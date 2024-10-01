Что такое ангионевротический отек?
Ангионевротический отек — это отек лица, губ, языка и горла. Ангионевротический отек часто вызывается аллергической реакцией.
Отек может быть настолько тяжелым, что вы не сможете дышать.
Ангионевротический отек может начинаться внезапно, появляться и исчезать в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от причины.
Врачи могут назначить эпинефрин и антигистаминные препараты, чтобы купировать симптомы.
Если у вас опухнет лицо или горло, обратитесь в отделение неотложной помощи.
Что вызывает ангионевротический отек?
Ангионевротический отек может быть реакцией организма на:
лекарство, в частности, один из препаратов от давления, называемый ингибитором АПФ;
укусы насекомых;
аллерговакцинацию;
продукты, такие как яйца, рыба, орехи и фрукты.
Ангионевротический отек может быть вызван другой проблемой со здоровьем. Он может передаваться по наследству (наследственный ангионевротический отек).
Каковы симптомы ангионевротического отека?
Ангионевротический отек обычно вызывает опухание лица, губ и языка. Иногда рот и горло распухают изнутри, что затрудняет глотание или дыхание. Голос может стать хриплым.
Наряду с отеком могут также возникнуть следующие симптомы:
крапивница, которая проявляется и проходит (красные, зудящие, слегка выступающие пятна на коже);
тошнота, рвота или колики в животе.
На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).
С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.
У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).
С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.
У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как врачи диагностируют ангионевротический отек?
Врачи диагностируют его на основании симптомов и осмотра. Если врачи не могут определить причину, они зададут вам вопросы, попросят вас прекратить прием лекарства, на которое у вас может быть аллергия, и могут назначить анализы.
Как врачи лечат ангионевротический отек?
Самое главное — открыть дыхательные пути. Если у вас затруднено дыхание, врачи могут:
ввести дыхательную трубку в горло;
сделать укол эпинефрина.
Другие методы лечения зависят от того, что, по мнению врачей, вызвало у вас ангионевротический отек. Врачи могут назначить:
антигистамины для уменьшения зуда и отека;
Кортикостероиды
Если у вас наследственный ангионевротический отек, есть специальные лекарства, которые врачи вводят внутривенно (в/в).
Предотвратить ангионевротический отек можно, избегая причины, вызвавшей его, в будущем. Если у вас развивается тяжелая реакция, следует всегда иметь при себе шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки, которые следует принимать в случае повторения реакции. Затем отправляйтесь в отделение неотложной помощи, если вам нужно дополнительное лечение.