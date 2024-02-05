У некоторых пациентов симптомы отсутствуют.

К ранним симптомам относятся следующие:

Внезапная головная боль, жар, озноб и мышечные боли

Чувство слабости и головокружения

тошноту и рвоту.

Эти симптомы проходят через несколько дней. У большинства людей симптомы исчезают, и они выздоравливают от желтой лихорадки. У других людей развиваются более серьезные симптомы.

В тяжелых случаях вирус может поражать много органов, включая печень, почки и сердце. Позже появляются следующие симптомы желтой лихорадки: