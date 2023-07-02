Вакцины — это способ заставить организм подготовиться к борьбе с некоторыми инфекциями. Вакцины «обучают» иммунную систему, как бороться с некоторыми заболеваниями. Они не действуют на инфекции после того, как человек заболел (в отличие от лекарственных препаратов). Вместо этого вакцины в первую очередь помогают избежать заражения или, если человек заражается, они могут помочь ему бороться с болезнью, уменьшая тяжесть заболевания.

Каждая вакцина действует для предотвращения только одного вида инфекции. Например, вакцина против гриппа помогает предотвратить грипп. Для полной эффективности может понадобиться вводить некоторые вакцины несколько раз. Поскольку вакцины обычно вводят с помощью укола (инъекции), часто несколько вакцин объединяются в одну, так чтобы человек получил меньше инъекций.