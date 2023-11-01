Что представляет собой сепсис и септический шок?
Сепсис развивается, когда микробы (бактерии) попадают в кровоток и вызывают серьезную реакцию организма. При тяжелом сепсисе один орган или несколько органов могут отключиться. Например, почки могут перестать делать мочу или легкие могут прекратить поставку кислорода.
Септический шок — это наиболее опасный вид сепсиса. При этом наблюдается очень низкое артериальное давление (шок), и многие из органов перестают работать. Септический шок может закончиться летальным исходом.
Причиной сепсиса является бактериальная инфекция, которая распространяется по кровотоку.
Сепсис с большей вероятностью развивается у людей с ослабленной иммунной системой или некоторыми заболеваниями, такими как диабет или цирроз печени.
Врачи должны лечить сепсис и септический шок как можно скорее с помощью антибиотиков и введения большого количества жидкости внутривенно.
Что является причиной сепсиса?
Бактериальная инфекция обычно является причиной сепсиса. Инфекция может начинаться в любой части организма, таких как:
Легкие
мочевой пузырь или почки;
Живот
Кожа
Иногда бактерии проникают через внутривенный катетер, используемый для введения растворов и медикаментов.
Если инфекция проникает в кровоток и вызывает реакцию организма, развивается сепсис.
Наиболее опасные виды бактерий, вызывающих сепсис, обычно встречаются в больницах.
Каковы симптомы сепсиса и септического шока?
Сепсис
Обычно сепсис вызывает высокую температуру. У вас также может быть:
дрожь, озноб и слабость;
учащенное сердцебиение;
учащенное дыхание;
Также могут иметь место симптомы инфекции, вызвавшей сепсис. Например, в случае инфекции легких, может быть кашель и затрудненное дыхание.
Септический шок
При септическом шоке наблюдается низкое артериальное давление, которое не улучшается при лечении. У вас также может быть:
спутанность сознания и слабость;
кожа, горячая на ощупь;
учащенное и сильное сердцебиение;
учащенное дыхание или затрудненное дыхание;
меньшее количество мочи, чем обычно.
Некоторые люди с септическим шоком умирают от него.
Как врачи диагностируют сепсис?
Вначале сепсис может быть трудно диагностировать. Врачи диагностируют сепсис, исходя из симптомов и делая анализы крови для выявления бактерий. Они также проведут анализы крови для оценки функций органов. Если неясно, откуда взялась инфекция, они могут также выполнить визуализирующие исследования:
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Как врачи лечат сепсис?
Врачи немедленно начинают лечение сепсиса в больнице антибиотиками и растворами, вводимыми внутривенно (в/в). В случае септического шока врачи могут также:
давать лекарственные препараты, повышающие артериальное давление;
организовать подачу кислорода для облегчения дыхания или даже подключить искусственную вентиляцию легких;
подключить аппарат для почечного диализа;
удалить всё, что вызывает инфекцию, например, зараженный внутривенный катетер;
сделать операцию, чтобы слить гной или удалить инфицированную ткань.
Если у вас есть сепсис, шансы на улучшение и предотвращение тяжелого сепсиса и септического шока тем выше, чем раньше вы получите лечение. Врачи выполняют подробно прописанные процедуры, чтобы обеспечить надлежащее лечение как можно быстрее.