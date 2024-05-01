Важными частями горла являются:

гланды;

язычок;

голосовой аппарат;

надгортанник;

миндалины — это два бугорка ткани в задней части рта, по одной с обеих сторон горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией. Наибольший размер миндалины имеют у детей и по мере роста они уменьшаются.

Язычок — это лоскут ткани, который находится в задней части горла между миндалинами.

Голосовой аппарат также известен под называнием гортань. Он содержит голосовые связки и создает звук и слова голоса.

Надгортанник — это хрящевой лоскут, расположенный над голосовым аппаратом. Во время глотания он закрывает отверстие в гортань, поэтому пища и вода не попадают в легкие.