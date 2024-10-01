Что представляют собой аллергические реакции, вызванные физическими нагрузками?
Аллергия развивается, когда иммунная система организма по ошибке реагирует на что-то безвредное, например, на безвредные продукты, растения или препараты. При аллергических реакциях, вызванных физическими нагрузками, иммунная система реагирует на физическую активность во время или после активности.
Астма является наиболее распространенной аллергической реакцией, вызванной физическими нагрузками, и лечится обычными препаратами от астмы.
Улучшая свою физическую форму или постепенно увеличивая физическую нагрузку, вы можете предотвратить аллергические реакции, вызванные физическими нагрузками.
Что происходит во время аллергической реакции, вызванной физическими нагрузками?
Физические нагрузки могут вызвать:
приступ астмы, при котором возникает стеснение в груди, кашель, свистящее дыхание и затрудненное дыхание, что чаще случается, когда воздух холодный и сухой;
анафилактическую реакцию — это редкое явление, но интенсивное упражнение может вызвать тяжелую, представляющую угрозу для жизни реакцию, при которой затрудняется дыхание или падает артериальное давление, что приводит к головокружению и обмороку.
Иногда анафилактическая реакция возникает в результате употребления некоторых пищевых продуктов, особенно содержащих пшеницу или креветки, перед физическими упражнениями.
Каким образом врачи диагностируют аллергическую реакцию, вызванную физическими нагрузками?
Врачи сделают пробу с физической нагрузкой:
Врачи измерят, сколько воздуха вы можете выдохнуть до и после тренировки на велотренажере или беговой дорожке
Как врачи проводят лечение аллергических реакций, вызванных физическими нагрузками?
Врачи рекомендуют следующие меры:
принимать лекарства за 15 минут до начала упражнения;
принимать лекарства от астмы, если у вас астма;
если у вас развилась анафилактическая реакция, избегать того, что ее вызывает.
Имейте при себе шприц с эпинефрином, быстродействующим лекарственным средствам для лечения аллергических реакций, на случай экстренной ситуации.