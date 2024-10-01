Что такое сезонные аллергии?
Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты. Сезонная аллергия — это аллергия, которая развивается только в то время года, когда определенное вещество, на которое у вас аллергия (аллерген), находится в воздухе. Сезонную аллергию иногда называют сенной лихорадкой. Трава, пыльца и плесень являются распространенными аллергенами, которые вызывают сезонные аллергические реакции.
Сезонная аллергия может случаться весной, летом или осенью, в зависимости от того, на что у вас аллергия.
Сезонная аллергия — это реакция вашего тела на пыльцу, траву или плесень в воздухе.
Эта аллергия обычно вызывает насморк, зуд в носу и в глазах.
Облегчить эти симптомы можно при помощи лекарств.
Что вызывает сезонную аллергию?
Сезонную аллергию часто вызывают:
Пыльца
травы и сорняки;
споры плесени.
Количество и тип пыльцы, трав и других аллергенов в воздухе изменяется в зависимости от места пребывания.
Каковы симптомы сезонной аллергии?
Зудящие, покрасневшие и слезящиеся глаза;
насморк или забитый нос;
чиханье.
Симптомы появляются и проходят в зависимости от сезона.
Как врач может определить, есть ли у меня сезонная аллергия?
Врач может определить наличие сезонной аллергии, задавая вопросы о симптомах и о том, происходят ли они в определенные сезоны. Таким образом врач может также узнать, какие аллергены вызывают симптомы.
Кожные пробы могут помочь врачам узнать, какой аллерген вызывает аллергию.
Как врачи лечат симптомы сезонной аллергии?
Врач назначит для лечения сезонной аллергии:
назальные спреи с кортикостероидами;
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
глазные капли;
Если эти лекарства не помогут и симптомы будут серьезны, врач может порекомендовать:
аллерговакцинацию (десенсибилизацию).
При десенсибилизации врач сделает уколы того вещества, на которое у вас аллергия. Сначала в уколах содержится очень небольшое количество этого вещества. Это количество слишком мало, чтобы вызвать серьезную реакцию. Затем врач будет вводить уколы, содержащие все больше и больше этого вещества. Таким образом ваш организм может привыкнуть к веществу и не будет развивать аллергическую реакцию на него. Аллерговакцинация не всегда эффективна. И даже если она будет эффективна, вам, возможно, придется регулярно делать эти уколы.