Наилучшие способы предотвращения аллергических реакций:

Старайтесь избегать контакта с тем, на что у вас аллергия.

Если вы не можете избежать контакта с тем, на что у вас аллергия, попросите врача сделать вам аллерговакцинацию.

Меры по предотвращению контакта с аллергеном могут включать следующие:

прекращение приема лекарства;

содержание домашних животных вне дома или ограничение их пребывания определенными помещениями;

использование высокоэффективных корпускулярных воздушных (high-efficiency particulate air, HEPA) фильтров и пылесосов;

избегание употребления в пищу определенных продуктов;

удаление или замена предметов, на которых собирается пыль, например, мягкая мебель, ковры и сувениры;

надевание специальных чехлов на матрасы и подушки для предотвращения их заражения пылевыми клещами;

использование подушек из синтетических волокон;

частая стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;

регулярная уборка в доме, в том числе уборка пыли, уборка пылесосом и влажная уборка;

использование кондиционеров и осушителей воздуха в подвалах и других влажных помещениях;

избавление от тараканов.

При аллерговакцинации врач делает уколы того вещества, на которое у вас аллергия. Сначала в уколах содержится очень небольшое количество этого вещества. Это количество слишком мало, чтобы вызвать серьезную реакцию. Затем врач будет вводить уколы, содержащие все больше и больше этого вещества. Таким образом ваш организм может привыкнуть к веществу и не реагировать на него. Аллерговакцинация не всегда эффективна. И даже если она будет эффективна, вам, возможно, придется регулярно делать эти уколы.