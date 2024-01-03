Что представляет собой лихорадка?
Лихорадка — это повышение температуры тела выше примерно 37,8 °C. Лихорадка — это не просто чувство жара или потение. При лихорадке температура должна быть высокой по показателям термометра.
Нормальная температура тела не одинакова у всех, но обычно она составляет около 37 °C. У некоторых людей нормальная температура тела может быть на 1 градус выше или ниже.
Большинство случаев лихорадки у здоровых людей вызвано заражением вирусом, и обычно она проходит сама по себе в течение нескольких дней.
Симптомы лихорадки зависят в основном от того, что вызывает лихорадку, а не от самой лихорадки.
Сама по себе лихорадка не может причинить вреда, если только температура не превысит 41,1 °C.
Врачи пытаются выяснить, что вызывает лихорадку, путем медицинского осмотра, а иногда и проведения нескольких анализов.
Такие лекарства, как ибупрофен или ацетаминофен, могут помочь снизить повышенную температуру, если она вызывает неприятные ощущения.
Каковы причины лихорадки у взрослых?
Многие заболевания вызывают повышение температуры.
Наиболее распространенными причинами являются:
В редких случаях лихорадка может быть вызвана такими заболеваниями, как:
Воспалительные заболевания (такие как ревматоидный артрит).
При раке и воспалительных заболеваниях лихорадка обычно длится долго. Температура может быть повышена все время, или же лихорадка может появляться и исчезать.
У пожилых людей причиной лихорадки обычно является бактериальная инфекция, часто в легких, мочевых путях, на коже или в других мягких тканях. Однако инфекции не всегда вызывают повышение температуры у пожилых людей.
Лихорадка неизвестного происхождения
Лихорадка неизвестного происхождения (ЛНП) — это лихорадка, которая:
составляет, по меньшей мере, 38,3 °C;
длится несколько недель;
не имеет очевидной причины, которую могут выявить врачи.
Врачи обычно проводят множество исследований, в том числе анализы крови, мочи и визуализирующие исследования, чтобы выявить необычную инфекцию или рак. Если такие проверки дают отрицательный результат, врач может взять образец ткани (биопсию) из печени, костного мозга или другого участка предполагаемого заражения.
Каковы симптомы лихорадки у взрослых?
Лихорадка является симптомом заболевания. Сама по себе лихорадка обычно не вызывает большого количества симптомов, кроме того, что:
когда начинается лихорадка, может возникать дрожь во всем теле и зубы могут стучать, как от холода (так называемый «озноб»);
при повышенной температуре кожа становится горячей на ощупь;
когда лихорадка проходит, может возникать сильная потливость.
Также могут быть симптомы того, что вызвало лихорадку. Например, если лихорадка вызвана легочной инфекцией, у вас может быть кашель.
В каких случаях следует обратиться к врачу по поводу лихорадки?
Немедленно обратитесь к врачу в случае появления лихорадки или любых из следующих настораживающих симптомов:
изменение способности мыслить, например, спутанность сознания;
головная боль, боль в шее при наклоне головы, или и то, и другое;
сыпь;
головокружение или предобморочное состояние;
учащенное сердцебиение;
одышка или учащенное дыхание;
температура выше 40 °C или ниже 35 °C;
недавняя поездка в регионы, где распространена серьезная инфекционная болезнь, например, малярия;
недавнее использование лекарственных препаратов, ослабляющих иммунную систему (иммунодепрессанты).
Если у вас нет этих настораживающих симптомов, но лихорадка длится более 1 или 2 дней, позвоните врачу. В зависимости от возраста, симптомов и истории болезни врач может попросить вас прийти для прохождения осмотра и даже сделать анализы, чтобы узнать, что вызывает у вас лихорадку. Он может направить на:
Анализы крови
Анализы мочи
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
другие тесты, в зависимости от симптомов.
Если лихорадка длится более 3–4 дней с другими симптомами или без них, обратитесь к врачу.
Как врачи лечат лихорадку у взрослых?
В зависимости от самочувствия и температуры, врачу, возможно, не потребуется лечить лихорадку — повышение температуры означает, что организм борется с инфекцией. Врач назначит лечение того, что вызывает лихорадку.
Если сама лихорадка вызывает неприятные ощущения, врач может выписать лекарства для снижения температуры, такие как ацетаминофен или ибупрофен. Также можно улучшить самочувствие, выпивая больше жидкости и надевая легкую одежду.
Если температура выше 41,0 °C, возможно, потребуется госпитализация. В больнице вам будут вводить растворы внутривенно и понижать температуру с помощью специальных охлаждающих одеял.