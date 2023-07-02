Что такое иммунизация?
Это метод «обучения» естественных защитных сил организма для достижения невосприимчивости к определенной инфекции. Естественный иммунитет развивается после контакта с возбудителями заболеваний, такими как бактерии или вирусы. Можно также приобрести иммунитет к определенной инфекции после получения вакцины против этого возбудителя. Поэтому получение вакцины иногда называют «иммунизацией».
Что такое вакцины?
Вакцины — это способ заставить организм подготовиться к борьбе с некоторыми инфекциями. Вакцины «обучают» иммунную систему, как бороться с некоторыми заболеваниями. Они не действуют на инфекции после того, как человек заболел (в отличие от лекарственных препаратов). Вместо этого вакцины в первую очередь помогают избежать заражения или, если человек заражается, они могут помочь ему бороться с болезнью, уменьшая тяжесть заболевания.
Каждая вакцина действует для предотвращения только одного вида инфекции. Например, вакцина против гриппа помогает предотвратить грипп. Для полной эффективности может понадобиться вводить некоторые вакцины несколько раз. Поскольку вакцины обычно вводят с помощью укола (инъекции), часто несколько вакцин объединяются в одну, так чтобы человек получил меньше инъекций.
Эффективны ли вакцины?
Да, вакцины снижают риск заражения. Люди, которые не получают вакцины, чаще болеют или умирают от определенных инфекций, чем те, кто получает вакцины. Тем не менее, ни одна из вакцин не эффективна в 100 % случаев. Некоторые люди, получившие вакцины против определенных инфекций, все еще могут заболеть этими инфекциями, но вакцина может дать им преимущество в борьбе с инфекцией, уменьшая тяжесть заболевания. Кроме того, не разработаны вакцины против многих значимых инфекций, таких как ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем.
В прошлом по причине заболеваний, которые сейчас можно предотвратить с помощью вакцинации, ежегодно умирали тысячи детей. Сотни тысяч тяжело болели. Благодаря вакцинам:
одно из смертельных заболеваний, оспа, было полностью уничтожено;
другие серьезные заболевания, такие, как полиомиелит, дифтерия и столбняк, которые были распространены раньше, на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки практически не встречаются.
Некоторые распространенные заболевания, такие как корь, кашель и паротит, встречаются гораздо реже.
Безопасны ли вакцины?
Да, вакцины считаются очень безопасными. У некоторых людей развиваются побочные эффекты, но эти побочные эффекты редко бывают серьезными. Кроме того, заболевания, которые вакцины помогают предотвратить, гораздо более опасны, чем побочные эффекты вакцин.
Прежде чем вакцина может быть использована, проводят оценку ее безопасности.
Часто побочные эффекты являются легкими, например, боль в месте инъекции, сыпь или незначительное повышение температуры тела.
В очень редких случаях вакцины вызывают более серьезную внезапную аллергическую реакцию (называемую анафилактической реакцией) с развитием отека языка, горла и затрудненным дыханием
Некоторые вакцины (такие как ряд вакцин против гриппа) производятся из веществ, полученных из яиц. Вакцины, изготовленные с использованием яиц, чаще вызывают аллергическую реакцию. Врач спросит о наличии аллергии на яйца, прежде чем назначить одну из таких вакцин.
Вызывают ли вакцины аутизм?
Нет, связь между вакцинацией и аутизмом отсутствует.
Врачи всего мира провели много исследований для установления взаимосвязи между вакцинами и аутизмом, но не обнаружили ее
У детей, прошедших вакцинацию, вероятность развития аутизма по сравнению с детьми, которые не были вакцинированы, не повышается.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): аутизм и вакцины.
Кто получает вакцины и когда?
Новорожденные и дети обычно получают вакцины, согласно рекомендованному графику вакцинации, когда они впервые подвергаются риску заболевания, что снижает вероятность инфицирования (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста)
Взрослым могут требоваться определенные вакцины с учетом их анамнеза, профессии и места проживания (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации взрослых в зависимости от возраста)
Туристам могут требоваться некоторые вакцины перед поездками в регионы, где есть заболевания, которые обычно не характерны для их родной страны (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: здоровье путешественников)
Обратитесь к своему врачу, чтобы выяснить, какие вакцины вам требуются, и когда их получить.
Где можно найти более подробную информацию о вакцинах?
Дополнительная информация о вакцинах представлена на следующих веб-сайтах:
Центры по контролю и профилактике заболеваний: ответы на частые вопросы о безопасности вакцины для родителей и лиц, осуществляющих уход
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вакцины для детей: информация о вакцинах, предоставленная по возрасту
Система оповещения о нежелательных явлениях при вакцинации (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS): где и как сообщать о побочных эффектах вакцин
Детская больница Филадельфии: Учебный центр по вакцинации
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): Графики вакцинации во всех странах в ЕС/ЕЭЗ