Что такое C. diff?
Ободочная кишка — это толстая кишка. Колит — это воспаление толстой кишки. Clostridioides difficile — это бактерии, вызывающие колит. При колите возникает диарея (жидкий, водянистый стул) и другие симптомы. Clostridioides difficile и болезнь, которую вызывают эти бактерии, часто называют C. difficile или C. diff.
Симптомы варьируются от легкой диареи до частых поносов с кровью, сопровождаемых болью в животе и повышением температуры
Для обнаружения C. diff врачи выполняют анализ кала и иногда осматривают толстую кишку при помощи смотровой трубки
Вероятность развития C. diff повышается после приема антибиотиков для лечения другого заболевания
При легком C. diff иногда наступает улучшение после прекращения приема антибиотика, который вызвал проблему
Если диарея не проходит или ухудшается, нужно принимать другой антибиотик, чтобы убить бактерии C. diff
Какова причина C. diff?
Многие типы микробов (микроорганизмов) живут внутри толстой кишки. C. diff — один из этих микробов. Обычно эти микробы безвредны. Однако иногда некоторые из этих микробов начинают бесконтрольно размножаться, и человек заболевает. При бесконтрольном росте бактерий C. diff они выделяют вещество (токсин), повреждающее выстилку кишечника и вызывающее диарею.
Прием антибиотиков для лечения другой инфекции является наиболее распространенной причиной роста C. diff и вызывает инфекцию. Антибиотики нарушают баланс различных бактерий в кишечнике и позволяют C. diff бесконтрольно размножаться.
Риск развития C. diff. увеличивается с возрастом. Риск также высок среди младенцев и маленьких детей. Другие факторы риска:
наличие тяжелого первичного заболевания;
длительное пребывание в больнице;
проживание в доме престарелых;
хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике.
Иногда врачи не знают, почему у человека развился C. diff.
Какими симптомами проявляется C. diff?
Симптомы часто начинаются через 5–10 дней после начала приема антибиотиков для лечения другой инфекции. Но у некоторых могут появиться симптомы в течение 2-х месяцев после прекращения приема антибиотиков.
Симптомы могут варьироваться от легкой диареи до таких симптомов, как:
диарею с кровью;
боль в животе.
лихорадка
изредка, тошнота или рвота.
В самых тяжелых случаях могут возникнуть серьезные осложнения, такие как:
дегидратация (слишком мало воды в организме);
низкое артериальное давление;
опасное набухание толстой кишки;
отверстие в толстой кишке.
Как врачи диагностируют C. diff?
Доктора подозревают C. diff при наличии диареи в течение:
2-х месяцев после приема антибиотика;
72-х часов после поступления в больницу.
Затем врачи проводят исследования для обнаружения:
бактерии C. diff и ее токсинов в образце кала;
воспаления (колита) и других изменений толстого кишечника путем его осмотра с помощью смотровой трубки.
Как врачи лечат C. diff?
Врачи лечат C. diff следующим образом:
Прекращением антибиотика, вызвавшего проблему
Назначением антибиотика для приема внутрь, который действует против C. diff
Не следует принимать лекарства, которые замедляют или останавливают диарею. Они задерживают токсины C. diff в кишечнике и вы можете заболеть еще больше.
У одного из 5 человек симптомы повторяются, иногда вновь и вновь. Для предотвращения симптомов вам могут назначить:
Длительный прием антибиотиков
Пробиотики (таблетки, способствующие восстановлению баланса бактерий в кишечнике)
Фекальная трансплантация (введение в кишечник кала здорового человека для восстановления баланса бактерий)
При крайне тяжелых симптомах может потребоваться пребывание в больнице, где врачи назначат:
Антибиотики;
внутривенное введение жидкостей;
Переливания крови
Редко врачи проводят хирургическое вмешательство по удалению крайне зараженного кишечника.