как врачи лечат мононуклеоз?
Для излечения мононуклеоза лекарств не существует. Противовирусные препараты не помогают. Врачи:
порекомендуют отдых и покой в течение недели или двух, когда больше всего ощущается усталость и слабость;
назначат прием ацетаминофена или ибупрофена для снижения температуры и купирования боли;
назначат прием кортикостероидов, если миндалины настолько опухли и болезненны, что глотание или дыхание затруднено.
Через 2 недели, когда вы начнете чувствовать себя лучше, можно повысить активность. Нельзя только поднимать тяжести или заниматься контактными видами спорта (например, играть футбол), пока врач не скажет, что селезенка вернулась к нормальному размеру.