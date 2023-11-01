Важными частями иммунной системы являются:

Лейкоциты

Антитела

лимфатическая система;

некоторые органы.

Белые кровяные клетки (лейкоциты) путешествуют по крови, чтобы найти и побороть микробы и другие проблемы. После того как они сразятся с антигеном и уничтожат его, они обычно запоминают его. Если белые кровяные клетки запомнят этот специфический антиген, они будут сражаться с ним быстрее в следующий раз, когда он появится в организме.

Антитела — это химические вещества, которые вырабатывают определенные белые кровяные клетки. Антитела плавают в кровотоке, чтобы найти и атаковать антигены. В организме находится много разных антител. Каждое антитело может атаковать только один специфический антиген. Белые кровяные клетки учатся вырабатывать новые антитела каждый раз, когда им нужно защищать организм от нового антигена. Тем не менее, организм помнит, как вырабатывать эти антитела в течение длительного времени.

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов. Эти сосуды выводят избыток жидкости из тканей организма вместе с мертвыми микробами и мертвыми клетками. Эта жидкость называется лимфой. Лимфа проходит через пункты сбора размером с горошину, которые называются лимфатическими узлами. В лимфатических узлах отфильтровываются мертвые микробы и клетки. При наличии инфекции находящиеся поблизости от нее лимфатические узлы могут разбухать. Например, инфекция горла может привести к опуханию лимфатических узлов в области шеи. Люди называют это явление «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.

Органы, из которых состоит иммунная система, включают костный мозг, вилочковую железу, селезенку, миндалины и аппендикс. Костный мозг и вилочковая железа вырабатывают белые кровяные клетки. Селезенка, миндалины и аппендикс задерживают микробы и другие антигены, а также служат местом укрепления клеток иммунной системы.