Симптомы мононуклеоза включают следующие:

крайняя усталость — обычно наиболее тяжелая в течение первых 2–3 недель;

повышение температуры до 39,4 °C;

сильная боль в горле — возможно появление гноя в задней части горла;

увеличение лимфатических узлов, особенно в области шеи (лимфатические узлы представляют собой крошечные органы иммунной системы в форме фасоли, которые помогают бороться с инфекциями).

У вас может быть мононуклеоз, даже при отсутствии всех этих симптомов.

Примерно у половины людей с мононуклеозом имеется отек селезенки. Селезенка — это орган в левой части живота чуть ниже грудной клетки. Она размером с кулак. Селезенка вырабатывает клетки крови, помогая иммунной системе, а также избавляется от старых или аномальных клеток крови. Селезенка может разорваться при повреждении брюшной полости во время отечности селезенки.

Если мононуклеоз протекает очень тяжело, он может вызвать низкое количество форменных элементов крови и проблемы с печенью, сердцем и нервами.