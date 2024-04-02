Как врачи могут определить, есть ли у человека рак носоглотки?

Как врачи могут определить, есть ли у человека рак носоглотки?

Если врачи подозревают наличие рака носоглотки, они проводят осмотр носоглотки с помощью специального гибкого зонда с оптической системой. Если они обнаруживают изменения, которые могут оказаться раком, они проводят биопсию (удаляют образец ткани для исследования).

Если человеку поставлен диагноз рака носоглотки, врачи проводят обследования, чтобы определить, распространился ли рак на другие части тела. Такие обследования могут включать: