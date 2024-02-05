Что представляет собой вирусная инфекция Зика?
Вирусная инфекция Зика почти никогда не представляет угрозы серьезного заболевания для детей и взрослых. Но вирус Зика очень опасен для нерожденного ребенка (плода).
Вирус Зика передается комарами, половым путем или через переливание крови.
Беременная женщина с инфекцией Зика может передать ее своему ребенку.
У большинства людей нет симптомов или имеются лишь умеренные симптомы, такие как лихорадка, сыпь, боль в суставах и красные глаза.
Младенцы, родившиеся у матерей, инфицированных вирусом Зика, могут иметь врожденные дефекты мозга, включая аномально маленькую головку (микроцефалия).
Лечения вирусной инфекции Зика не существует, но может быть полезен отдых и прием ацетаминофена для понижения температуры и купирования боли.
Каким образом происходит заражение вирусной инфекцией Зика?
Вирус Зика передается главным образом через:
комары
Также вирус Зика может передаваться:
через сексуальные контакты;
через переливание крови;
от беременной женщины вынашиваемому ребенку.
Если вы заражены вирусом Зика, вы можете передать его своему партнеру или своей партнерше во время секса:
даже если у вас нет симптомов;
до появления симптомов;
при наличии симптомов.
Спустя недели или даже месяцы после исчезновения симптомов — вирус Зика может оставаться в сперме человека в течение 6 месяцев.
Комары, которые распространяют вирус Зика, живут в странах с теплым климатом. Поэтому большинство случаев инфицирования вирусом Зика происходит в Южной Америке и странах Карибского бассейна. Поэтому люди, которые посещают эти районы из других частей мира, могут вернуться домой с инфекцией Зика.
Каковы симптомы вирусной инфекции Зика?
У вас может вообще не быть симптомов или могут быть умеренные симптомы. Симптомы обычно продолжаются от 4 до 7 дней и включают следующие:
лихорадка
бугорковая красная сыпь;
боль в суставах и мышцах;
покраснение, раздражение глаз;
Головная боль
Как вирус Зика влияет на детей?
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Национальным центром по врожденным дефектам и порокам развития.
Вирусная инфекция Зика во время беременности может вызвать врожденные дефекты головного мозга ребенка, включая аномально маленькую головку (микроцефалию). У детей с микроцефалией могут быть такие проблемы, как:
судорожные припадки.
задержки в развитии (например, они могут начать сидеть, стоять и ходить позже обычного);
снижение умственных способностей;
проблемы с движением и сохранением равновесия;
проблемы с приемом пищи или глотанием;
проблемы с речью или зрением.
Как врачи диагностируют вирусную инфекцию Зика?
Врачи диагностируют вирусную инфекцию Зика, исходя из результатов следующих анализов:
Анализы крови
Анализы мочи
Как врачи лечат вирусную инфекцию Зика?
На данный момент для лечения вирусной инфекции Зика препаратов не существует.
Врачи рекомендуют следующие меры:
Покой
выпивание большого количества жидкости, для обеспечения организма достаточным количеством воды;
прием ацетаминофена для купирования боли и снижения температуры.
До визита к врачу и постановки точного диагноза вирусной инфекции Зика не следует принимать аспирин или ибупрофен. В случае лихорадки денге, которая может иметь такие же симптомы, как и вирусная инфекция Зика, прием аспирина или ибупрофена может быть опасным и вызвать кровотечение.
Если вы беременны, врачи могут:
проводить ультрасонографию раз в 3 или 4 недели, чтобы проверить, как развивается ваш ребенок.
Как предотвратить заражение вирусной инфекцией Зика?
Лучшие способы профилактики вирусной инфекции Зика:
Избегайте укусов комаров.
Избегайте незащищенного секса с партнером, у которого есть или может быть инфекция.
Чтобы избежать укусов комаров:
Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.
Ночуйте в помещениях с кондиционированием воздуха или оконными и дверными противомоскитными сетками, чтобы не допустить появления комаров в помещении, или используйте надкроватную противомоскитную сетку.
Наносите на кожу репелленты от насекомых, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), но не используйте репелленты от насекомых для детей младше 2 месяцев.
Наносите на одежду и снаряжение инсектицид, содержащий перметрин (не наносите его непосредственно на кожу).
Беременным женщинам следует избегать поездки в районы, где распространен вирус Зика (см. текущую версию Информации о вирусе Зика для путешественников).
Если вы беременны, а ваш партнер живет или едет в регион, где распространена вирусная инфекция Зика, во время беременности вы должны сделать одно из следующего:
не заниматься сексом (вагинальным, анальным или оральным);
всегда используйте барьерные контрацептивы (например, презерватив или зубные защитные прокладки) во время секса.
Если вашей партнерше был поставлен диагноз Зика или у нее есть симптомы инфицирования вирусом Зика, вы должны сделать одно из следующего:
не заниматься сексом, по меньшей мере, 8 недель;
использовать презерватив или зубные защитные прокладки во время секса.
Если вашему партнеру был поставлен диагноз Зика или у него есть симптомы инфицирования вирусом Зика, вы должны сделать одно из следующего:
не заниматься сексом, по меньшей мере, 6 месяцев;
Пользуйтесь презервативами во время полового акта.
Вирус Зика остается в сперме человека дольше, чем в других жидкостях организма.