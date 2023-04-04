Что такое мпокс?
Мпокс — это инфекция, вызываемая вирусом оспы обезьян. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус, вызывающий натуральную оспу. Но мпокс менее серьезна, чем натуральная оспа. Мпокс не связана с ветряной оспой.
Мпокс может вызывать сыпь, которая выглядит как прыщи или волдыри.
Симптомы обычно продолжаются от 2 до 4 недель.
Мпокс может передаваться любому человеку при тесном личном контакте.
В большинстве случаев мпокс не требует специфического лечения, но в некоторых случаях назначают лекарственные препараты.
Существует вакцина для профилактики мпокс.
Мпокс редко приводит к смертельному исходу.
В 2022 году случаи мпокс были зарегистрированы в странах, где мпокс-инфекции обычно не встречаются, но в Соединенных Штатах Америки количество новых случаев достигло пика в августе 2022 года, а затем резко сократилось. До 2022 года мпокс чаще всего вызывала случаи заболевания в Центральной и Западной Африке.
Какими симптомами проявляется мпокс?
Наиболее распространенным симптомом мпокс является сыпь. Сыпь при мпокс:
может быть болезненной или зудящей;
начинается в виде плоских красных пятен;
превращается в выпуклые волдыри, которые выглядят как прыщи;
часто начинается на половых органах или рядом с ними, или во рту;
также может присутствовать на кистях рук, стопах, груди, лице или в полости рта;
прежде чем зажить, покрывается корками и струпьями.
До, во время или после появления сыпи могут возникать другие симптомы:
лихорадка
озноб;
Головная боль
Ломота в мышцах
боль в спине.
ощущение чрезвычайно сильной усталости;
увеличение лимфатических узлов (иногда его называют «припухшими железами»).
Симптомы могут начаться через 1–3 недели после заражения. Человек становится заразным с момента появления симптомов. Он перестает быть заразным после того, как все очаги поражения покрылись коркой, струпья отпали, и места, где были струпья, покрылись здоровой кожей. Обычно это занимает от 2 до 4 недель.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
РИЧАРД УСАТИН (RICHARD USATINE), ДОКТОР МЕДИЦИНЫ / SCIENCE PHOTO LIBRARY
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention).
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
Изображение предоставлено Сетью по изучению инфекционных заболеваний с серьезными последствиями Национальной службы здравоохранения Англии.
Сыпь при мпокс напоминает сыпь при натуральной оспе. До вспышки 2022 года сыпь часто начиналась на лице и распространялась на другие части тела, включая ладони и подошвы. Очаги поражения кожи на любой части тела были похожими и располагались группами.
Во время глобальной вспышки 2022 года сыпь часто начинается на половых органах или рядом с ними, или в полости рта, часто болезненна и может не распространяться и не прогрессировать по типичным стадиям.
РИЧАРД УСАТИН (RICHARD USATINE), ДОКТОР МЕДИЦИНЫ / SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи могут определить, есть ли у человека мпокс?
Если у человека сыпь, похожая на сыпь при мпокс, врач обследует его на наличие мпокс.
Анализ проводится с использованием образцов, полученных из сыпи.
Также может быть проведен анализ крови.
Как врачи лечат мпокс?
У большинства людей выздоровление наступает без лечения в течение 2–4 недель.
Для облегчения симптомов врачи назначают обезболивающие препараты, восполнение жидкости в организме и уход за ранами, чтобы больной чувствовал себя более комфортно.
Людям с более высоким риском развития серьезной формы мпокс могут быть назначены лекарственные препараты, которые используются для лечения натуральной оспы. Например, лекарственные препараты могут назначаться людям с ослабленной иммунной системой.
Как можно предотвратить мпокс?
Существует вакцина для профилактики мпокс.
Если человек контактировал с вирусом мпокс, ему следует пройти вакцинацию.
Некоторые люди подвержены более высокому риску заражения мпокс. Вакцинацию должны пройти люди с более высоким риском, в том числе люди, которые:
идентифицировались органами здравоохранения как контактные лица человека с мпокс;
в течение последних 2 недель имели половые контакты с человеком, у которого была диагностирована мпокс;
в течение последних 2 недель имели нескольких половых партнеров в регионе, где распространена мпокс;
имеют работу, на которой они могут контактировать с мпокс, например, работники некоторых лабораторий или медицинские работники.
Если человеку следует пройти вакцинацию, ему нужно обратиться к своему врачу или в местный отдел здравоохранения, где он может найти вакцину.
Если у человека мпокс, ему следует:
оставаться дома и не контактировать с другими людьми до тех пор, пока места, где были струпья, не покроются слоем здоровой кожи;
Избегать прямого физического контакта с другими людьми и животными
не делиться личными вещами, такими как постельное белье, полотенца, одежда, стаканы или посуда;
очищать и дезинфицировать поверхности и предметы, к которым часто прикасаются;
носить маску, если необходим тесный контакт с другими людьми.