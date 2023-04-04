Мпокс — это инфекция, вызываемая вирусом оспы обезьян. Вирус оспы обезьян относится к тому же семейству вирусов, что и вирус, вызывающий натуральную оспу. Но мпокс менее серьезна, чем натуральная оспа. Мпокс не связана с ветряной оспой.

Мпокс может вызывать сыпь, которая выглядит как прыщи или волдыри.

Симптомы обычно продолжаются от 2 до 4 недель.

Мпокс может передаваться любому человеку при тесном личном контакте.

В большинстве случаев мпокс не требует специфического лечения, но в некоторых случаях назначают лекарственные препараты.

Существует вакцина для профилактики мпокс.

Мпокс редко приводит к смертельному исходу.

В 2022 году случаи мпокс были зарегистрированы в странах, где мпокс-инфекции обычно не встречаются, но в Соединенных Штатах Америки количество новых случаев достигло пика в августе 2022 года, а затем резко сократилось. До 2022 года мпокс чаще всего вызывала случаи заболевания в Центральной и Западной Африке.