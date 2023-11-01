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Сепсис и септический шок

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что представляет собой сепсис и септический шок?

Сепсис развивается, когда микробы (бактерии) попадают в кровоток и вызывают серьезную реакцию организма. При тяжелом сепсисе один орган или несколько органов могут отключиться. Например, почки могут перестать делать мочу или легкие могут прекратить поставку кислорода.

Септический шок — это наиболее опасный вид сепсиса. При этом наблюдается очень низкое артериальное давление (шок), и многие из органов перестают работать. Септический шок может закончиться летальным исходом.

  • Причиной сепсиса является бактериальная инфекция, которая распространяется по кровотоку.

  • Сепсис с большей вероятностью развивается у людей с ослабленной иммунной системой или некоторыми заболеваниями, такими как диабет или цирроз печени.

  • Врачи должны лечить сепсис и септический шок как можно скорее с помощью антибиотиков и введения большого количества жидкости внутривенно.

Что является причиной сепсиса?

Бактериальная инфекция обычно является причиной сепсиса. Инфекция может начинаться в любой части организма, таких как:

  • Легкие

  • мочевой пузырь или почки;

  • Живот

  • Кожа

Иногда бактерии проникают через внутривенный катетер, используемый для введения растворов и медикаментов.

Если инфекция проникает в кровоток и вызывает реакцию организма, развивается сепсис.

Наиболее опасные виды бактерий, вызывающих сепсис, обычно встречаются в больницах.

Каковы симптомы сепсиса и септического шока?

Сепсис

Обычно сепсис вызывает высокую температуру. У вас также может быть:

  • дрожь, озноб и слабость;

  • учащенное сердцебиение;

  • учащенное дыхание;

Также могут иметь место симптомы инфекции, вызвавшей сепсис. Например, в случае инфекции легких, может быть кашель и затрудненное дыхание.

Септический шок

При септическом шоке наблюдается низкое артериальное давление, которое не улучшается при лечении. У вас также может быть:

  • спутанность сознания и слабость;

  • кожа, горячая на ощупь;

  • учащенное и сильное сердцебиение;

  • учащенное дыхание или затрудненное дыхание;

  • меньшее количество мочи, чем обычно.

Некоторые люди с септическим шоком умирают от него.

Как врачи диагностируют сепсис?

Вначале сепсис может быть трудно диагностировать. Врачи диагностируют сепсис, исходя из симптомов и делая анализы крови для выявления бактерий. Они также проведут анализы крови для оценки функций органов. Если неясно, откуда взялась инфекция, они могут также выполнить визуализирующие исследования:

Как врачи лечат сепсис?

Врачи немедленно начинают лечение сепсиса в больнице антибиотиками и растворами, вводимыми внутривенно (в/в). В случае септического шока врачи могут также:

  • давать лекарственные препараты, повышающие артериальное давление;

  • организовать подачу кислорода для облегчения дыхания или даже подключить искусственную вентиляцию легких;

  • подключить аппарат для почечного диализа;

  • удалить всё, что вызывает инфекцию, например, зараженный внутривенный катетер;

  • сделать операцию, чтобы слить гной или удалить инфицированную ткань.

Если у вас есть сепсис, шансы на улучшение и предотвращение тяжелого сепсиса и септического шока тем выше, чем раньше вы получите лечение. Врачи выполняют подробно прописанные процедуры, чтобы обеспечить надлежащее лечение как можно быстрее.

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