Что такое болезнь Лайма?
Болезнью Лайма — это определенное заболевание, которым можно заразиться от укуса зараженных клещей. Ее называют болезнью Лайма, потому что ее впервые выявили в г. Лайм, штат Коннектикут.
Болезнь Лайма переносится оленьими клещами. Оленьи клещи заражаются бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, когда они сосут кровь инфицированных мышей. (Оленьи клещи называются так, потому что они также питаются кровью оленей).
Вероятность заразиться болезнью Лайма выше при проживании в лесистой местности или во время прогулок в лесу.
Обычно в месте укуса клеща появляется большое красное пятно.
Пятно медленно расширяется и образует несколько концентрических красных колец, напоминающих мишень или глаз быка.
Болезнь Лайма также может вызывать лихорадку, мышечные боли и припухшие суставы.
Отсутствие лечения может привести к долгосрочным последствиям для мозга, нервов и суставов.
Врачи лечат болезнь Лайма антибиотиками.
Что вызывает болезнь Лайма?
Бактерии Borrelia burgdorferi вызывают болезнь Лайма. Если вас укусил олений клещ, вы не сразу заболеете болезнью Лайма. Чтобы заразить человека этой болезнью, олений клещ, как правило, должен находиться на теле по меньше мере полтора дня.
Оленьи клещи намного меньше, чем собачьи клещи, которых часто можно обнаружить на своих питомцах.
Черноногий клещ
Каковы симптомы болезни Лайма?
Симптомы болезни Лайма зависят от стадии болезни.
К ранним симптомам относятся следующие:
Обычно в месте укуса клеща появляется большое выступающее красное пятно.
Красное пятно расширяется, светлеет в центре и образует несколько концентрических красных колец (сыпь в виде бычьего глаза).
Это пятно не зудит и не болит, но может быть горячим.
Пятно обычно исчезает через 3–4 недели.
У некоторых людей с болезнью Лайма пятно и сыпь не появляются.
Затем бактерии начинают распространяться по всему организму, вызывая такие симптомы, как:
ощущение постоянной усталости в течение нескольких недель;
лихорадка, озноб и головные боли;
скованность мышц шеи и мышечная боль;
боль и припухлость суставов;
иногда появление маленьких красных пятен на коже;
головная боль и тугоподвижность мышц шеи (менингит);
ослабление мышц на одной стороне лица (паралич Белла).
При отсутствии лечения возникают поздние симптомы. Через месяцы или годы после заражения могут развиться такие симптомы, как:
артрит с отеком, болью и скованностью в суставах, особенно коленных;
иногда онемение или стреляющая боль в спине, ногах и руках;
иногда проблемы с настроением, речью, памятью и сном.
CDC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи диагностируют болезнь Лайма?
Врачи диагностируют болезнь Лайма на основе:
Оценка симптомов
проживания пациента в районе, где распространена болезнь Лайма, или его посещения;
Анализ крови
Результат анализа крови на болезнь Лайма часто бывает отрицательным в начале заболевания. Врачи часто вынуждены проводить повторный анализ через несколько недель.
Как врачи лечат болезнь Лайма?
Врачи стараются как можно раньше вылечить болезнь Лайма, чтобы предотвратить появление дальнейших проблем. Врачи применяют:
Антибиотики
безрецептурные лекарства, такие как ибупрофен или аспирин, при боли в суставах.
Как предотвратить болезнь Лайма?
Для профилактики болезни Лайма следует принимать меры предосторожности для предотвращения укусов клещей:
Ходите по дорожкам и тропам в лесных походах, избегая прикосновения растений и веток.
Не сидите на земле или на камнях.
Носите светлые рубашки с длинными рукавами и длинные брюки, заправленные в сапоги или носки.
Нанесите на кожу и одежду репеллент от насекомых.
После прогулки в лесу внимательно осмотрите все тело, особенно те места, где растут волосы, на предмет клещей.
Немедленно снимите всех клещей, которых обнаружите.
Если вас укусил олений клещ:
Вытащите клеща при помощи пинцета, схватив его за голову или рот, а не за тело (не сжимайте его тело).
Не используйте вазелин, алкоголь или спички, чтобы попытаться удалить клеща.
Врач может сразу же назначить антибиотик или осмотреть участок укуса, чтобы определить, есть ли у вас симптомы болезни Лайма.