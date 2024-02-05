Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кандидоз

(Кандидоз; молочница; дрожжевая инфекция)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое кандидоз?

Кандидоз — это инфекция, вызываемая дрожжами кандида (Candida), которые являются одним из видов грибков.

Кандидоз может появляться:

  • На поверхности тела, чаще всего в легкой форме.

  • Широко распространенный внутри организма (так называемый инвазивный кандидоз), который представляет угрозу для жизни.

Кандидоз на поверхности тела может появиться у всех. Обычно это происходит в теплых, влажных местах, таких как:

  • Рот

  • подмышки;

  • промежность;

  • кожа между пальцами ног или под грудью.

Инвазивный кандидоз обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системе или в больнице с серьезным заболеванием. Он может перемещаться через кровоток и поражать многие органы, включая:

  • сердечные клапаны;

  • Головной мозг

  • Глаза

  • Почки

  • селезенку;

При обоих видах кандидоза врачи назначают противогрибковые препараты.

Каковы причины кандидоза?

Кандиды обычно присутствуют на коже, в кишечнике, а также у женщин в области половых органов. Обычно они не вызывают проблем.

Кандидоз на поверхности тела более вероятен при наличии:

Распространенный инвазивный кандидоз возникает в основном:

  • во время нахождения в больнице с серьезной проблемой, например, по поводу серьезной операции или осложнений СПИДа;

  • если в организм введены трубки (например, для кормления);

  • в случае внутривенного введения определенных антибиотиков.

Какими симптомами проявляется кандидоз?

Симптомы зависят от типа кандидоза.

Кандидоз полости рта
Молочница (под рядом зубов и на языке)
Молочница (под рядом зубов и на языке)

При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).

Молочница (на губах)
Молочница (на губах)

При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.

© Springer Science+Business Media

Молочница (на языке)
Молочница (на языке)

При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.

© Springer Science+Business Media

Кандидоз пищевода
Кандидоз пищевода

На этой фотографии показаны беловатые пятна, вызванные Candida.

Изображение предоставлено д-ром Кристле Линч.

Молочница (под рядом зубов и на языке)
Молочница (под рядом зубов и на языке)

При кандидозе ротовой полости во рту образуются белые болезненные пятна, например, под зубными протезами (верхняя фотография) или на языке (снизу).

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображения предоставлены д-ром Джонатаном Шипом (Jonathan Ship).

Молочница (на губах)
Молочница (на губах)

При кандидозе полости рта на внутренней поверхности губ могут образовываться белые болезненные пятна.

© Springer Science+Business Media

Молочница (на языке)
Молочница (на языке)

При кандидозе полости рта на языке могут образовываться белые болезненные пятна.

© Springer Science+Business Media

Кандидоз пищевода
Кандидоз пищевода

На этой фотографии показаны беловатые пятна, вызванные Candida.

Изображение предоставлено д-ром Кристле Линч.

При кандидозе кожи может появиться красная зудящая сыпь, которая может быть чешуйчатой на вид. Кандида (Candida) провоцирует появление некоторых видов опрелости.

При кандидозе во рту симптомы включают:

  • белые, кремовые бляшки в ротовой полости;

  • образование кожных трещинок в уголках рта.

При кандидозе влагалища:

  • густые творожистые выделения из влагалища белого или желтого цвета;

  • белые пятна внутри или снаружи влагалища;

  • зуд, раздраженные красные участки внутри или снаружи влагалища.

При системном кандидозе симптомы зависят от того, какая часть тела поражена. Врачам может быть трудно определить, какие симптомы вызваны кандидозом, а какие и вызваны другими медицинскими проблемами.

Как врачи диагностируют кандидоз?

Врачи обычно могут распознать кандидоз на теле по внешнему виду. Они могут соскоблить образец кожи и осмотреть его под микроскопом.

При инвазивном кандидозе врачи обычно берут образец крови или ткани для выявления грибка.

Как врачи лечат кандидоз?

Врачи назначают лечение кандидоза противогрибковыми препаратами. В зависимости от типа инфекции их наносят в виде крема, принимают в форме таблеток или вводят внутривенно.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS