Что представляет собой мастоцитоз?
Тучные клетки являются частью иммунной системы, которые участвуют в аллергических реакциях. Мастоцитоз — это скопление тучных клеток в коже, а иногда и в других частях тела.
Мастоцитоз встречается редко.
Симптомы включают зудящие пятна и шишки, гиперемию, расстройства пищеварения и иногда боль в костях.
Мастоцитоз может поражать только кожу или другие части тела, например, легкие и слизистую оболочку кишечника.
Мастоцитоз кожи не угрожает жизни и иногда проходит без лечения.
Мастоцитоз, который поражает другие части тела, является более серьезным и даже может представлять угрозу для жизни — следует иметь при себе дозу эпинефрина для экстренного лечения.
Что вызывает мастоцитоз?
Мастоцитоз развивается, когда в организме вырабатывается слишком много тучных клеток. Тучные клетки могут накапливаться в коже, костях или других органах.
Тучные клетки производят химическое вещество под названием гистамин. Слишком большое количество гистамина может вызвать следующие симптомы:
зуд;
сыпь;
слишком большое количество желудочной кислоты;
низкое артериальное давление;
Врачи не всегда знают, почему в организме вырабатывается слишком много тучных клеток, но у некоторых людей имеется генетическая мутация, которая вызывает мастоцитоз.
Что может вызвать вспышку мастоцитоза?
Если у вас мастоцитоз, некоторые вещи могут вызвать вспышку симптомов, в том числе:
физическое прикосновение;
физическая нагрузка.
то, что вы едите или пьете, например, продукты, алкоголь и определенные лекарственные препараты;
укусы насекомых.
Каковы симптомы мастоцитоза?
К симптомам относятся:
маленькие красновато-коричневые пятна или бугорки, которые могут зудеть;
гиперемия (сильное покраснение всего тела);
Боль в животе
тошнота или рвота.
диарея;
обморок и сильное падение артериального давления, которое может быть смертельно опасным.
На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом.
© Springer Science+Business Media
Если тучные клетки будут накапливаться в тканях или органах, они могут вызвать повреждение, которое может представлять угрозу для жизни.
Как врачи диагностируют мастоцитоз?
Врачи подозревают мастоцитоз на основании симптомов, особенно если у вас появляются зудящие пятна и крапивница (красные, зудящие бугорки на коже) при царапинах. Для подтверждения диагноза врачи назначают обследования, такие как:
биопсию (забор небольшого образца кожи для изучения под микроскопом);
Анализы крови и мочи
иногда сканирование костей и генетические анализы.
Как врачи лечат мастоцитоз?
Если мастоцитоз только в коже, врачи будут лечить зуд и сыпь, назначая:
Антигистаминные препараты
Ультрафиолетовый свет
крема с кортикостероидами.
Если мастоцитоз поражает другие части тела, врачи назначать лекарства, которые помогут купировать симптомы.
При тяжелых симптомах врачи могут:
еженедельно вводить укол для уменьшения воздействия заболевания на кости;
назначить кортикостероиды;
выполнить операцию по удалению селезенки, если тучные клетки накопились на селезенке;
дать указание носить с собой экстренную дозу эпинефрина.