Инфекцию вызывают вредные микробы, попадающие в организм. Они могут проникнуть в организм через:

нос или рот;

кожу, порезы, царапины или укусы;

половой контакт с инфицированным партнером.

Микробы могут попасть в рот с едой или питьем, содержащим микробы. Они также могут попасть в нос или рот при прикосновении к предмету, зараженному микробами, а затем к носу или ко рту. Некоторые микроорганизмы (обычно вирусы) вдыхаются с каплями из дыхательных путей, которые образуются, когда находящийся поблизости инфицированный человек кашляет, чихает, поет, тренируется или говорит.

После попадания в организм вредные микробы размножаются и вызывают болезнь.

Иногда нормальные микробы в организме попадают не в то место. Например, нормальные бактерии из кишечника могут вызвать инфекцию, если попадут в мочевой пузырь или в кровоток.