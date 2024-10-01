Что представляют собой наследственный и приобретенный дефицит ингибитора С1?

Что представляют собой наследственный и приобретенный дефицит ингибитора С1?

Наследственный и приобретенный дефицит ингибитора C1 также называют наследственным и приобретенным ангионевротическим отеком. Ангионевротический отек — это отек лица, губ, языка и горла, который обычно вызван аллергической реакцией. Но ангионевротический отек также может быть вызван определенными проблемами иммунной системы.

Наследственный ангионевротический отек (также называемый наследственным дефицитом ингибитора C1) является врожденным заболеванием иммунной системы.

Приобретенный ангионевротический отек (также называемый приобретенным дефицитом ингибитора C1) — это нарушение иммунной системы, вызванное другим заболеванием или патологией.

Наследственный и приобретенный ангионевротические отеки похожи на ангионевротический отек, вызванный аллергической реакцией, но они не сопровождаются зудом и крапивницей (красные, зудящие, выпуклые пятна на коже).

Могут отекать губы, язык и горло, что может вызвать затруднение дыхания

Может возникать тошнота и рвота

Врачи могут использовать лекарственные препараты для лечения и предотвращения отека.