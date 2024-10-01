Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты. Сезонная аллергия — это аллергия, которая развивается только в то время года, когда определенное вещество, на которое у вас аллергия (аллерген), находится в воздухе. Сезонную аллергию иногда называют сенной лихорадкой. Трава, пыльца и плесень являются распространенными аллергенами, которые вызывают сезонные аллергические реакции.

Сезонная аллергия может случаться весной, летом или осенью, в зависимости от того, на что у вас аллергия.