Что такое кандидоз?

Что такое кандидоз?

Кандидоз — это инфекция, вызываемая дрожжами кандида (Candida), которые являются одним из видов грибков.

Кандидоз может появляться:

На поверхности тела, чаще всего в легкой форме.

Широко распространенный внутри организма (так называемый инвазивный кандидоз), который представляет угрозу для жизни.

Кандидоз на поверхности тела может появиться у всех. Обычно это происходит в теплых, влажных местах, таких как:

Рот

подмышки;

промежность;

кожа между пальцами ног или под грудью.

Инвазивный кандидоз обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системе или в больнице с серьезным заболеванием. Он может перемещаться через кровоток и поражать многие органы, включая:

сердечные клапаны;

Головной мозг

Глаза

Почки

селезенку;

При обоих видах кандидоза врачи назначают противогрибковые препараты.