Лихорадку денге вызывает вирус денге. Этот вирус обитает в большинстве тропических и субтропических регионов мира. Он весьма распространен в Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Но некоторые люди также заражались лихорадкой денге в южных штатах США и на Гавайях.

Когда москит кусает зараженного человека, он подхватывает вирус и передает его следующему человеку, которого он укусит.