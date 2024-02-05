Что представляет собой ветряная оспа?
Ветряная оспа — это вирусная инфекция, которая чаще встречается у детей, чем у взрослых.
Ветряная оспа вызывает жар и зудящую сыпь в виде мелких, выступающих волдырей или корочек.
Ветряная оспа легко передается от человека к человеку.
Ветряная оспа обычно протекает легко у здоровых детей — они почти всегда выздоравливают без проблем.
У людей со слабой иммунной системой ветряная оспа может быть тяжелой и опасной для жизни.
Даже после выздоровления вирус ветряной оспы остается в организме.
Спустя годы после выздоровления от ветряной оспы тот же вирус может вызвать опоясывающий лишай, болезненную сыпь в виде наполненных жидкостью волдырей.
Вакцина против ветряной оспы может предотвратить развитие ветряной оспы.
Что вызывает ветряную оспу?
Ветряная оспа вызывается вирусом ветряной оспы.
Вирус распространяется:
по воздуху через капельки, когда инфицированный человек кашляет или чихает;
через прикосновение к волдырям, вызванным ветряной оспой.
После выздоровления от ветряной оспы вирус остается в организме. Он остается в корешках нервов, около позвоночника. Иногда вирус реактивируется и вызывает сыпь (опоясывающий лишай) на участках кожи, соединенных с инфицированным корешком нерва.
Каковы симптомы ветряной оспы?
Первые симптомы:
лихорадка
Головная боль
чувство усталости, недомогания и отсутствие аппетита.
Примерно через 1–2 дня после начала симптомов появляется сыпь. Происходит следующее:
Сначала сыпь состоит из мелких, плоских, красных пятен.
В течение 6–8 часов каждое пятно приподнимается и образуется зудящий круглый волдырь, заполненный жидкостью.
Обычно сыпь начинается с лица и груди, затем распространяется на руки и ноги.
У человека может появиться лишь несколько пятен, или же они могут распространиться по всему телу, включая рот, влагалище и прямую кишку.
Обычно появление волдырей прекращается примерно через 5 дней.
На большинстве волдырей образуются корки в течение примерно 6 дней, и обычно они исчезают менее чем через 20 дней.
Люди с ветряной оспой наиболее заразны (с большей вероятностью передают болезнь другим) в начале заболевания, но они могут продолжать передавать ее до тех пор, пока все волдыри не покроются корками.
Иногда в результате ветряной оспы у людей развивается инфекция головного мозга, легких или сердца. Беременные женщины и люди со слабой иммунной системой подвержены риску развития серьезных проблем из-за ветряной оспы.
Как врачи диагностируют ветряную оспу?
Врачи диагностируют ветряную оспу на основании симптомов и сыпи.
Как врачи лечат ветряную оспу?
Ветряная оспа обычно проходит без лечения. Для того чтобы почувствовать себя более комфортно:
нанесите прохладные мокрые компрессы на сыпь, чтобы уменьшить зуд;
часто мойтесь с мылом и водой, чтобы предотвратить заражение волдырей бактериями;
обрежьте ногти, чтобы предотвратить появление царапин, потому что царапины могут вызвать шрамы и вскрыть волдыри, куда могут попасть бактерии;
принимайте антигистаминные средства, чтобы уменьшить зуд.
Если волдыри заражаются бактериями, может понадобиться прием антибиотика.
Врачи могут назначать противовирусные лекарства детям и взрослым, которым грозит серьезное заболевание ветряной оспой. Эти лекарства помогают уменьшить симптомы ветряной оспы и ускорить их разрешение. Противовирусные лекарства действуют, только если их принять в течение 24 часов после начала симптомов.
Как предотвратить ветряную оспу?
Предотвратить передачу ветрянки другим людям можно следующими мерами:
пройдите вакцинацию против ветряной оспы;
не приближайтесь к больному ветряной оспой (если вы никогда не болели ветряной оспой).
Дети должны оставаться дома и не ходить в школу до тех пор, пока все волдыри не покроются корочкой.
Взрослые должны оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока все волдыри не покроются корочкой.
Вакцины — это прививки, в которых нуждаются здоровые дети и взрослые для защиты от определенных инфекций. В США дети получают первую прививку от ветряной оспы в возрасте от 12 до 15 месяцев, а вторую прививку от ветряной оспы в возрасте от 4 до 6 лет. Большинство людей, получивших вакцину против ветряной оспы, никогда не заражаются ветряной оспой. Если человек, получивший вакцину, заболел ветряной оспой, она обычно протекает в очень легкой форме.