Что такое рак полости рта и горла?
Рак полости рта и горла — это рак, который развивается в полости рта и в горле или в окружающих тканях. Он может поражать губы, язык, миндалины, небо, внутреннюю поверхность щек или заднюю стенку глотки. (Рак голосового аппарата или гортани называют раком гортани).
Раковые опухоли полости рта и горла могут выглядеть как открытые раны, уплотнения или как области необычного цвета во рту и в горле.
Врачи могут определить, есть ли у человека рак полости рта и горла, с помощью биопсии (удаление части ткани для изучения под микроскопом).
Врачи обычно лечат рак полости рта и горла с помощью хирургического вмешательства и лучевой терапии.
Что является причиной рака полости рта и горла?
Точная причина рака полости рта и горла врачам неизвестна. Но вероятность развития рака полости рта и горла увеличивается, если:
употреблять табак в больших количествах (в том числе сигареты, сигары, курительную трубку, жевательный или нюхательный табак);
употреблять большое количество алкоголя — риск развития этого вида рака повышается, если выпивать более 180 миллилитров крепкого алкоголя, 3 бокалов вина или 3 бокалов пива в день;
человек инфицирован некоторыми типами вируса папилломы человека (ВПЧ) — вируса, который вызывает появление остроконечных кондилом и может передаваться при оральном сексе.
У людей, употребляющих и табак и крепкий алкоголь, вероятность развития рака полости рта и горла более высокая, чем у людей, которые употребляют только табак или только алкоголь.
Причиной рака губ обычно является воздействие солнечного света.
Какими симптомами проявляется рак полости рта и горла?
Симптомы зависят от точного местонахождения рака в полости рта или в горле.
При раке полости рта симптомы могут отсутствовать на протяжении длительного времени за исключением:
безболезненного красного или белого пятна в полости рта, которое может либо не выступать над поверхностью, либо слегка возвышаться.
При увеличении опухоли могут появляться:
боль;
проблемы с речью;
затрудненное глотание;
уплотнение на шее.
При раке горла могут отмечаться:
боль в ухе или в горле, особенно при глотании;
Затрудненное глотание и речь
уплотнение на шее.
В некоторых случаях при раке полости рта и горла у людей уменьшается масса тела, так как им больно принимать пищу.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак полости рта или горла?
Врачи могут использовать специальное зеркало или камеру для осмотра полости рта или горла. Они могут также провести биопсию. При биопсии они удаляют образец ткани для исследования.
При раке полости рта или горла врачи проведут обследование, чтобы определить его размеры и распространился ли он на другие части тела. Они проведут следующие обследования:
Как врачи лечат рак полости рта и горла?
Врачи обычно лечат рак полости рта и горла с помощью хирургического вмешательства и лучевой терапии. Выбор метода лечения зависит от размера и местонахождения опухоли.
Врачи могут применять:
хирургическое вмешательство для удаления опухоли и окружающих тканей (например, подчелюстных лимфатических узлов);
лучевую терапию, особенно при распространении рака на лимфатические узлы;
химиотерапию при более распространенном раке.
При ранней диагностике опухоль можно удалить только хирургическим путем.
Перед началом лечения рака следует вылечить все проблемы с зубами. Лечение рака может усугубить проблемы с зубами.
В некоторых случаях в результате хирургического вмешательства может измениться форма или внешний вид лица. Врачи будут использовать новейшие методы, чтобы сохранить внешний вид лица максимально без изменений.
Лучевая терапия полости рта может вызвать:
Потеря вкуса
Сухость во рту
Затрудненное глотание и речь
Если в зону облучения попадают зубы — проблемы с зубами.
Как можно предотвратить развитие рака полости рта или горла?
Для снижения вероятности возникновения рака полости рта или горла:
Не следует употреблять табак.
Не следует употреблять большое количество алкоголя.
Нужно посещать стоматолога два раза в год для ухода за зубами — стоматолог также проверяет наличие признаков рака полости рта.
Нужно избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей (для профилактики рака губ).
Нужно проходить вакцинацию против ВПЧ — ее обычно проводят в детском или раннем подростковом возрасте.