Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Задача иммунной системы — атаковать вещества, чуждые для организма, такие как микробы, паразиты и раковые клетки.
Что представляет собой иммунодефицит?
«Иммунодефицит» означает слабость (дефицит) иммунной системы. Иногда говорят, что у людей, страдающих иммунодефицитом, подавлен или ослаблен иммунитет.
У вас может наблюдаться более длительная продолжительность заболевания, чем у других людей, и то, что протекает в виде легкой инфекции у других людей, может вызвать у вас серьезную болезнь.
При ослабленной иммунной системой вы не защищены от болезней и инфекций.
Вы будете болеть чаще, чем обычно.
Обычные инфекции могут быть более опасными, и у вас могут возникнуть необычные инфекции.
Вы можете родиться с иммунодефицитом или приобрести его в результате инфекции, заболевания или лечения.
Если у вас иммунодефицит, вам нужно будет делать все, чтобы избежать инфекции.
Врачи назначают лечение заболеваний, вызванных иммунодефицитом, при помощи антибиотиков, иммуноглобулинов, а иногда и трансплантации стволовых клеток
Что вызывает иммунодефицитное состояние?
Иммунодефициты могут быть вызваны следующими факторами:
врожденным генетическим заболеванием, хотя это случается редко;
инфекцией, например, СПИД;
некоторыми видами рака, в частности, рака, поражающего костный мозг;
противоопухолевой терапией, такой как лучевая терапия и некоторые виды химиотерапии;
применения некоторых лекарственных препаратов.
Многие лекарственные препараты, которые врачи назначают для блокирования воспаления, могут ослабить иммунную систему. Такие лекарственные препараты называются иммунодепрессантами. Примером является кортикостероид, такой как преднизон. Иногда врачи назначают иммунодепрессанты, потому что иммунная система атакует ваш организм (аутоиммунное заболевание).
Каковы симптомы иммунодефицитного состояния?
К симптомам относятся:
частые инфекции, такие как инфекция околоносовых пазух, бронхит, пневмония или инфекция уха;
молочница (грибковая инфекция полости рта);
много язв в ротовой полости;
потеря аппетита и снижение массы тела.
У младенца или ребенка — длительная диарея и замедление роста (замедление прибавки в весе)
Как врачи могут определить, есть ли у меня иммунодефицитное состояние?
Врачи подозревают иммунодефицитное состояние, если вы часто болеете, болезнь протекает у вас в более тяжелой форме или вы не реагируете обычным образом на лечение. Обычно они делают следующее:
Анализы крови
Анализы крови могут показать очень низкое количество лейкоцитов или низкий уровень веществ, вырабатываемых иммунной системой. Если у вас есть факторы риска развития ВИЧ-инфекции, вам сделают анализ на ВИЧ. Если у вашего ребенка имеются признаки иммунодефицита, врачи могут провести генетический анализ.
В зависимости от ваших симптомов врачи могут также сделать:
кожные пробы, по которым определяют работу вашей иммунной системы;
биопсию увеличенных лимфатических узлов (опухших желез) или иногда костного мозга.
Как врачи лечат иммунодефициты?
Врачи лечат заболевание, такое как рак, диабет или ВИЧ-инфекция, которые вызывают у вас иммунодефицит. Успешное лечение обычно укрепляет иммунную систему.
Если лекарство, которое вы принимаете, вызывает иммунодефицит, врачи могут снизить дозу или отменить его. Врачи рассмотрят вопрос о том, сколько препарата вам нужно и насколько тяжелый у вас иммунодефицит при принятии решения об уменьшении дозы или отмене препарата.
Если иммунодефицит вызвал инфекцию, врачи могут назначить:
Антибиотики
иммуноглобулин (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой).
Если иммунодефицитное состояние вызвано у вас проблемой костного мозга, врачи могут сделать следующее:
Стволовые клетки — это клетки, которые развиваются в клетки крови, в том числе в лейкоциты, которые борются с инфекцией. Врачи могут получать стволовые клетки от здоровых людей и вводить их внутривенно (в/в). Стволовые клетки могут попасть в костный мозг и начать вырабатывать здоровые лейкоциты.
Как предотвратить инфекции, если у меня иммунодефицит?
Вам следует избегать инфекций следующим образом:
избегая контакта с больными людьми;
получая все вакцинации (прививки), которые рекомендует ваш врач;
избегая недоготовленной пищи или воды, которая может быть загрязненной.
Если вы начнете заболевать, вам следует обратиться к врачу, даже если заболевание не кажется слишком серьезным.