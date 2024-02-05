Существует 8 различных типов вируса герпеса. Несмотря на то, что вирус простого герпеса — это всего лишь один из этих типов, большинство людей называют просто его «герпесом».
Что представляют собой инфекции, вызываемые вирусом простого герпеса (ВПГ)?
Вирус простого герпеса — это вирусная инфекция, которая вызывает сыпь в виде маленьких болезненных волдырей, которые превращаются в открытые язвы. Язвы проходят, но вирус остается в организме до конца жизни. Вирус может реактивироваться и вызывать появление большего количества язв.
Инфекция ВПГ обычно вызывает язвы во рту или на половых органах, но иногда поражает другие области тела, такие как глаза, кончики пальцев и, изредка, головной мозг.
Вирус распространяется путем прикосновения, в том числе через половой акт и во время родов, если инфицировано влагалище матери.
Инфекция ВПГ может быть смертельной для новорожденных и больных СПИДом.
При вспышке герпеса противовирусные лекарства могут уменьшить симптомы и способствовать их скорейшему разрешению.
Использование презервативов во время секса может помочь предотвратить передачу герпеса другим.
Что вызывает инфекцию ВПГ?
Существует два типа вируса простого герпеса. Оба передаются через физический контакт с инфицированным человеком.
Вирус простого герпеса передается очень легко, в том числе через:
прикосновения;
поцелуи;
половой акт;
совместное использование таких вещей, как полотенца или бритвы, с инфицированным человеком.
Шансы заразиться герпесом выше, если у носителя инфекции имеются язвы. Однако инфицированные люди иногда могут передавать вирус, когда у них нет язв.
Если вы беременны и у вас герпес во влагалище или вокруг него, вы можете заразить младенца во время родов, даже если у вас нет язв.
Какими симптомами проявляется инфекция ВПГ?
У большинства людей развивается один из следующих видов герпеса:
оральный герпес, который заражает губы или полость рта;
или
генитальный герпес, который заражает половые органы, включая пенис, кожу снаружи влагалища или внутреннюю часть влагалища.
Оральный герпес
Симптомы первичной инфекции:
Появление множества болезненных язв во рту, которые остаются от 10 до 14 дней и могут причинять такую сильную боль, что может пропасть жажда или аппетит
Иногда лихорадка, головная боль или боли в теле
При реактивации вируса:
Сначала ощущение зуда, жжения или покалывания на губе
Затем на краю губы образуется одна или несколько язв, обычно в одном месте при каждой вспышке.
В результате болезни быстро формируется жесткая корочка, которая отпадает примерно через 8–12 дней.
Лабиальный герпес иногда называют «простудой» или «лихорадкой на губах», поскольку он часто провоцируется простудой или лихорадкой.
Если вы легко заболеваете или у вас слабая иммунная система, у вас могут развиться язвы, которые становятся всё больше и требуется несколько недель, чтобы они зажили. Как можно скорее обратитесь к врачу.
Генитальный герпес
Симптомы первичной инфекции:
появление множества болезненных язв во влагалище и вокруг влагалища, пениса или заднего прохода;
у женщин язвы иногда находятся внутри влагалища — они обычно менее болезненны, чем язвы снаружи влагалища;
жар или плохое самочувствие;
жжение при мочеиспускании;
проблемы с мочеиспусканием или испражнением.
При реактивации вируса могут возникнуть:
покалывание, зуд или боль в области влагалища или полового члена;
через несколько дней формирование болезненных волдырей в этих областях.
Волдыри обычно проходят через неделю. Если вы легко заболеваете или у вас слабая иммунная система, у вас разовьются язвы, которые становятся всё больше и требуется несколько недель, чтобы они зажили. Как можно скорее обратитесь к врачу.
Герпес в других областях
Палец: Распухший, красный, болезненный кончик пальца (герпетический панариций)
Глаза: Болезненная ранка на прозрачной передней части глаза (роговице), со слезотечением, чувствительностью к свету и размытым зрением (кератит, вызванный вирусом простого герпеса)
Головной мозг: Спутанность сознания, жар и судороги в результате серьезной инфекции головного мозга (герпесный энцефалит)
Новорожденные, инфицированные герпесом во время родов (неонатальный простой герпес), обычно заболевают в возрасте до 4 недель. У них могут быть язвы по всему телу. Иногда вирус заражает их мозг, вызывая судороги, кому и смерть. Герпес у новорожденных опасен и может привести к летальному исходу. Даже при наличии лечения многие дети умирают.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как врачи диагностируют инфекцию ВПГ?
Врачи обычно диагностируют инфекция ВПГ, включая оральный герпес или генитальный герпес, на основании симптомов. Для постановки точного диагноза они могут:
отправить жидкость из язвы в лабораторию для тестирования;
выполнят анализы крови;
Как врачи лечат инфекцию ВПГ?
Врачи не могут вылечить инфекцию ВПГ, но противовирусный препарат может способствовать скорейшему разрешению симптомов.
Противовирусные препараты лучше всего помогает, если принимать их при первом ощущении покалывания или дискомфорта, прежде чем появляются волдыри.
Если у вас часто возникают болезненные язвы, врачи могут выписать вам рецепт на противовирусный препарат для ежедневного приема (супрессивная терапия).
При заражении глаза глазной врач (офтальмолог) назначит противовирусные глазные капли.
Для улучшения самочувствия врачи могут порекомендовать:
использование обезболивающего крема или мази для облегчения дискомфорта от язв;
принимать болеутоляющий препарат (например, ацетаминофен или ибупрофен), если язвы причиняют сильную боль;
осторожно промывать зараженную область водой с мылом;
прикладывать лед к язвам.
Как предотвратить передачу орального или генитального герпеса?
Для предотвращения передачи орального герпеса, если у вас покалывание или лихорадка на губах:
Не давайте свою посуду для питья другим.
Не целуйтесь и не занимайтесь оральным сексом.
Не позволяйте другим касаться ваших язв.
Для предотвращения передачи генитального герпеса:
Надевайте презерватив каждый раз, когда занимаетесь сексом.
Однако, поскольку герпес может заражать генитальные области, которые не покрыты презервативом, презерватив не полностью защищает от этой инфекции.
Помните, что вы все равно можете передавать герпес другим людям, даже если у вас нет симптомов.