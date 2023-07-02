Кишечная палочка (Escherichia coli), часто называемая просто E. coli, представляет собой группу бактерий. Существуют разные виды кишечной палочки. Некоторые виды относятся к нормальной флоре кишечника. Если эти виды кишечной палочки попадут в другие части организма, вы можете заболеть. Если другие виды кишечной палочки попадут в кишечник, вы также можете заболеть.

Инфекции в кишечнике могут вызвать понос (частый жидкий или водянистый стул) и боль в области живота.

Кишечная палочка — самый распространенный возбудитель инфекции мочевого пузыря у женщин.

С большинством инфекций, вызванных кишечной палочкой, можно справиться при помощи антибиотиков.

Немедленно обратитесь к врачу при диарее с кровью в кале или сопровождаемой повышенной температурой.