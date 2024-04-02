Что такое рак носоглотки?
Носоглотка — это область в верхней части горла позади полости носа. Рак носоглотки — это онкологическое заболевание носоглотки.
Рак носоглотки чаще всего встречается у людей, которые живут на юге Китая и юго-востоке Азии, или у людей, чьи семьи ведут свое происхождение из этих районов. Среди других групп этот вид рака встречается редко.
Рак носоглотки обычно вызывает появление уплотнений на шее.
Также может отмечаться заложенность носа, потеря слуха либо ощущение заложенности или боль в ушах, а также кровь в мокроте или при высмаркивании носа.
Врачи лечат рак носоглотки с помощью лучевой терапии, химиотерапии и, в некоторых случаях, хирургического вмешательства.
Размещение носоглотки
Что является причиной рака носоглотки?
Точная причина рака носоглотки врачам неизвестна. Они считают, что определенную роль играет вирус Эпштейна-Барр (вирус, вызывающий мононуклеоз). Существует более высокая вероятность возникновения рака носоглотки, если:
рак носоглотки был у членов семьи;
в пищевом рационе преобладает соленая рыба и продукты, содержащие нитраты (такие, как хот-дог, сосиски и мясные полуфабрикаты);
человек родом из южного Китая или юго-восточной Азии.
Какими симптомами проявляется рак носоглотки?
Обычно первым симптомом рака носоглотки является:
Уплотнение на шее в результате распространения рака на лимфатические узлы.
Лимфатические узлы увеличиваются при наличии в организме инфекции или злокачественной опухоли. Иногда увеличенные лимфатические узлы называют «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.
Другие симптомы:
заложенность или, в некоторых случаях, кровотечение из одной половины носа;
ощущение заложенности или боль в одном ухе;
потеря слуха на одно ухо;
отек лица.
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак носоглотки?
Если врачи подозревают наличие рака носоглотки, они проводят осмотр носоглотки с помощью специального гибкого зонда с оптической системой. Если они обнаруживают изменения, которые могут оказаться раком, они проводят биопсию (удаляют образец ткани для исследования).
Если человеку поставлен диагноз рака носоглотки, врачи проводят обследования, чтобы определить, распространился ли рак на другие части тела. Такие обследования могут включать:
Как врачи лечат рак носоглотки?
Рак носоглотки легче вылечить, если его обнаружили на ранней стадии.
Врачи лечат рак носоглотки с помощью:
Если после такого лечения возник рецидив рака, врачи могут провести хирургическое вмешательство.
Лучевая терапия носоглотки может вызвать следующие симптомы:
Потеря вкуса
Сухость во рту
Затрудненное глотание и речь
Если в зону облучения попадают зубы — проблемы с зубами.