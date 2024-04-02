Как врачи могут определить, есть ли у человека рак полости рта или горла?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак полости рта или горла?

Врачи могут использовать специальное зеркало или камеру для осмотра полости рта или горла. Они могут также провести биопсию. При биопсии они удаляют образец ткани для исследования.

При раке полости рта или горла врачи проведут обследование, чтобы определить его размеры и распространился ли он на другие части тела. Они проведут следующие обследования: