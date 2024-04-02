Слюнные железы вырабатывают слюну. Эти железы расположены на дне ротовой полости, под нижней челюстью и в щеках непосредственно перед каждым ухом. Слюна из желез попадает в полость рта по маленьким трубочкам.
Расположение основных слюнных желез
Что такое рак слюнных желез?
Рак слюнных желез — это онкологическое заболевание органов, вырабатывающих слюну.
Рак слюнных желез чаще всего поражает железу, которая находится перед ухом (околоушная железа).
Рак слюнных желез начинается в виде безболезненного уплотнения в железе.
По мере роста опухоли она становится болезненной.
Для лечения рака слюнных желез врачи используют хирургическое вмешательство и лучевую терапию.
Какими симптомами проявляется рак слюнных желез?
Симптомы:
Уплотнение в полости рта, под нижней челюстью или спереди и чуть ниже уха, которое увеличивается в размере.
Боль может усугубляться во время еды.
Затруднения при открывании рта, движении частями лица или покалывание либо онемение лица.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак слюнных желез?
Если врачи подозревают наличие рака слюнных желез, они проводят биопсию. При биопсии они удаляют образец ткани для изучения под микроскопом.
Для определения размера опухоли и ее распространения врачи проведут:
Как врачи лечат рак слюнных желез?
Врач назначит:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
иногда также лучевую терапию.
Один из нервов, контролирующих лицо, проходит через одну из слюнных желез. Во время хирургического вмешательства врачи стараются не повредить этот нерв, если на него не распространилась опухоль.
Лучевая терапия на область слюнных желез может вызвать следующие симптомы:
Потеря вкуса
Сухость во рту
Затрудненное глотание и речь
Если в зону облучения попадают зубы — проблемы с зубами.