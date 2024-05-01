Что такое горло?
Горло — это часть тела от задней части рта до проходов, которые ведут в легкие и желудок. Медицинским названием горла является глотка.
Горло является важным проходом:
Воздух проходит через горло на пути в легкие и из легких.
Пища проходит через горло на пути к желудку.
Анатомия носа и горла
Из каких основных частей состоит горло?
Важными частями горла являются:
гланды;
язычок;
голосовой аппарат;
надгортанник;
миндалины — это два бугорка ткани в задней части рта, по одной с обеих сторон горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией. Наибольший размер миндалины имеют у детей и по мере роста они уменьшаются.
Язычок — это лоскут ткани, который находится в задней части горла между миндалинами.
Голосовой аппарат также известен под называнием гортань. Он содержит голосовые связки и создает звук и слова голоса.
Надгортанник — это хрящевой лоскут, расположенный над голосовым аппаратом. Во время глотания он закрывает отверстие в гортань, поэтому пища и вода не попадают в легкие.
Как работает горло?
В горле много мелких мышц, которые работают вместе с языком, чтобы глотать пищу и воду и не давать им попадать в легкие. Эти и другие мелкие мышцы также помогают контролировать голос.
Какие нарушения могут возникать в горле?
Проблемы с горлом:
Инфекции, такие как тонзиллит и эпиглоттит
Инородные тела, например, рыбья кость, застрявшая в горле
Онкологические заболевания, особенно у людей, употребляющих много табачных продуктов