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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения об аллергических реакциях

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Иммунная система обычно реагирует на бактерии, вирусы и раковые клетки, и атакует их. Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты.

Что такое аллергическая реакция?

Аллергическая реакция происходит при прикосновении, потреблении или вдыхании вещества, на которое у вас аллергия. Аллергические реакции могут быть легкими или тяжелыми.

  • Легкие реакции неприятны и раздражительны.

  • Тяжелые реакции могут быть опасными для жизни.

Что вызывает аллергическую реакцию?

Врачи точно не знают, почему у некоторых людей, которые подвергаются воздействию определенного вещества, развивается аллергия на него, а у других — нет.

  • Аллергия, по-видимому, передается по наследству.

  • То, с чем вы контактировали и что ели в детстве, может повлиять на то, разовьется ли у вас аллергия.

Чаще всего аллергические реакции вызывают следующие вещества:

  • домашняя пыль;

  • перхоть животных;

  • пыльца (деревьев, трав, сорняков);

  • плесневые грибки;

  • некоторые пищевые продукты;

  • применения некоторых лекарственных препаратов.

Каковы симптомы аллергической реакции?

Легкие аллергические реакции могут вызвать:

  • слезы и зуд в глазах;

  • Насморк и чиханье

  • кожный зуд, иногда с сыпью (крапивницей).

Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) может вызвать:

  • отечность глаз, губ, языка и горла;

  • хрипы и затрудненное дыхание;

  • колики в животе, тошнота и рвота;

  • головокружение и обморок из-за падения артериального давления.

  • смерть.

Каким образом врачи диагностируют аллергическую реакцию?

Обычно врачи диагностируют ее на основании симптомов и осмотра. Однако врачам может быть трудно определить, на что у вас аллергия. Они могут сделать кожные пробы или анализы крови, чтобы выяснить это.

Как врачи лечат аллергическую реакцию?

При легких реакциях врач может назначить:

  • назальные спреи с кортикостероидами;

  • Антигистаминные препараты

  • Деконгестанты

  • глазные капли;

При тяжелых реакциях вам может понадобиться:

  • укол эпинефрина;

  • внутривенное (в/в) введение антигистаминных препаратов и кортикостероидов;

  • внутривенное введение лекарств и жидкостей для повышения артериального давления;

  • препараты для открытия дыхательных путей, чтобы вам было легче дышать;

  • иногда введение дыхательной трубки в горло с тем, чтобы врачи могли подключить аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.

Как предотвратить аллергические реакции?

Наилучшие способы предотвращения аллергических реакций:

  • Старайтесь избегать контакта с тем, на что у вас аллергия.

  • Если вы не можете избежать контакта с тем, на что у вас аллергия, попросите врача сделать вам аллерговакцинацию.

Меры по предотвращению контакта с аллергеном могут включать следующие:

  • прекращение приема лекарства;

  • содержание домашних животных вне дома или ограничение их пребывания определенными помещениями;

  • использование высокоэффективных корпускулярных воздушных (high-efficiency particulate air, HEPA) фильтров и пылесосов;

  • избегание употребления в пищу определенных продуктов;

  • удаление или замена предметов, на которых собирается пыль, например, мягкая мебель, ковры и сувениры;

  • надевание специальных чехлов на матрасы и подушки для предотвращения их заражения пылевыми клещами;

  • использование подушек из синтетических волокон;

  • частая стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;

  • регулярная уборка в доме, в том числе уборка пыли, уборка пылесосом и влажная уборка;

  • использование кондиционеров и осушителей воздуха в подвалах и других влажных помещениях;

  • избавление от тараканов.

При аллерговакцинации врач делает уколы того вещества, на которое у вас аллергия. Сначала в уколах содержится очень небольшое количество этого вещества. Это количество слишком мало, чтобы вызвать серьезную реакцию. Затем врач будет вводить уколы, содержащие все больше и больше этого вещества. Таким образом ваш организм может привыкнуть к веществу и не реагировать на него. Аллерговакцинация не всегда эффективна. И даже если она будет эффективна, вам, возможно, придется регулярно делать эти уколы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.