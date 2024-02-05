Существует два типа вируса простого герпеса. Оба передаются через физический контакт с инфицированным человеком.

Вирус простого герпеса передается очень легко, в том числе через:

прикосновения;

поцелуи;

половой акт;

совместное использование таких вещей, как полотенца или бритвы, с инфицированным человеком.

Шансы заразиться герпесом выше, если у носителя инфекции имеются язвы. Однако инфицированные люди иногда могут передавать вирус, когда у них нет язв.

Если вы беременны и у вас герпес во влагалище или вокруг него, вы можете заразить младенца во время родов, даже если у вас нет язв.