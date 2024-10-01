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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Анафилактические реакции

(Анафилаксия)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое анафилактические реакции?

Анафилактические реакции (иногда называемые «анафилаксией») — это наиболее серьезные, внезапные и опасные для жизни аллергические реакции. При них развиваются серьезные симптомы, такие как зудящая сыпь по всему телу, опухшее горло и затрудненное дыхание. Вы можете потерять сознание. Если аллергическую реакцию не лечить, она может быть смертельной.

У вас может быть анафилактическая реакция после того, как вы прикоснетесь к чему-либо или съедите то, на что у вас есть аллергия (это вещество называется «аллерген»).

  • После того как у вас возникнет анафилактическая реакция на что-либо, она скорее всего повторится у вас после повторного контакта с этим аллергеном.

  • Симптомы анафилактической реакции обычно начинаются в течение 15 минут.

  • Для предотвращения анафилактической реакции избегайте аллергена и всегда носите с собой шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки.

При возникновении анафилактической реакции обратитесь в отделение неотложной помощи.

Что вызывает анафилактическую реакцию?

Все, на что у вас аллергия, может вызывать анафилактическую реакцию. Наиболее распространенные причины:

  • лекарства, например, пенициллин;

  • укусы насекомых.

  • продукты, особенно яйца, морепродукты и орехи;

  • латекс (вид резины, используемой в некоторых перчатках и воздушных шарах).

Обычно анафилактическая реакция не возникает при первом контакте с аллергеном. Для развития аллергии организм должен подвергаться воздействию какого-то вещества. Однако многие люди не помнят первого контакта с аллергеном.

Каковы симптомы анафилактической реакции?

Анафилактические реакции обычно возникают быстро, в течение 15 минут, после контакта с аллергеном.

Симптомы могут быть разными у разных людей, но обычно у одного человека всякий раз одни и те же симптомы. К таким симптомам могут относиться:

  • зуд по всему телу с красными пятнами (крапивницей) на коже;

  • отечность глаз, губ, языка и горла;

  • хрипы и затрудненное дыхание;

  • колики в животе, тошнота и рвота;

  • головокружение и обморок из-за падения артериального давления.

Если вы не обратитесь за помощью, у вас может остановиться дыхание, возникнуть судорога или потеря сознания. Анафилактические реакции опасны для жизни.

Как врачи могут определить наличие анафилактической реакции?

Врачи диагностируют ее сразу же на основании симптомов и осмотра.

Иногда вам известно, что вызвало у вас анафилактическую реакцию. Например, вы могли случайно съесть то, на что у вас аллергия, например, печенье, не зная, что в нем содержатся орехи. В других случаях врачам бывает трудно определить, что вызвало реакцию.

Как врачи лечат анафилактические реакции?

Врачи сделают вам укол эпинефрина (лекарства для лечения тяжелой аллергической реакции). Если дыхание у вас будет все еще затруднено, врачи могут вставить дыхательную трубку в нос или рот и вводить через нее кислород.

Иногда они также назначают:

  • лекарство для повышения артериального давления;

  • ввод жидкостей внутривенно;

  • препараты для открытия дыхательных путей, чтобы вам было легче дышать;

  • лекарства для снижения отечности (антигистаминные препараты).

Как предотвратить анафилактическую реакцию?

  • Старайтесь избегать контакта с тем, на что у вас аллергия.

  • Попросите врача провести аллерговакцинацию, если у вас аллергия на то, чего трудно избежать, например, на укусы насекомых.

  • Всегда носите с собой шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки.

Врач может выписать вам рецепт на шприц, заряженный эпинефрином. Всегда имейте при себе этот шприц. Если у вас произошел контакт с аллергеном или начинает развиваться анафилактическая реакция, сделайте себе укол эпинефрина и примите таблетку антигистамина. Затем отправляйтесь в отделение неотложной помощи, если вам нужно дополнительное лечение.

Носите браслет с медицинским оповещением, в котором перечислены ваши аллергии в случае, если вы потеряете сознание и будете нуждаться в медицинской помощи.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.