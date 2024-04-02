Пазухи — это полости, расположенные за щеками и лбом. Эти полости связаны с носом.
Расположение околоносовых пазух
Что такое рак околоносовых пазух?
Рак околоносовых пазух — это опухоль, которая растет в околоносовых пазухах. Обычно он возникает в пазухах, размещенных рядом с носом или за переносицей (верхнечелюстная пазуха и пазуха решетчатой кости).
Рак околоносовых пазух чаще всего возникает у жителей Японии и представителей народа банту в Южной Африке. В других группах он возникает редко.
Врачам неизвестно, что является причиной рака околоносовых пазух, но они считают, что его появление может быть связано с вдыханием некоторых видов древесной и металлической пыли. Инфекции околоносовых пазух не вызывают рак.
Симптомы могут отсутствовать, пока рак не увеличился в размерах и не начал давить на другие структуры.
Для лечения рака околоносовых пазух врачи используют хирургическое вмешательство и лучевую терапию.
Какими симптомами проявляется рак околоносовых пазух?
В пазухах есть свободное пространство, в котором опухоль может расти, не оказывая давления на окружающие структуры. Поэтому сначала симптомы могут отсутствовать.
При увеличении размера опухоли могут возникать такие симптомы:
боль, онемение и покалывание лица;
ощущение заложенности носа;
насморк;
Головная боль
двоение в глазах;
носовые кровотечения;
выпадение верхних зубов.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак околоносовых пазух?
Врачи осмотрят околоносовые пазухи изнутри с помощью гибкого зонда с оптической системой, который вводится через нос в пазухи. Они могут провести биопсию. При биопсии они удаляют образец ткани для изучения под микроскопом.
Врачи проведут обследование, чтобы определить размеры раковой опухоли и распространилась ли она на другие части тела: Для этого они используют:
Как врачи лечат рак околоносовых пазух?
Обычно врачи проводят:
Хирургическое вмешательство для удаления опухоли
В некоторых случаях, если вероятность рецидива рака высока, назначают лучевую терапию.
В некоторых случаях в результате хирургического вмешательства может измениться форма или внешний вид лица. Врачи будут использовать новейшие методы, чтобы сохранить внешний вид лица максимально без изменений.
Если врачи считают, что проводить хирургическое вмешательство опасно, они назначат лучевую терапию и химиотерапию.
Лучевая терапия на область околоносовых пазух может вызвать следующие симптомы:
Потеря вкуса
Сухость во рту
Затрудненное глотание и речь
Если в зону облучения попадают зубы — проблемы с зубами.