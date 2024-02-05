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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ветрянка

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что представляет собой ветряная оспа?

Ветряная оспа — это вирусная инфекция, которая чаще встречается у детей, чем у взрослых.

  • Ветряная оспа вызывает жар и зудящую сыпь в виде мелких, выступающих волдырей или корочек.

  • Ветряная оспа легко передается от человека к человеку.

  • Ветряная оспа обычно протекает легко у здоровых детей — они почти всегда выздоравливают без проблем.

  • У людей со слабой иммунной системой ветряная оспа может быть тяжелой и опасной для жизни.

  • Даже после выздоровления вирус ветряной оспы остается в организме.

  • Спустя годы после выздоровления от ветряной оспы тот же вирус может вызвать опоясывающий лишай, болезненную сыпь в виде наполненных жидкостью волдырей.

  • Вакцина против ветряной оспы может предотвратить развитие ветряной оспы.

Что вызывает ветряную оспу?

Ветряная оспа вызывается вирусом ветряной оспы.

Вирус распространяется:

  • по воздуху через капельки, когда инфицированный человек кашляет или чихает;

  • через прикосновение к волдырям, вызванным ветряной оспой.

После выздоровления от ветряной оспы вирус остается в организме. Он остается в корешках нервов, около позвоночника. Иногда вирус реактивируется и вызывает сыпь (опоясывающий лишай) на участках кожи, соединенных с инфицированным корешком нерва.

Каковы симптомы ветряной оспы?

Первые симптомы:

  • лихорадка

  • Головная боль

  • чувство усталости, недомогания и отсутствие аппетита.

Примерно через 1–2 дня после начала симптомов появляется сыпь. Происходит следующее:

  • Сначала сыпь состоит из мелких, плоских, красных пятен.

  • В течение 6–8 часов каждое пятно приподнимается и образуется зудящий круглый волдырь, заполненный жидкостью.

  • Обычно сыпь начинается с лица и груди, затем распространяется на руки и ноги.

  • У человека может появиться лишь несколько пятен, или же они могут распространиться по всему телу, включая рот, влагалище и прямую кишку.

  • Обычно появление волдырей прекращается примерно через 5 дней.

  • На большинстве волдырей образуются корки в течение примерно 6 дней, и обычно они исчезают менее чем через 20 дней.

Люди с ветряной оспой наиболее заразны (с большей вероятностью передают болезнь другим) в начале заболевания, но они могут продолжать передавать ее до тех пор, пока все волдыри не покроются корками.

Иногда в результате ветряной оспы у людей развивается инфекция головного мозга, легких или сердца. Беременные женщины и люди со слабой иммунной системой подвержены риску развития серьезных проблем из-за ветряной оспы.

Как врачи диагностируют ветряную оспу?

Врачи диагностируют ветряную оспу на основании симптомов и сыпи.

Как врачи лечат ветряную оспу?

Ветряная оспа обычно проходит без лечения. Для того чтобы почувствовать себя более комфортно:

  • нанесите прохладные мокрые компрессы на сыпь, чтобы уменьшить зуд;

  • часто мойтесь с мылом и водой, чтобы предотвратить заражение волдырей бактериями;

  • обрежьте ногти, чтобы предотвратить появление царапин, потому что царапины могут вызвать шрамы и вскрыть волдыри, куда могут попасть бактерии;

  • принимайте антигистаминные средства, чтобы уменьшить зуд.

Если волдыри заражаются бактериями, может понадобиться прием антибиотика.

Врачи могут назначать противовирусные лекарства детям и взрослым, которым грозит серьезное заболевание ветряной оспой. Эти лекарства помогают уменьшить симптомы ветряной оспы и ускорить их разрешение. Противовирусные лекарства действуют, только если их принять в течение 24 часов после начала симптомов.

Как предотвратить ветряную оспу?

Предотвратить передачу ветрянки другим людям можно следующими мерами:

  • пройдите вакцинацию против ветряной оспы;

  • не приближайтесь к больному ветряной оспой (если вы никогда не болели ветряной оспой).

  • Дети должны оставаться дома и не ходить в школу до тех пор, пока все волдыри не покроются корочкой.

  • Взрослые должны оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока все волдыри не покроются корочкой.

Вакцины — это прививки, в которых нуждаются здоровые дети и взрослые для защиты от определенных инфекций. В США дети получают первую прививку от ветряной оспы в возрасте от 12 до 15 месяцев, а вторую прививку от ветряной оспы в возрасте от 4 до 6 лет. Большинство людей, получивших вакцину против ветряной оспы, никогда не заражаются ветряной оспой. Если человек, получивший вакцину, заболел ветряной оспой, она обычно протекает в очень легкой форме.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.