Что представляет собой сепсис и септический шок?

Что представляет собой сепсис и септический шок?

Сепсис развивается, когда микробы (бактерии) попадают в кровоток и вызывают серьезную реакцию организма. При тяжелом сепсисе один орган или несколько органов могут отключиться. Например, почки могут перестать делать мочу или легкие могут прекратить поставку кислорода.

Септический шок — это наиболее опасный вид сепсиса. При этом наблюдается очень низкое артериальное давление (шок), и многие из органов перестают работать. Септический шок может закончиться летальным исходом.