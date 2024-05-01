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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Горло

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое горло?

Горло — это часть тела от задней части рта до проходов, которые ведут в легкие и желудок. Медицинским названием горла является глотка.

Горло является важным проходом:

  • Воздух проходит через горло на пути в легкие и из легких.

  • Пища проходит через горло на пути к желудку.

Анатомия носа и горла

Из каких основных частей состоит горло?

Важными частями горла являются:

  • гланды;

  • язычок;

  • голосовой аппарат;

  • надгортанник;

миндалины — это два бугорка ткани в задней части рта, по одной с обеих сторон горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией. Наибольший размер миндалины имеют у детей и по мере роста они уменьшаются.

Язычок — это лоскут ткани, который находится в задней части горла между миндалинами.

Голосовой аппарат также известен под называнием гортань. Он содержит голосовые связки и создает звук и слова голоса.

Надгортанник — это хрящевой лоскут, расположенный над голосовым аппаратом. Во время глотания он закрывает отверстие в гортань, поэтому пища и вода не попадают в легкие.

Как работает горло?

В горле много мелких мышц, которые работают вместе с языком, чтобы глотать пищу и воду и не давать им попадать в легкие. Эти и другие мелкие мышцы также помогают контролировать голос.

Какие нарушения могут возникать в горле?

Проблемы с горлом:

  • Инфекции, такие как тонзиллит и эпиглоттит

  • Инородные тела, например, рыбья кость, застрявшая в горле

  • Онкологические заболевания, особенно у людей, употребляющих много табачных продуктов

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.