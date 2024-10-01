Что такое пищевая аллергия?
Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты. Пищевая аллергия — это аллергическая реакция, вызванная определенным продуктом питания.
Практически любые продукты питания могут вызывать аллергическую реакцию.
Симптомы пищевой аллергии включают зуд сыпь, насморк, а иногда и хрипы.
Изредка серьезная аллергическая реакция на продукт питания является опасной для жизни (такая реакция называется анафилактической реакцией).
С возрастом у детей может пройти пищевая аллергия.
Если у взрослых развивается пищевая аллергия, она обычно не проходит.
Врачи могут выполнить кожные пробы и анализы крови и отменить продукты, которые вы употребляете, чтобы выяснить, какой именно из них вызывает аллергию.
Какие продукты питания вызывают аллергические реакции?
Практически любые продукты питания могут вызывать аллергическую реакцию. Наиболее частые причины зависят от возраста человека.
У младенцев и маленьких детей наиболее распространенными провоцирующими факторами являются:
Яйца
Молоко
Пшеница
Арахис
Соя
У старших детей и взрослых наиболее распространенными провоцирующими факторами являются:
орехах;
морепродукты.
Каковы симптомы пищевой аллергии?
У детей симптомы пищевой аллергии могут меняться с возрастом ребенка.
У детей могут проявляться такие симптомы, как:
сыпь;
рвота;
диарея;
У детей от 1 года и старше могут проявляться такие симптомы, как:
сыпь;
хрипы (свистящий звук при дыхании);
насморк;
Примерно к 10 годам пищевая аллергия часто проходит (например, аллергия на молоко).
У взрослых и детей старшего возраста симптомы пищевой аллергии могут быть более серьезными, такими как:
зуд во рту;
крапивница (красные, зудящие, слегка выступающие пятна на коже);
экзема (красная, чешуйчатая, сухая, пятнистая кожная сыпь, обычно в месте сгиба рук и ног);
насморк и астма;
Боль в животе
тошнота;
спазмы и диарея.
При тяжелой пищевой аллергии может развиться анафилактическая реакция, которая может вызвать сыпь по всему телу, отечность горла и затрудненное дыхание. При отсутствии лечения можно умереть.
Как врачи могут определить, есть ли у меня пищевая аллергия?
Врач может установить наличие пищевой аллергии одним или несколькими из следующих способов:
кожная скарификационная проба, при которой небольшое количество пищи кладут на кожу, а затем прокалывают иглой для проверки реакции;
Анализ крови
элиминационная диета с исключением продуктов, которые могут вызывать аллергию, а затем добавления их по одному, чтобы выяснить, какой продукт вызывает проблемы.
Как врачи лечат пищевую аллергию?
Лечение заключается в том, чтобы избежать употребления пищи, которая вызывает симптомы аллергии. Для облегчения симптомов врач может:
назначить антигистаминные таблетки от крапивницы и отеков;
порекомендовать иметь при себе шприц, наполненный эпинефрином, для использования при серьезных симптомах и предотвращения анафилактической реакции.