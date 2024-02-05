Что представляет собой желтая лихорадка?
Желтая лихорадка — это вирусная инфекция, распространяемая комарами.
Желтой лихорадкой можно заразиться от укуса зараженного комара.
В тропических районах Центральной Африки, южной части Панамы и Южной Америки желтую лихорадку переносят комары.
Она вызывает головную боль, головокружение, мышечные боли и жар.
Иногда кожа и глаза желтеют (развивается желтуха), потому что болезнь поражает печень.
Желтая лихорадка может быть смертельной, если она сильно поражает внутренние органы.
Лучший способ предотвратить желтую лихорадку — это получить вакцину (прививку) и избегать укусов комаров.
Что вызывает желтую лихорадку?
Желтая лихорадка вызывается вирусом, который переносится комарами. Болезнь сейчас встречается только в тропических районах Центральной Африки, в южной части Панамы и Южной Америке. В Южной Америке инфекция наиболее распространена в жаркие и дождливые месяцы года, а в Африке — в конце сезона дождей и начале периода засухи.
Каковы симптомы желтой лихорадки?
У некоторых пациентов симптомы отсутствуют.
К ранним симптомам относятся следующие:
Внезапная головная боль, жар, озноб и мышечные боли
Чувство слабости и головокружения
тошноту и рвоту.
Эти симптомы проходят через несколько дней. У большинства людей симптомы исчезают, и они выздоравливают от желтой лихорадки. У других людей развиваются более серьезные симптомы.
В тяжелых случаях вирус может поражать много органов, включая печень, почки и сердце. Позже появляются следующие симптомы желтой лихорадки:
высокая температура;
рвота с кровью;
пожелтение глаз и кожи (желтуха);
кровотечение из носа, рта или кишечника;
Опасно низкое артериальное давление
судороги и кома (при тяжелой болезни).
Как врачи диагностируют желтую лихорадку?
Врачи подозревают желтую лихорадку, если у вас есть симптомы и если вы были в регионе, где есть случаи желтой лихорадки. Для постановки точного диагноза делают анализы крови.
Как врачи лечат желтую лихорадку?
Лекарства для излечения желтой лихорадки не существует. Врачи будут лечить симптомы и назначат:
внутривенное введение жидкостей для поддержания нормального артериального давления;
лекарства для лечения или прекращения кровотечения, например, витамин K, который способствует сгущению крови.
Иногда врачи подключают аппарат, выполняющий функцию почек (диализ) и выводящий отходы жизнедеятельности.
Вас изолируют в контролируемом помещении, в котором распыляют репеллент для предотвращения передачи комарами вируса другим людям.
Как предотвратить желтую лихорадку?
Избегайте укусов комаров.
Если вы живете или посещаете регионы, где имеют место случаи желтой лихорадки, примите меры для предотвращения укусов комаров:
Нанесите на кожу аэрозоль с ДЭТА.
Распылите на одежду репеллент или пропитайте одежду репеллентом, содержащим перметрин.
Используйте противомоскитные сетки.
Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.
Выходите на улицу только тогда, когда это необходимо.
Получите вакцину, если вы собираетесь путешествовать в регион, где имеют место случаи заболевания желтой лихорадкой.
Имеется вакцина для предотвращения желтой лихорадки, которую следует сделать за 3–4 недели до отъезда в регион с желтой лихорадкой.
В США вакцина против желтой лихорадки предоставляется в клиниках, оказывающих медицинскую помощь путешественникам, расположенных по всей стране.
Большинство людей может получить вакцину, за исключением младенцев младше 6 месяцев, беременных женщин или людей со слабой иммунной системой — обратитесь к врачу за получением вакцины.