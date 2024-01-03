Лихорадка — это повышение температуры тела выше примерно 37,8 °C. Лихорадка — это не просто чувство жара или потение. При лихорадке температура должна быть высокой по показателям термометра.

Нормальная температура тела не одинакова у всех, но обычно она составляет около 37 °C. У некоторых людей нормальная температура тела может быть на 1 градус выше или ниже.