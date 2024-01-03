Что такое инфекция?
Инфекция — это когда микроорганизмы (микробы) проникают в часть организма и вызывают болезнь.
Что представляют собой микроорганизмы?
Микроганизмы — это крошечные живые существа, которые настолько малы, что их невозможно увидеть без микроскопа. Существует множество различных видов микроорганизмов, в том числе:
бактерии, такие как E. coli.
вирусы, такие как риновирус, который вызывает простуду;
грибки, такие как дрожжи, которые вызывают дрожжевые инфекции;
паразиты, такие как вши.
Термин «микробы» относится к различным типам микроорганизмов, которые могут вызвать заболевание.
Откуда берутся микробы?
Микробы находятся практически повсюду. Существуют тысячи различных видов микробов. Некоторые живут на коже или в ротовой полости, кишечнике и на гениталиях (особенно во влагалище). Другие микробы живут на земле или в воде и могут попасть в организм человека.
Вызывают ли все микробы болезни?
Многие микробы не вызывают инфекции. Некоторые из них даже полезны. Многие микробы, которые живут на коже или в организме, нормальны и безвредны. Они называются резидентной флорой.
Другие микробы обычно не живут на теле или в организме и могут вызывать болезни. Среди них такие, как вирус гепатита или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Как люди инфицируются?
Инфекцию вызывают вредные микробы, попадающие в организм. Они могут проникнуть в организм через:
нос или рот;
кожу, порезы, царапины или укусы;
половой контакт с инфицированным партнером.
Микробы могут попасть в рот с едой или питьем, содержащим микробы. Они также могут попасть в нос или рот при прикосновении к предмету, зараженному микробами, а затем к носу или ко рту. Некоторые микроорганизмы (обычно вирусы) вдыхаются с каплями из дыхательных путей, которые образуются, когда находящийся поблизости инфицированный человек кашляет, чихает, поет, тренируется или говорит.
После попадания в организм вредные микробы размножаются и вызывают болезнь.
Иногда нормальные микробы в организме попадают не в то место. Например, нормальные бактерии из кишечника могут вызвать инфекцию, если попадут в мочевой пузырь или в кровоток.
Каким образом организм защищается от инфекций?
У организма человека есть множество способов защиты от инфекций:
Кожа защищает от попадания микробов в организм.
Слизь в носу, горле, глазах, влагалище и кишечнике смывает микробы и содержит вещества, которые могут убить их.
Иммунная система атакует микробы внутри тела.
Лихорадка (повышенная температура тела) помогает избавиться от микробов.
Иммунная система использует лейкоциты для распознания вредных микробов. Некоторые лейкоциты сами уничтожают микробов. Другие производят вещества, которые называется антителами, уничтожающие микробов.
Кто подвержен высокому риску инфицирования?
Младенцы и очень пожилые люди с большей вероятностью подвержены развитию инфекций, потому что защитные средства организма у них не столь сильные.
К другим факторам, повышающим риск развития инфекции, относятся следующие:
заболевания, которые ослабляют иммунную систему, например, СПИД, рак или сахарный диабет;
лекарственные препараты, которые воздействуют на иммунную систему, такие как кортикостероиды или препараты химиотерапии рака;
медицинские устройства в теле, такие как в/в устройства, трубки для дренирования мочи (катетеры), дыхательные трубки в дыхательном горле или искусственные суставы.
лучевая терапия при онкологических заболеваниях;
Какими симптомами проявляется инфекция?
Симптомы зависят от того:
где инфекция находится в организме;
какой тип микробов вызвал инфекцию;
заражена ли только одна из частей или большая часть тела.
Инфекция только в одной части тела обычно вызывает боль и местные симптомы. Например, легочная инфекция (пневмония) может вызывать боль в груди и кашель. Инфекций головного мозга вызывает головную боль. Инфекция под кожей (абсцесс кожи) может стать причиной отека, покраснения и болезненности.
Инфекции, которые поражают большую часть тела, могут вызывать различные симптомы. Некоторые частые общие симптомы включают:
ощущение слабости и усталости;
Снижение аппетита
боль во всем теле.
При наличии инфекции, которую долгое время не лечили, может снижаться вес.
Как врачи диагностируют инфекцию?
Врач подозревает наличие инфекции на основании симптомов. Обычно они не проводят анализы на распространенные инфекции, такие как простуда и кожные инфекции. При других инфекциях врачи часто отправляют образец в лабораторию для анализа на микробы. В зависимости от места инфицирования они могут отправить образец:
Кровь
мочи;
мокроты (слизь, которая отхаркивается);
мазка из горла, пениса или влагалища.
Как врачи лечат инфекцию?
Организм может успешно бороться с некоторыми инфекциями самостоятельно.
При других инфекциях врачи назначают лекарства, чтобы убить микробы. Антибиотики, такие как пенициллин, — это лекарства, которые убивают бактерии.
В случае серьезной инфекции может потребоваться госпитализация.
Как предотвратить развитие инфекций?
Для профилактики инфекций:
часто мыть руки, особенно если человек работает с пищевыми продуктами или контактирует с большим количеством людей;
пройти вакцинацию, рекомендуемую врачом.