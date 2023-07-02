Что такое кишечная палочка (E. coli)?
Кишечная палочка (Escherichia coli), часто называемая просто E. coli, представляет собой группу бактерий. Существуют разные виды кишечной палочки. Некоторые виды относятся к нормальной флоре кишечника. Если эти виды кишечной палочки попадут в другие части организма, вы можете заболеть. Если другие виды кишечной палочки попадут в кишечник, вы также можете заболеть.
Инфекции в кишечнике могут вызвать понос (частый жидкий или водянистый стул) и боль в области живота.
Кишечная палочка — самый распространенный возбудитель инфекции мочевого пузыря у женщин.
С большинством инфекций, вызванных кишечной палочкой, можно справиться при помощи антибиотиков.
Немедленно обратитесь к врачу при диарее с кровью в кале или сопровождаемой повышенной температурой.
Что является причиной инфекций, вызванных E. coli?
Инфекция кишечной палочки может попасть в кишечник при:
потреблении еды, содержащей бактерии кишечной палочки;
прикосновении к животным, у которых есть инфекция кишечной палочки;
питье воды, содержащей кишечную палочку, особенно из озер, прудов, ручьев или бассейнов.
Приготовленная еда может содержать кишечную палочку, если она не была приготовлена должным образом. Свежие продукты, например, салаты, могут содержать кишечную палочку, если они были вымыты в грязной воде.
Иногда заразиться кишечной палочкой можно, прикасаясь к животным в контактном зоопарке.
В разных странах существуют разные типы кишечной палочки. При поездке в другую страну вы можете заразиться кишечной палочкой, распространенной в этой стране (см. Диарея путешественника).
E. coli O157:H7
E. coli O157:H7 — это подтип кишечной палочки, который может заразить толстую кишку и вызвать колит. Колит — это раздражение и кровотечение в толстой кишке.
Вы можете заразиться инфекцией E. coli O157:H7 так же, как и другими видами кишечной палочки.
Какими симптомами проявляется инфекция, вызванная E. coli?
Симптомы зависят от той части тела, которая была заражена, и от типа кишечной палочки, которым вы заразились.
Инфекции в кишечнике могут вызвать следующие симптомы:
краткосрочная водянистая диарея;
колики в животе;
тошноту и рвоту.
Инфекция E. coli O157:H7 в кишечнике также может привести к появлению крови в стуле (кале).
Инфекции в мочевыводящих путях и мочевом пузыре могут вызвать:
частые позывы к мочеиспусканию;
боль и жжение при мочеиспускании.
Как врачи диагностируют инфекцию, вызванную E. coli?
Врачи проводят анализы для обнаружения кишечной палочки путем взятия образцов крови, мочи, стула или других зараженных материалов. Врач отправляет образцы в лабораторию. Лаборатория исследует образцы, чтобы узнать, какой тип кишечной палочки имеется у вас и какие антибиотики могут его убить.
Как врачи лечат инфекцию, вызванную E. coli?
Если у вас диарея путешественника из-за инфекции кишечной палочки в кишечнике, врач может порекомендовать вам:
пить много жидкости;
принимать лекарство, замедляющее диарею;
при сильной диарее принимать антибиотики.
При диарее с кровью врач не назначает антибиотики.
При инфекции кишечной палочки в мочевом пузыре, мочевыводящем тракте или в другом месте тела, врач назначит:
прием антибиотика;
Как предотвратить инфекцию, вызванную E. coli?
Мойте руки после туалета или смены подгузника.
Всегда мойте руки, рабочие поверхности, разделочные доски и посуду после работы с сырым мясом.
Готовьте говядину при температуре 71 °C или выше перед употреблением — она должна быть серого или коричневого цвета внутри, а не розового или красного.
Не пейте сырое молоко, другие молочные продукты и соки, которые не были пастеризованы (не прошли термическую обработку, убивающую бактерии).
Не глотайте воду в озерах, прудах, ручьях и бассейнах.
Для профилактики инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря женщинам следует подтираться спереди назад и избегать использования тесного нижнего белья.