Что представляет собой круглогодичная аллергия?
Аллергия развивается, когда иммунная система организма реагирует на что-то безвредное, например, на продукты, растения или препараты. Вещество, вызывающее аллергическую реакцию, называется аллергеном.
Круглогодичные аллергии — это:
Аллергии, которые возникают в течение года.
Эти аллергии могут возникать в любое время года или в течение всего года. Они не длятся в течение всего одного сезона, как, например, сезонные аллергии.
Круглогодичная аллергия — это реакция организма на вещества в воздухе, чаще всего домашнюю пыль
Обычно они вызывают заложенность носа, насморк, зуд в носу, зуд в горле, покраснение и зуд глаз.
Лучше всего избегать аллергенов, но лекарство может помочь купировать симптомы.
Что вызывает круглогодичную аллергию?
Круглогодичные аллергии вызваны иммунной системой, реагирующей на что-то безвредное. Их часто вызывают следующие факторы:
домашняя пыль;
помет тараканов;
отмершие частички кожи домашних животных.
Каковы симптомы круглогодичной аллергии?
К симптомам относятся:
насморк или забитый нос;
зуд в носу, во рту или в горле;
слезящиеся, красные, зудящие, опухшие глаза;
чиханье.
проблемы со слухом или постоянными инфекциями уха (особенно у детей);
рецидивирующие инфекции околоносовых пазух или носовые полипы (наросты внутри носа).
Как врачи лечат круглогодичную аллергию?
Врачи лечат гипертиреоз следующими методами:
кортикостероиды или противозастойные назальные спреи;
Антигистаминные препараты
Если у вас рецидивирующие инфекции носовых пазух или носовые полипы, врачи могут сделать следующее:
выполнить хирургическое вмешательство.
Как предотвратить симптомы круглогодичного аллергии?
Если у вас аллергия на домашнюю пыль, удалите или часто очищайте предметы, которые собирают пыль, например:
сувениры, журналы и книги;
мягкая мебель;
шторы и оконные гардины;
ковры.
Тщательно убирайте дом:
Протрите пыль, пропылесосьте и сделайте влажную уборку полов и поверхностей.
Регулярно стирайте простыни, наволочки и одеяла в горячей воде.
Обрабатывайте поверхности паром.
Избавьтесь от тараканов.
Используйте предметы, которые помогают предотвратить накопление пыли в доме, например:
чехлы для матрасов и подушек из тонких тканей;
подушки из синтетических волокон;
кондиционеры и осушители воздуха для снижения влажности воздуха;
фильтры и пылесосы с HEPA (высокоэффективным воздушным фильтром).
Если у вас аллергия на домашних животных:
Ограничьте пребывание домашних животных в определенных комнатах дома.
Держите животных, включая домашних, вне дома.
Мойте домашних животных каждую неделю.