Что такое бактерии?
Бактерии — это крошечные живые организмы. Они настолько маленькие, что их можно увидеть только под микроскопом. Волос человека в 100 раз шире, чем многие распространенные бактерии. Бактерии — это не то же самое, что другие микроскопические микроорганизмы, такие как вирусы или грибки.
Существуют тысячи различных видов бактерий. Бактерии имеют множество различных форм, что помогает врачам идентифицировать их.
Бактерии живут практически везде:
в земле;
в воде;
на коже;
во рту, кишечнике и влагалище.
При наличии соответствующих условий бактерии очень быстро размножаются. В течение одного дня несколько бактерий могут размножиться до миллиардов.
Что такое бактериальная инфекция?
Бактериальная инфекция возникает, когда бактерии проникают в какую-то часть тела и вызывают у человека заболевание. К распространенным бактериальным инфекциям относятся:
Некоторые бактерии выделяют химические яды, называемые токсинами. Токсины могут распространяться по всему организму и поражать области, в которые бактерии не проникли. К заболеваниям, вызванным бактериальными токсинами, относятся:
Все ли бактерии вызывают у человека болезни?
Нет, многие бактерии не приводят к развитию инфекции. Некоторые бактерии даже полезны. Многие бактерии, которые живут на коже или в организме, естественны и безвредны. Они называются резидентной флорой. Однако другие бактерии, которые попадают на тело человека или проникают в него, могут атаковать его.
Как происходит заражение бактериальной инфекцией?
Вредные бактерии могут попадать в организм по-разному. Человек может:
съесть или выпить что-то, содержащее бактерии;
вдохнуть воздух, содержащий бактерии;
прикоснуться к чем-то, загрязненному бактериями, а затем к своему рту, носу или глазам;
порезаться, поцарапаться или обжечься, что позволит бактериям проникнуть под кожу.
Некоторые вредные бактерии, например, вызывающие столбняк, попадают из окружающей среды. Но источником большинства вредных бактерий являются инфицированные люди или иногда животные.
Иногда нормальные бактерии в организме попадают не в то место. Например, естественные бактерии из кишечника могут вызывать инфекцию, если попадут в мочевой пузырь или в кровоток.
Как организм защищает себя от бактерий?
У организма есть способы защиты от бактерий:
кожа и слизистая оболочка кишечника не дают большинству бактерий проникать через них;
иммунная система атакует бактерии, проникшие внутрь организма.
Иммунная система использует лейкоциты для распознания вредных бактерий. Некоторые лейкоциты сами уничтожают бактерии. Другие производят вещества, называемые антителами, которые уничтожат бактерии.
Как врачи могут определить наличие у человека бактериальной инфекции?
Врач подозревает наличие бактериальной инфекции на основании симптомов. Обычно он отправляет образец в лабораторию для выявления бактерий. В зависимости от места инфицирования они могут отправить образец:
Кровь
мочи;
мокроты (слизь, которая отхаркивается);
мазка из горла, пениса или влагалища.
Лаборатория может сообщить врачу о наличии бактерий, к какому виду они относятся и какие антибиотики могут их убить.
Как врачи лечат бактериальную инфекцию?
Организм может успешно бороться с некоторыми бактериальными инфекциями самостоятельно. Но при многих бактериальных инфекциях врачи назначают:
Антибиотики, такие как пенициллин, — это лекарства, которые убивают бактерии. Существует много разных антибиотиков. Каждый антибиотик действует только против определенных бактерий.
Если у человека серьезная бактериальная инфекция, ему может потребоваться госпитализация и внутривенное введение антибиотиков.
Что такое устойчивость к антибиотикам?
Устойчивость к антибиотикам означает, что бактерии не могут быть уничтожены определенным антибиотиком.
Бактерии обладают естественной устойчивостью к определенным антибиотикам. Однако бактерии часто становятся устойчивыми к антибиотикам, которые раньше действовали эффективно. Они становятся устойчивыми, потому что их гены мутируют, или они приобретают гены от других бактерий, которые стали устойчивыми. Затем они передают эти гены устойчивости своим потомкам.
Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой. Устойчивые инфекции требуют применения более мощных антибиотиков, которые часто имеют серьезные побочные эффекты. Даже при применении мощных антибиотиков каждый год тысячи людей умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам.
Чем чаще применяются антибиотики, тем вероятнее развитие устойчивости у бактерий. Это означает, что устойчивость к антибиотикам часто развивается в больницах, а также на некоторых фермах, где животным регулярно дают антибиотики. Устойчивые бактерии могут передаваться от человека к человеку. Это распространение особенно опасно в больницах, где у многих людей ослаблена иммунная система или уже имеется серьезное заболевание.
Как предотвратить бактериальную инфекцию?
Для профилактики бактериальных инфекций необходимо:
часто мыть руки, особенно если человек работает с пищевыми продуктами или контактирует с большим количеством людей;
должным образом обрабатывать продукты и готовить пищу;
заниматься безопасным сексом;
пройти вакцинацию, рекомендуемую врачом.