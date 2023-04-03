Как врачи могут определить, есть ли у меня иммунодефицитное состояние?

Как врачи могут определить, есть ли у меня иммунодефицитное состояние?

Врачи подозревают иммунодефицитное состояние, если вы часто болеете, болезнь протекает у вас в более тяжелой форме или вы не реагируете обычным образом на лечение. Обычно они делают следующее:

Анализы крови

Анализы крови могут показать очень низкое количество лейкоцитов или низкий уровень веществ, вырабатываемых иммунной системой. Если у вас есть факторы риска развития ВИЧ-инфекции, вам сделают анализ на ВИЧ. Если у вашего ребенка имеются признаки иммунодефицита, врачи могут провести генетический анализ.

В зависимости от ваших симптомов врачи могут также сделать: