Многие типы микробов (микроорганизмов) живут внутри толстой кишки. C. diff — один из этих микробов. Обычно эти микробы безвредны. Однако иногда некоторые из этих микробов начинают бесконтрольно размножаться, и человек заболевает. При бесконтрольном росте бактерий C. diff они выделяют вещество (токсин), повреждающее выстилку кишечника и вызывающее диарею.

Прием антибиотиков для лечения другой инфекции является наиболее распространенной причиной роста C. diff и вызывает инфекцию. Антибиотики нарушают баланс различных бактерий в кишечнике и позволяют C. diff бесконтрольно размножаться.

Риск развития C. diff. увеличивается с возрастом. Риск также высок среди младенцев и маленьких детей. Другие факторы риска:

наличие тяжелого первичного заболевания;

длительное пребывание в больнице;

проживание в доме престарелых;

хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике.

Иногда врачи не знают, почему у человека развился C. diff.