Иммунная система — это защитная система организма. Она защищает человека от болезней и инфекций. Иммунная система обычно реагирует на бактерии, вирусы и раковые клетки, и атакует их. Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты.
Что такое аллергическая реакция?
Аллергическая реакция происходит при прикосновении, потреблении или вдыхании вещества, на которое у вас аллергия. Аллергические реакции могут быть легкими или тяжелыми.
Легкие реакции неприятны и раздражительны.
Тяжелые реакции могут быть опасными для жизни.
Что вызывает аллергическую реакцию?
Врачи точно не знают, почему у некоторых людей, которые подвергаются воздействию определенного вещества, развивается аллергия на него, а у других — нет.
Аллергия, по-видимому, передается по наследству.
То, с чем вы контактировали и что ели в детстве, может повлиять на то, разовьется ли у вас аллергия.
Чаще всего аллергические реакции вызывают следующие вещества:
домашняя пыль;
перхоть животных;
пыльца (деревьев, трав, сорняков);
плесневые грибки;
некоторые пищевые продукты;
применения некоторых лекарственных препаратов.
Каковы симптомы аллергической реакции?
Легкие аллергические реакции могут вызвать:
слезы и зуд в глазах;
Насморк и чиханье
кожный зуд, иногда с сыпью (крапивницей).
Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) может вызвать:
отечность глаз, губ, языка и горла;
хрипы и затрудненное дыхание;
колики в животе, тошнота и рвота;
головокружение и обморок из-за падения артериального давления.
смерть.
Каким образом врачи диагностируют аллергическую реакцию?
Обычно врачи диагностируют ее на основании симптомов и осмотра. Однако врачам может быть трудно определить, на что у вас аллергия. Они могут сделать кожные пробы или анализы крови, чтобы выяснить это.
Как врачи лечат аллергическую реакцию?
При легких реакциях врач может назначить:
назальные спреи с кортикостероидами;
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
глазные капли;
При тяжелых реакциях вам может понадобиться:
укол эпинефрина;
внутривенное (в/в) введение антигистаминных препаратов и кортикостероидов;
внутривенное введение лекарств и жидкостей для повышения артериального давления;
препараты для открытия дыхательных путей, чтобы вам было легче дышать;
иногда введение дыхательной трубки в горло с тем, чтобы врачи могли подключить аппарат искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.
Как предотвратить аллергические реакции?
Наилучшие способы предотвращения аллергических реакций:
Старайтесь избегать контакта с тем, на что у вас аллергия.
Если вы не можете избежать контакта с тем, на что у вас аллергия, попросите врача сделать вам аллерговакцинацию.
Меры по предотвращению контакта с аллергеном могут включать следующие:
прекращение приема лекарства;
содержание домашних животных вне дома или ограничение их пребывания определенными помещениями;
использование высокоэффективных корпускулярных воздушных (high-efficiency particulate air, HEPA) фильтров и пылесосов;
избегание употребления в пищу определенных продуктов;
удаление или замена предметов, на которых собирается пыль, например, мягкая мебель, ковры и сувениры;
надевание специальных чехлов на матрасы и подушки для предотвращения их заражения пылевыми клещами;
использование подушек из синтетических волокон;
частая стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;
регулярная уборка в доме, в том числе уборка пыли, уборка пылесосом и влажная уборка;
использование кондиционеров и осушителей воздуха в подвалах и других влажных помещениях;
избавление от тараканов.
При аллерговакцинации врач делает уколы того вещества, на которое у вас аллергия. Сначала в уколах содержится очень небольшое количество этого вещества. Это количество слишком мало, чтобы вызвать серьезную реакцию. Затем врач будет вводить уколы, содержащие все больше и больше этого вещества. Таким образом ваш организм может привыкнуть к веществу и не реагировать на него. Аллерговакцинация не всегда эффективна. И даже если она будет эффективна, вам, возможно, придется регулярно делать эти уколы.