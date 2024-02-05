Первые симптомы:

лихорадка

Головная боль

чувство усталости, недомогания и отсутствие аппетита.

Примерно через 1–2 дня после начала симптомов появляется сыпь. Происходит следующее:

Сначала сыпь состоит из мелких, плоских, красных пятен.

В течение 6–8 часов каждое пятно приподнимается и образуется зудящий круглый волдырь, заполненный жидкостью.

Обычно сыпь начинается с лица и груди, затем распространяется на руки и ноги.

У человека может появиться лишь несколько пятен, или же они могут распространиться по всему телу, включая рот, влагалище и прямую кишку.

Обычно появление волдырей прекращается примерно через 5 дней.

На большинстве волдырей образуются корки в течение примерно 6 дней, и обычно они исчезают менее чем через 20 дней.

Люди с ветряной оспой наиболее заразны (с большей вероятностью передают болезнь другим) в начале заболевания, но они могут продолжать передавать ее до тех пор, пока все волдыри не покроются корками.

Иногда в результате ветряной оспы у людей развивается инфекция головного мозга, легких или сердца. Беременные женщины и люди со слабой иммунной системой подвержены риску развития серьезных проблем из-за ветряной оспы.