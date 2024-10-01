Если у вас аллергия на домашнюю пыль, удалите или часто очищайте предметы, которые собирают пыль, например:

сувениры, журналы и книги;

мягкая мебель;

шторы и оконные гардины;

ковры.

Тщательно убирайте дом:

Протрите пыль, пропылесосьте и сделайте влажную уборку полов и поверхностей.

Регулярно стирайте простыни, наволочки и одеяла в горячей воде.

Обрабатывайте поверхности паром.

Избавьтесь от тараканов.

Используйте предметы, которые помогают предотвратить накопление пыли в доме, например:

чехлы для матрасов и подушек из тонких тканей;

подушки из синтетических волокон;

кондиционеры и осушители воздуха для снижения влажности воздуха;

фильтры и пылесосы с HEPA (высокоэффективным воздушным фильтром).

Если у вас аллергия на домашних животных: