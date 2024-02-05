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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лихорадка Денге

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что представляет собой лихорадка денге?

Лихорадка денге —- это вирусная инфекция, распространяемая москитами. Более серьезный вариант болезни, называемый геморрагической лихорадкой денге, вызывает кровотечение и может быть смертельным.

  • Лихорадка денге чаще всего встречается в тропиках и субтропиках, например, в Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, и странах Карибского бассейна.

  • Вы можете заразиться лихорадкой денге, если вас укусил зараженный комар.

  • Симптомы включают жар, головную боль и боль в теле.

  • Заразиться денге можно более одного раза.

  • Если вы едете в район, где имеют место случаи лихорадки денге, следует принять меры для предотвращения укусов комаров.

Что вызывает лихорадку денге?

Лихорадку денге вызывает вирус денге. Этот вирус обитает в большинстве тропических и субтропических регионов мира. Он весьма распространен в Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна. Но некоторые люди также заражались лихорадкой денге в южных штатах США и на Гавайях.

Когда москит кусает зараженного человека, он подхватывает вирус и передает его следующему человеку, которого он укусит.

Какими симптомами проявляется лихорадка денге?

В течение 2–3 дней наступает чувство слабости и усталости, и возникает:

  • высокая температура и озноб;

  • сильную головную боль;

  • боль при движении глазами;

  • сильная боль в спине, ногах и суставах — они болят так сильно, что лихорадка денге получила прозвище «суставная лихорадка»;

  • сыпь на лице.

После появления этих симптомов самочувствие может улучшиться на один день, а затем жар и сыпь могут вернуться, на этот раз на груди, спине, руках и лице.

В более тяжелых случаях люди могут чувствовать слабость в течение нескольких недель, но случаи смерти от лихорадки денге редки.

Что представляет собой геморрагическая лихорадка денге?

Геморрагическая лихорадка денге является гораздо более тяжелой формой лихорадки денге. В основном она случается у детей в возрасте младше 10 лет в регионах, где распространена лихорадка денге.

В случае геморрагической лихорадки денге развиваются симптомы денге, а также:

  • кровотечение из носа, рта, прямой кишки и колотых ран;

  • боль в животе;

  • рвота с кровью;

  • кровь в кале или моче;

  • фиолетовые пятна на коже из-за кровотечения под кожей;

  • очень низкое артериальное давление (шок).

Немедленно отправляйтесь в больницу, если у вас появятся симптомы геморрагической лихорадки денге.

Как врачи диагностируют лихорадку денге?

Врачи подозревают лихорадку денге, исходя из ваших симптомов, и если вы были в регионе, где комары переносят эту инфекцию. Для постановки точного диагноза делают анализы крови.

Как врачи лечат лихорадку денге?

Не существует лекарства, которое убивает вирус, вызывающий лихорадку денге. Врачи:

  • назначат лекарство, такое как ацетаминофен, чтобы уменьшить боль и снизить лихорадку;

  • будут вводить жидкости внутривенно (в/в), особенно если у вас геморрагическая лихорадка денге.

Не принимайте аспирин или ибупрофен, потому что они могут вызвать кровотечение или ухудшить его.

Врачи рекомендуют использование противомоскитных сеток во время болезни, чтобы комары не подхватили у вас инфекцию и не передали ее другим людям.

Как можно предотвратить лихорадку денге?

Если вы живете или посещаете регион, где имеют место случаи лихорадки денге, примите меры для предотвращения укусов комаров:

  • Распылите на кожу аэрозоль с ДЭТА (диэтилтолуамид).

  • Используйте противомоскитные сетки.

  • Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.

  • Поставьте сетки на окна и закройте любые отверстия.

  • Избавьтесь от стоячей воды в доме и вблизи дома, где размножаются комары.

В Соединенных Штатах Америки вакцина против вируса денге одобрена для применения у детей, которые:

  • достигли возраста от 9 до 16 лет;

  • страдали лихорадкой денге ранее, а также

  • живут в регионе, где лихорадка денге является эндемичной (возникает часто или постоянно).

В Соединенных Штатах Америки к эндемичным регионам относятся некоторые территории и свободно связанные государства, такие как Пуэрто-Рико. Вакцина не одобрена для путешественников, которые посещают, но не проживают в регионе, где распространена лихорадка денге. Вакцина также доступна в Мексике, Бразилии, Таиланде и некоторых других странах.

Другая вакцина против лихорадки Денге проходит оценку в Соединенных Штатах Америки и уже одобрена для применения в Индонезии, Европейском Союзе и Великобритании. Эта вакцина может использоваться у людей, которые ранее не болели лихорадкой денге, а также у тех, кто уже переболел ею. В настоящее время проводится исследование нескольких других вакцин против вируса денге.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.