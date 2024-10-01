У детей симптомы пищевой аллергии могут меняться с возрастом ребенка.

У детей могут проявляться такие симптомы, как:

сыпь;

рвота;

диарея;

У детей от 1 года и старше могут проявляться такие симптомы, как:

сыпь;

хрипы (свистящий звук при дыхании);

насморк;

Примерно к 10 годам пищевая аллергия часто проходит (например, аллергия на молоко).

У взрослых и детей старшего возраста симптомы пищевой аллергии могут быть более серьезными, такими как:

зуд во рту;

крапивница (красные, зудящие, слегка выступающие пятна на коже);

экзема (красная, чешуйчатая, сухая, пятнистая кожная сыпь, обычно в месте сгиба рук и ног);

насморк и астма;

Боль в животе

тошнота;

спазмы и диарея.

При тяжелой пищевой аллергии может развиться анафилактическая реакция, которая может вызвать сыпь по всему телу, отечность горла и затрудненное дыхание. При отсутствии лечения можно умереть.