Ангионевротический отек обычно вызывает опухание лица, губ и языка. Иногда рот и горло распухают изнутри, что затрудняет глотание или дыхание. Голос может стать хриплым.

Наряду с отеком могут также возникнуть следующие симптомы:

крапивница, которая проявляется и проходит (красные, зудящие, слегка выступающие пятна на коже);

тошнота, рвота или колики в животе.