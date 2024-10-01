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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ангионевротический отек (отек Квинке)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое ангионевротический отек?

Ангионевротический отек — это отек лица, губ, языка и горла. Ангионевротический отек часто вызывается аллергической реакцией.

  • Отек может быть настолько тяжелым, что вы не сможете дышать.

  • Ангионевротический отек может начинаться внезапно, появляться и исчезать в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от причины.

  • Врачи могут назначить эпинефрин и антигистаминные препараты, чтобы купировать симптомы.

Если у вас опухнет лицо или горло, обратитесь в отделение неотложной помощи.

Что вызывает ангионевротический отек?

Ангионевротический отек может быть реакцией организма на:

  • лекарство, в частности, один из препаратов от давления, называемый ингибитором АПФ;

  • укусы насекомых;

  • аллерговакцинацию;

  • продукты, такие как яйца, рыба, орехи и фрукты.

Ангионевротический отек может быть вызван другой проблемой со здоровьем. Он может передаваться по наследству (наследственный ангионевротический отек).

Каковы симптомы ангионевротического отека?

Ангионевротический отек обычно вызывает опухание лица, губ и языка. Иногда рот и горло распухают изнутри, что затрудняет глотание или дыхание. Голос может стать хриплым.

Наряду с отеком могут также возникнуть следующие симптомы:

  • крапивница, которая проявляется и проходит (красные, зудящие, слегка выступающие пятна на коже);

  • тошнота, рвота или колики в животе.

Снимки ангионевротического отека
Ангионевротический отек (отек Квинке)
Ангионевротический отек (отек Квинке)

На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).

С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.

Ангионевротический отек языка
Ангионевротический отек языка

У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ангионевротический отек губ
Ангионевротический отек губ

У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Ангионевротический отек (отек Квинке)
Ангионевротический отек (отек Квинке)

На фотографии показан отек губ у пациента с наследственным ангионевротическим отеком (отеком Квинке).

С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.

Ангионевротический отек языка
Ангионевротический отек языка

У этого человека имеет место припухание языка вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ангионевротический отек губ
Ангионевротический отек губ

У этого человека имеет место припухание губ вследствие ангионевротического отека (отека Квинке).

НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Как врачи диагностируют ангионевротический отек?

Врачи диагностируют его на основании симптомов и осмотра. Если врачи не могут определить причину, они зададут вам вопросы, попросят вас прекратить прием лекарства, на которое у вас может быть аллергия, и могут назначить анализы.

Как врачи лечат ангионевротический отек?

Самое главное — открыть дыхательные пути. Если у вас затруднено дыхание, врачи могут:

  • ввести дыхательную трубку в горло;

  • сделать укол эпинефрина.

Другие методы лечения зависят от того, что, по мнению врачей, вызвало у вас ангионевротический отек. Врачи могут назначить:

  • антигистамины для уменьшения зуда и отека;

  • Кортикостероиды

Если у вас наследственный ангионевротический отек, есть специальные лекарства, которые врачи вводят внутривенно (в/в).

Предотвратить ангионевротический отек можно, избегая причины, вызвавшей его, в будущем. Если у вас развивается тяжелая реакция, следует всегда иметь при себе шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки, которые следует принимать в случае повторения реакции. Затем отправляйтесь в отделение неотложной помощи, если вам нужно дополнительное лечение.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.