Что представляют собой аллергические реакции, вызванные физическими нагрузками?

Что представляют собой аллергические реакции, вызванные физическими нагрузками?

Аллергия развивается, когда иммунная система организма по ошибке реагирует на что-то безвредное, например, на безвредные продукты, растения или препараты. При аллергических реакциях, вызванных физическими нагрузками, иммунная система реагирует на физическую активность во время или после активности.