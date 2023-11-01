Что представляет собой иммунная система?
Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Работа иммунной системы заключается в том, чтобы атаковать чужеродные для организма вещества, в том числе:
микробы, такие как бактерии, вирусы и грибки;
Паразиты
злокачественные клетки;
другие вещества, попадающие внутрь тела, такие как пыльца.
Как работает иммунная система?
Иммунная система борется с инфекциями и болезнями. Эта борьба называется иммунным ответом. Иммунная система должна:
опознать в организме вещества, которым в нем не место;
дать сигнал иммунным клеткам прийти к пораженному участку;
атаковать возбудителя и вывести его из организма;
знать, когда нужно прекратить атаку, и прекратить ее.
Для правильного функционирования иммунная система должна уметь распознать, что должно быть в организме, и чему в нем не место. Таким образом она знает, с чем бороться, а что оставить в покое.
Антиген — это нечто чужеродное для организма. Поэтому он вызывает ответ иммунной системы. Антигены могут представлять собой химические вещества, которые находятся снаружи или внутри микробов или раковых клеток. Антигены могут также существовать самостоятельно, например, в виде молекул пищи или пыльцы. Ваша иммунная система уже знает, как распознать некоторые антигены. Она должна научиться распознавать другие антигены.
Из чего состоит иммунная система?
Важными частями иммунной системы являются:
Лейкоциты
Антитела
лимфатическая система;
некоторые органы.
Белые кровяные клетки (лейкоциты) путешествуют по крови, чтобы найти и побороть микробы и другие проблемы. После того как они сразятся с антигеном и уничтожат его, они обычно запоминают его. Если белые кровяные клетки запомнят этот специфический антиген, они будут сражаться с ним быстрее в следующий раз, когда он появится в организме.
Антитела — это химические вещества, которые вырабатывают определенные белые кровяные клетки. Антитела плавают в кровотоке, чтобы найти и атаковать антигены. В организме находится много разных антител. Каждое антитело может атаковать только один специфический антиген. Белые кровяные клетки учатся вырабатывать новые антитела каждый раз, когда им нужно защищать организм от нового антигена. Тем не менее, организм помнит, как вырабатывать эти антитела в течение длительного времени.
Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов. Эти сосуды выводят избыток жидкости из тканей организма вместе с мертвыми микробами и мертвыми клетками. Эта жидкость называется лимфой. Лимфа проходит через пункты сбора размером с горошину, которые называются лимфатическими узлами. В лимфатических узлах отфильтровываются мертвые микробы и клетки. При наличии инфекции находящиеся поблизости от нее лимфатические узлы могут разбухать. Например, инфекция горла может привести к опуханию лимфатических узлов в области шеи. Люди называют это явление «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.
Органы, из которых состоит иммунная система, включают костный мозг, вилочковую железу, селезенку, миндалины и аппендикс. Костный мозг и вилочковая железа вырабатывают белые кровяные клетки. Селезенка, миндалины и аппендикс задерживают микробы и другие антигены, а также служат местом укрепления клеток иммунной системы.
Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции
Какие могут быть проблемы у иммунной системы?
В борьбе с бактериями и другими чужеродными телами иммунная система выделяет химические вещества. Эти химические вещества вызывают воспаление, которое проявляется болью, покраснением, повышением температуры и отеком. Например, в результате воспаления, вызванного инфекцией горла, горло становится красным, опухшим и болит.
Иногда иммунная система функционирует неправильно. Неправильное функционирование иммунной системы может вызвать такие проблемы, как:
Аутоиммунное заболевание, такое как ревматоидный артрит или тиреоидит Хашимото — при аутоиммунном заболевании иммунная система атакует части собственного организма по ошибке
Иммунодефицитное нарушение, такое как ВИЧ, — недостаточность иммунной системы, из-за которой она не может эффективно бороться с микробами, и человек заболевает быстрее
Аллергическая реакция, такая как сенная лихорадка, — иммунная система слишком остро реагирует на что-то безвредное, например, на продукт, растение или препарат, вызывающий чиханье, сыпь, крапивницу или затрудненное дыхание