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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Круглогодичные аллергии

(длительные аллергии)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что представляет собой круглогодичная аллергия?

Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты. Вещество, вызывающее аллергическую реакцию, называется аллергеном.

Круглогодичные аллергии — это:

  • Аллергии, которые возникают в течение года.

Эти аллергии могут возникать в любое время года или в течение всего года. Они не длятся в течение всего одного сезона, как, например, сезонные аллергии.

  • Круглогодичная аллергия — это реакция организма на вещества в воздухе, чаще всего домашнюю пыль

  • Обычно они вызывают заложенность носа, насморк, зуд в носу, зуд в горле, покраснение и зуд глаз.

  • Лучше всего избегать аллергенов, но лекарство может помочь купировать симптомы.

Что вызывает круглогодичную аллергию?

Круглогодичные аллергии вызваны иммунной системой, реагирующей на что-то безвредное. Их часто вызывают следующие факторы:

  • домашняя пыль;

  • помет тараканов;

  • отмершие частички кожи домашних животных.

Каковы симптомы круглогодичной аллергии?

К симптомам относятся:

  • насморк или забитый нос;

  • зуд в носу, во рту или в горле;

  • слезящиеся, красные, зудящие, опухшие глаза;

  • чиханье.

  • проблемы со слухом или постоянными инфекциями уха (особенно у детей);

  • рецидивирующие инфекции околоносовых пазух или носовые полипы (наросты внутри носа).

Как врачи лечат круглогодичную аллергию?

Врачи лечат гипертиреоз следующими методами:

  • кортикостероиды или противозастойные назальные спреи;

  • Антигистаминные препараты

Если у вас рецидивирующие инфекции носовых пазух или носовые полипы, врачи могут сделать следующее:

  • выполнить хирургическое вмешательство.

Как предотвратить симптомы круглогодичного аллергии?

Если у вас аллергия на домашнюю пыль, удалите или часто очищайте предметы, которые собирают пыль, например:

  • сувениры, журналы и книги;

  • мягкая мебель;

  • шторы и оконные гардины;

  • ковры.

Тщательно убирайте дом:

  • Протрите пыль, пропылесосьте и сделайте влажную уборку полов и поверхностей.

  • Регулярно стирайте простыни, наволочки и одеяла в горячей воде.

  • Обрабатывайте поверхности паром.

  • Избавьтесь от тараканов.

Используйте предметы, которые помогают предотвратить накопление пыли в доме, например:

  • чехлы для матрасов и подушек из тонких тканей;

  • подушки из синтетических волокон;

  • кондиционеры и осушители воздуха для снижения влажности воздуха;

  • фильтры и пылесосы с HEPA (высокоэффективным воздушным фильтром).

Если у вас аллергия на домашних животных:

  • Ограничьте пребывание домашних животных в определенных комнатах дома.

  • Держите животных, включая домашних, вне дома.

  • Мойте домашних животных каждую неделю.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.