Бактерии — это крошечные живые организмы. Они настолько маленькие, что их можно увидеть только под микроскопом. Волос человека в 100 раз шире, чем многие распространенные бактерии. Бактерии — это не то же самое, что другие микроскопические микроорганизмы, такие как вирусы или грибки.

Существуют тысячи различных видов бактерий. Бактерии имеют множество различных форм, что помогает врачам идентифицировать их.

Бактерии живут практически везде:

в земле;

в воде;

на коже;

во рту, кишечнике и влагалище.

При наличии соответствующих условий бактерии очень быстро размножаются. В течение одного дня несколько бактерий могут размножиться до миллиардов.