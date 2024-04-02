Как врачи могут определить, есть ли у человека рак слюнных желез?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак слюнных желез?

Если врачи подозревают наличие рака слюнных желез, они проводят биопсию. При биопсии они удаляют образец ткани для изучения под микроскопом.

Для определения размера опухоли и ее распространения врачи проведут: