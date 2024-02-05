Что такое кандидоз?
Кандидоз — это инфекция, вызываемая дрожжами кандида (Candida), которые являются одним из видов грибков.
Кандидоз может появляться:
На поверхности тела, чаще всего в легкой форме.
Широко распространенный внутри организма (так называемый инвазивный кандидоз), который представляет угрозу для жизни.
Кандидоз на поверхности тела может появиться у всех. Обычно это происходит в теплых, влажных местах, таких как:
Рот
подмышки;
промежность;
кожа между пальцами ног или под грудью.
Инвазивный кандидоз обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системе или в больнице с серьезным заболеванием. Он может перемещаться через кровоток и поражать многие органы, включая:
сердечные клапаны;
Головной мозг
Глаза
Почки
селезенку;
При обоих видах кандидоза врачи назначают противогрибковые препараты.
Каковы причины кандидоза?
Кандиды обычно присутствуют на коже, в кишечнике, а также у женщин в области половых органов. Обычно они не вызывают проблем.
Кандидоз на поверхности тела более вероятен при наличии:
Распространенный инвазивный кандидоз возникает в основном:
во время нахождения в больнице с серьезной проблемой, например, по поводу серьезной операции или осложнений СПИДа;
если в организм введены трубки (например, для кормления);
в случае внутривенного введения определенных антибиотиков.
Какими симптомами проявляется кандидоз?
Симптомы зависят от типа кандидоза.
При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).
Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).
При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны беловатые пятна, вызванные Candida.
Изображение предоставлено д-ром Кристле Линч.
При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).
Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).
При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны беловатые пятна, вызванные Candida.
Изображение предоставлено д-ром Кристле Линч.
При кандидозе кожи может появиться красная зудящая сыпь, которая может быть чешуйчатой на вид. Кандида (Candida) провоцирует появление некоторых видов опрелости.
При кандидозе во рту симптомы включают:
белые, кремовые бляшки в ротовой полости;
образование кожных трещинок в уголках рта.
При кандидозе влагалища:
густые творожистые выделения из влагалища белого или желтого цвета;
белые пятна внутри или снаружи влагалища;
зуд, раздраженные красные участки внутри или снаружи влагалища.
При системном кандидозе симптомы зависят от того, какая часть тела поражена. Врачам может быть трудно определить, какие симптомы вызваны кандидозом, а какие и вызваны другими медицинскими проблемами.
Как врачи диагностируют кандидоз?
Врачи обычно могут распознать кандидоз на теле по внешнему виду. Они могут соскоблить образец кожи и осмотреть его под микроскопом.
При инвазивном кандидозе врачи обычно берут образец крови или ткани для выявления грибка.
Как врачи лечат кандидоз?
Врачи назначают лечение кандидоза противогрибковыми препаратами. В зависимости от типа инфекции их наносят в виде крема, принимают в форме таблеток или вводят внутривенно.