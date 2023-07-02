Что такое болезнь Лайма?

Что такое болезнь Лайма?

Болезнью Лайма — это определенное заболевание, которым можно заразиться от укуса зараженных клещей. Ее называют болезнью Лайма, потому что ее впервые выявили в г. Лайм, штат Коннектикут.

Болезнь Лайма переносится оленьими клещами. Оленьи клещи заражаются бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, когда они сосут кровь инфицированных мышей. (Оленьи клещи называются так, потому что они также питаются кровью оленей).