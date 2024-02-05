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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вирусная инфекция Зика

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Что представляет собой вирусная инфекция Зика?

Вирусная инфекция Зика почти никогда не представляет угрозы серьезного заболевания для детей и взрослых. Но вирус Зика очень опасен для нерожденного ребенка (плода).

  • Вирус Зика передается комарами, половым путем или через переливание крови.

  • Беременная женщина с инфекцией Зика может передать ее своему ребенку.

  • У большинства людей нет симптомов или имеются лишь умеренные симптомы, такие как лихорадка, сыпь, боль в суставах и красные глаза.

  • Младенцы, родившиеся у матерей, инфицированных вирусом Зика, могут иметь врожденные дефекты мозга, включая аномально маленькую головку (микроцефалия).

  • Лечения вирусной инфекции Зика не существует, но может быть полезен отдых и прием ацетаминофена для понижения температуры и купирования боли.

Каким образом происходит заражение вирусной инфекцией Зика?

Вирус Зика передается главным образом через:

  • комары

Также вирус Зика может передаваться:

  • через сексуальные контакты;

  • через переливание крови;

  • от беременной женщины вынашиваемому ребенку.

Если вы заражены вирусом Зика, вы можете передать его своему партнеру или своей партнерше во время секса:

  • даже если у вас нет симптомов;

  • до появления симптомов;

  • при наличии симптомов.

  • Спустя недели или даже месяцы после исчезновения симптомов — вирус Зика может оставаться в сперме человека в течение 6 месяцев.

Комары, которые распространяют вирус Зика, живут в странах с теплым климатом. Поэтому большинство случаев инфицирования вирусом Зика происходит в Южной Америке и странах Карибского бассейна. Поэтому люди, которые посещают эти районы из других частей мира, могут вернуться домой с инфекцией Зика.

Каковы симптомы вирусной инфекции Зика?

У вас может вообще не быть симптомов или могут быть умеренные симптомы. Симптомы обычно продолжаются от 4 до 7 дней и включают следующие:

  • лихорадка

  • бугорковая красная сыпь;

  • боль в суставах и мышцах;

  • покраснение, раздражение глаз;

  • Головная боль

Как вирус Зика влияет на детей?

Вирусная инфекция Зика во время беременности может вызвать врожденные дефекты головного мозга ребенка, включая аномально маленькую головку (микроцефалию). У детей с микроцефалией могут быть такие проблемы, как:

  • судорожные припадки.

  • задержки в развитии (например, они могут начать сидеть, стоять и ходить позже обычного);

  • снижение умственных способностей;

  • проблемы с движением и сохранением равновесия;

  • проблемы с приемом пищи или глотанием;

  • проблемы с речью или зрением.

Как врачи диагностируют вирусную инфекцию Зика?

Врачи диагностируют вирусную инфекцию Зика, исходя из результатов следующих анализов:

  • Анализы крови

  • Анализы мочи

Как врачи лечат вирусную инфекцию Зика?

На данный момент для лечения вирусной инфекции Зика препаратов не существует.

Врачи рекомендуют следующие меры:

  • Покой

  • выпивание большого количества жидкости, для обеспечения организма достаточным количеством воды;

  • прием ацетаминофена для купирования боли и снижения температуры.

До визита к врачу и постановки точного диагноза вирусной инфекции Зика не следует принимать аспирин или ибупрофен. В случае лихорадки денге, которая может иметь такие же симптомы, как и вирусная инфекция Зика, прием аспирина или ибупрофена может быть опасным и вызвать кровотечение.

Если вы беременны, врачи могут:

  • проводить ультрасонографию раз в 3 или 4 недели, чтобы проверить, как развивается ваш ребенок.

Как предотвратить заражение вирусной инфекцией Зика?

Лучшие способы профилактики вирусной инфекции Зика:

  • Избегайте укусов комаров.

  • Избегайте незащищенного секса с партнером, у которого есть или может быть инфекция.

Чтобы избежать укусов комаров:

  • Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.

  • Ночуйте в помещениях с кондиционированием воздуха или оконными и дверными противомоскитными сетками, чтобы не допустить появления комаров в помещении, или используйте надкроватную противомоскитную сетку.

  • Наносите на кожу репелленты от насекомых, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), но не используйте репелленты от насекомых для детей младше 2 месяцев.

  • Наносите на одежду и снаряжение инсектицид, содержащий перметрин (не наносите его непосредственно на кожу).

Беременным женщинам следует избегать поездки в районы, где распространен вирус Зика (см. текущую версию Информации о вирусе Зика для путешественников).

Если вы беременны, а ваш партнер живет или едет в регион, где распространена вирусная инфекция Зика, во время беременности вы должны сделать одно из следующего:

  • не заниматься сексом (вагинальным, анальным или оральным);

  • всегда используйте барьерные контрацептивы (например, презерватив или зубные защитные прокладки) во время секса.

Если вашей партнерше был поставлен диагноз Зика или у нее есть симптомы инфицирования вирусом Зика, вы должны сделать одно из следующего:

  • не заниматься сексом, по меньшей мере, 8 недель;

  • использовать презерватив или зубные защитные прокладки во время секса.

Если вашему партнеру был поставлен диагноз Зика или у него есть симптомы инфицирования вирусом Зика, вы должны сделать одно из следующего:

  • не заниматься сексом, по меньшей мере, 6 месяцев;

  • Пользуйтесь презервативами во время полового акта.

Вирус Зика остается в сперме человека дольше, чем в других жидкостях организма.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.