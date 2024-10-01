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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мастоцитоз

(болезнь тучных клеток)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой мастоцитоз?

Тучные клетки являются частью иммунной системы, которые участвуют в аллергических реакциях. Мастоцитоз — это скопление тучных клеток в коже, а иногда и в других частях тела.

  • Мастоцитоз встречается редко.

  • Симптомы включают зудящие пятна и шишки, гиперемию, расстройства пищеварения и иногда боль в костях.

  • Мастоцитоз может поражать только кожу или другие части тела, например, легкие и слизистую оболочку кишечника.

  • Мастоцитоз кожи не угрожает жизни и иногда проходит без лечения.

  • Мастоцитоз, который поражает другие части тела, является более серьезным и даже может представлять угрозу для жизни — следует иметь при себе дозу эпинефрина для экстренного лечения.

Что вызывает мастоцитоз?

Мастоцитоз развивается, когда в организме вырабатывается слишком много тучных клеток. Тучные клетки могут накапливаться в коже, костях или других органах.

Тучные клетки производят химическое вещество под названием гистамин. Слишком большое количество гистамина может вызвать следующие симптомы:

  • зуд;

  • сыпь;

  • слишком большое количество желудочной кислоты;

  • низкое артериальное давление;

Врачи не всегда знают, почему в организме вырабатывается слишком много тучных клеток, но у некоторых людей имеется генетическая мутация, которая вызывает мастоцитоз.

Что может вызвать вспышку мастоцитоза?

Если у вас мастоцитоз, некоторые вещи могут вызвать вспышку симптомов, в том числе:

  • физическое прикосновение;

  • физическая нагрузка.

  • то, что вы едите или пьете, например, продукты, алкоголь и определенные лекарственные препараты;

  • укусы насекомых.

Каковы симптомы мастоцитоза?

К симптомам относятся:

  • маленькие красновато-коричневые пятна или бугорки, которые могут зудеть;

  • гиперемия (сильное покраснение всего тела);

  • Боль в животе

  • тошнота или рвота.

  • диарея;

  • обморок и сильное падение артериального давления, которое может быть смертельно опасным.

Снимки крапивницы пигментной
Крапивница пигментная (ребенок)
Крапивница пигментная (ребенок)

На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом.

© Springer Science+Business Media

Крапивница пигментная (ребенок)
Крапивница пигментная (ребенок)

На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом.

© Springer Science+Business Media

Если тучные клетки будут накапливаться в тканях или органах, они могут вызвать повреждение, которое может представлять угрозу для жизни.

Как врачи диагностируют мастоцитоз?

Врачи подозревают мастоцитоз на основании симптомов, особенно если у вас появляются зудящие пятна и крапивница (красные, зудящие бугорки на коже) при царапинах. Для подтверждения диагноза врачи назначают обследования, такие как:

  • биопсию (забор небольшого образца кожи для изучения под микроскопом);

  • Анализы крови и мочи

  • иногда сканирование костей и генетические анализы.

Как врачи лечат мастоцитоз?

Если мастоцитоз только в коже, врачи будут лечить зуд и сыпь, назначая:

  • Антигистаминные препараты

  • Ультрафиолетовый свет

  • крема с кортикостероидами.

Если мастоцитоз поражает другие части тела, врачи назначать лекарства, которые помогут купировать симптомы.

При тяжелых симптомах врачи могут:

  • еженедельно вводить укол для уменьшения воздействия заболевания на кости;

  • назначить кортикостероиды;

  • выполнить операцию по удалению селезенки, если тучные клетки накопились на селезенке;

  • дать указание носить с собой экстренную дозу эпинефрина.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.