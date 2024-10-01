Мастоцитоз развивается, когда в организме вырабатывается слишком много тучных клеток. Тучные клетки могут накапливаться в коже, костях или других органах.

Тучные клетки производят химическое вещество под названием гистамин. Слишком большое количество гистамина может вызвать следующие симптомы:

зуд;

сыпь;

слишком большое количество желудочной кислоты;

низкое артериальное давление;

Врачи не всегда знают, почему в организме вырабатывается слишком много тучных клеток, но у некоторых людей имеется генетическая мутация, которая вызывает мастоцитоз.