Анафилактические реакции (иногда называемые «анафилаксией») — это наиболее серьезные, внезапные и опасные для жизни аллергические реакции. При них развиваются серьезные симптомы, такие как зудящая сыпь по всему телу, опухшее горло и затрудненное дыхание. Вы можете потерять сознание. Если аллергическую реакцию не лечить, она может быть смертельной.

У вас может быть анафилактическая реакция после того, как вы прикоснетесь к чему-либо или съедите то, на что у вас есть аллергия (это вещество называется «аллерген»).

После того как у вас возникнет анафилактическая реакция на что-либо, она скорее всего повторится у вас после повторного контакта с этим аллергеном.

Симптомы анафилактической реакции обычно начинаются в течение 15 минут.

Для предотвращения анафилактической реакции избегайте аллергена и всегда носите с собой шприц, заряженный эпинефрином, и антигистаминные таблетки.

При возникновении анафилактической реакции обратитесь в отделение неотложной помощи.