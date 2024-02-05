Вирус Зика передается главным образом через:

комары

Также вирус Зика может передаваться:

через сексуальные контакты;

через переливание крови;

от беременной женщины вынашиваемому ребенку.

Если вы заражены вирусом Зика, вы можете передать его своему партнеру или своей партнерше во время секса:

даже если у вас нет симптомов;

до появления симптомов;

при наличии симптомов.

Спустя недели или даже месяцы после исчезновения симптомов — вирус Зика может оставаться в сперме человека в течение 6 месяцев.

Комары, которые распространяют вирус Зика, живут в странах с теплым климатом. Поэтому большинство случаев инфицирования вирусом Зика происходит в Южной Америке и странах Карибского бассейна. Поэтому люди, которые посещают эти районы из других частей мира, могут вернуться домой с инфекцией Зика.