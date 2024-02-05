Что представляет собой лихорадка денге?
Лихорадка денге —- это вирусная инфекция, распространяемая москитами. Более серьезный вариант болезни, называемый геморрагической лихорадкой денге, вызывает кровотечение и может быть смертельным.
Лихорадка денге чаще всего встречается в тропиках и субтропиках, например, в Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, и странах Карибского бассейна.
Вы можете заразиться лихорадкой денге, если вас укусил зараженный комар.
Симптомы включают жар, головную боль и боль в теле.
Заразиться денге можно более одного раза.
Если вы едете в район, где имеют место случаи лихорадки денге, следует принять меры для предотвращения укусов комаров.
Что вызывает лихорадку денге?
Лихорадку денге вызывает вирус денге. Этот вирус обитает в большинстве тропических и субтропических регионов мира. Он весьма распространен в Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Но некоторые люди также заражались лихорадкой денге в южных штатах США и на Гавайях.
Когда москит кусает зараженного человека, он подхватывает вирус и передает его следующему человеку, которого он укусит.
Какими симптомами проявляется лихорадка денге?
В течение 2–3 дней наступает чувство слабости и усталости, и возникает:
высокая температура и озноб;
сильную головную боль;
боль при движении глазами;
сильная боль в спине, ногах и суставах — они болят так сильно, что лихорадка денге получила прозвище «суставная лихорадка»;
сыпь на лице.
После появления этих симптомов самочувствие может улучшиться на один день, а затем жар и сыпь могут вернуться, на этот раз на груди, спине, руках и лице.
В более тяжелых случаях люди могут чувствовать слабость в течение нескольких недель, но случаи смерти от лихорадки денге редки.
Что представляет собой геморрагическая лихорадка денге?
Геморрагическая лихорадка денге является гораздо более тяжелой формой лихорадки денге. В основном она случается у детей в возрасте младше 10 лет в регионах, где распространена лихорадка денге.
В случае геморрагической лихорадки денге развиваются симптомы денге, а также:
кровотечение из носа, рта, прямой кишки и колотых ран;
боль в животе;
рвота с кровью;
кровь в кале или моче;
фиолетовые пятна на коже из-за кровотечения под кожей;
очень низкое артериальное давление (шок).
Немедленно отправляйтесь в больницу, если у вас появятся симптомы геморрагической лихорадки денге.
Как врачи диагностируют лихорадку денге?
Врачи подозревают лихорадку денге, исходя из ваших симптомов, и если вы были в регионе, где комары переносят эту инфекцию. Для постановки точного диагноза делают анализы крови.
Как врачи лечат лихорадку денге?
Не существует лекарства, которое убивает вирус, вызывающий лихорадку денге. Врачи:
назначат лекарство, такое как ацетаминофен, чтобы уменьшить боль и снизить лихорадку;
будут вводить жидкости внутривенно (в/в), особенно если у вас геморрагическая лихорадка денге.
Не принимайте аспирин или ибупрофен, потому что они могут вызвать кровотечение или ухудшить его.
Врачи рекомендуют использование противомоскитных сеток во время болезни, чтобы комары не подхватили у вас инфекцию и не передали ее другим людям.
Как можно предотвратить лихорадку денге?
Если вы живете или посещаете регион, где имеют место случаи лихорадки денге, примите меры для предотвращения укусов комаров:
Распылите на кожу аэрозоль с ДЭТА (диэтилтолуамид).
Используйте противомоскитные сетки.
Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.
Поставьте сетки на окна и закройте любые отверстия.
Избавьтесь от стоячей воды в доме и вблизи дома, где размножаются комары.
В Соединенных Штатах Америки вакцина против вируса денге одобрена для применения у детей, которые:
достигли возраста от 9 до 16 лет;
страдали лихорадкой денге ранее, а также
живут в регионе, где лихорадка денге является эндемичной (возникает часто или постоянно).
В Соединенных Штатах Америки к эндемичным регионам относятся некоторые территории и свободно связанные государства, такие как Пуэрто-Рико. Вакцина не одобрена для путешественников, которые посещают, но не проживают в регионе, где распространена лихорадка денге. Вакцина также доступна в Мексике, Бразилии, Таиланде и некоторых других странах.
Другая вакцина против лихорадки Денге проходит оценку в Соединенных Штатах Америки и уже одобрена для применения в Индонезии, Европейском Союзе и Великобритании. Эта вакцина может использоваться у людей, которые ранее не болели лихорадкой денге, а также у тех, кто уже переболел ею. В настоящее время проводится исследование нескольких других вакцин против вируса денге.