Что такое анафилактические реакции?
Анафилактические реакции (иногда называемые «анафилаксией») — это наиболее серьезные, внезапные и опасные для жизни аллергические реакции. При них развиваются серьезные симптомы, такие как зудящая сыпь по всему телу, опухшее горло и затрудненное дыхание. Вы можете потерять сознание. Если аллергическую реакцию не лечить, она может быть смертельной.
У вас может быть анафилактическая реакция после того, как вы прикоснетесь к чему-либо или съедите то, на что у вас есть аллергия (это вещество называется «аллерген»).
После того как у вас возникнет анафилактическая реакция на что-либо, она скорее всего повторится у вас после повторного контакта с этим аллергеном.
Симптомы анафилактической реакции обычно начинаются в течение 15 минут.
Для предотвращения анафилактической реакции избегайте аллергена и всегда носите с собой шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки.
При возникновении анафилактической реакции обратитесь в отделение неотложной помощи.
Что вызывает анафилактическую реакцию?
Все, на что у вас аллергия, может вызывать анафилактическую реакцию. Наиболее распространенные причины:
лекарства, например, пенициллин;
укусы насекомых.
продукты, особенно яйца, морепродукты и орехи;
латекс (вид резины, используемой в некоторых перчатках и воздушных шарах).
Обычно анафилактическая реакция не возникает при первом контакте с аллергеном. Для развития аллергии организм должен подвергаться воздействию какого-то вещества. Однако многие люди не помнят первого контакта с аллергеном.
Каковы симптомы анафилактической реакции?
Анафилактические реакции обычно возникают быстро, в течение 15 минут, после контакта с аллергеном.
Симптомы могут быть разными у разных людей, но обычно у одного человека всякий раз одни и те же симптомы. К таким симптомам могут относиться:
зуд по всему телу с красными пятнами (крапивницей) на коже;
отечность глаз, губ, языка и горла;
хрипы и затрудненное дыхание;
колики в животе, тошнота и рвота;
головокружение и обморок из-за падения артериального давления.
Если вы не обратитесь за помощью, у вас может остановиться дыхание, возникнуть судорога или потеря сознания. Анафилактические реакции опасны для жизни.
Как врачи могут определить наличие анафилактической реакции?
Врачи диагностируют ее сразу же на основании симптомов и осмотра.
Иногда вам известно, что вызвало у вас анафилактическую реакцию. Например, вы могли случайно съесть то, на что у вас аллергия, например, печенье, не зная, что в нем содержатся орехи. В других случаях врачам бывает трудно определить, что вызвало реакцию.
Как врачи лечат анафилактические реакции?
Врачи сделают вам укол эпинефрина (лекарства для лечения тяжелой аллергической реакции). Если дыхание у вас будет все еще затруднено, врачи могут вставить дыхательную трубку в нос или рот и вводить через нее кислород.
Иногда они также назначают:
лекарство для повышения артериального давления;
ввод жидкостей внутривенно;
препараты для открытия дыхательных путей, чтобы вам было легче дышать;
лекарства для снижения отечности (антигистаминные препараты).
Как предотвратить анафилактическую реакцию?
Старайтесь избегать контакта с тем, на что у вас аллергия.
Попросите врача провести аллерговакцинацию, если у вас аллергия на то, чего трудно избежать, например, на укусы насекомых.
Всегда носите с собой шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки.
Врач может выписать вам рецепт на шприц, заряженный эпинефрином. Всегда имейте при себе этот шприц. Если у вас произошел контакт с аллергеном или начинает развиваться анафилактическая реакция, сделайте себе укол эпинефрина и примите таблетку антигистамина. Затем отправляйтесь в отделение неотложной помощи, если вам нужно дополнительное лечение.
Носите браслет с медицинским оповещением, в котором перечислены ваши аллергии в случае, если вы потеряете сознание и будете нуждаться в медицинской помощи.