Гортань (голосовой аппарат) содержит голосовые связки, которые помогают человеку издавать звуки. Гортань формирует выступ, который можно увидеть и ощутить посередине шеи.
Что такое рак гортани?
Рак гортани — это онкологическое заболевание гортани.
Симптомы включают охриплость голоса, которая не проходит, наличие уплотнения на шее, а затем — проблемы при дыхании и глотании.
Это наиболее распространенная форма рака головы и шеи.
Рак гортани чаще встречается у мужчин, чем у женщин, особенно у мужчин в возрасте старше 60 лет.
Курение и употребление большого количества алкоголя повышает шансы развития рака гортани.
Если у человека имеется охриплость голоса, которая не проходит более 2–3 недель, ему нужно обратиться к врачу.
Расположение гортани
Что является причиной рака гортани?
Врачи не всегда знают причину возникновения рака гортани, но основным фактором риска является:
курение;
Практически все, у кого возникает рак гортани, курят в настоящее время или курили раньше.
Вероятность возникновения рака гортани также повышается, если человек:
мужчина, особенно в возрасте старше 60 лет;
употреблял алкоголь в течение длительного времени.
Какими симптомами проявляется рак гортани?
Симптомы рака гортани:
Охриплость голоса (или изменение тембра голоса), которая не проходит на протяжении нескольких недель
Боль в горле или в ухе
уплотнение на шее.
Затрудненное дыхание и глотание
Как врачи могут определить, есть ли у человека рак гортани?
Врачи могут определить, есть ли у человека рак гортани, проведя обследование гортани. Они введут в полость рта тонкий гибкий зонд с оптической системой.
Врачи могут также провести биопсию (удаление образца ткани для исследования). Биопсия обычно проводится в операционной, когда пациент находится в состоянии сна под действием общего наркоза.
Если человеку поставлен диагноз рака гортани, врачи определят, распространился ли рак на другие части тела, проведя следующие обследования:
Как врачи лечат рак гортани?
Лечение зависит от размера раковой опухоли и степени ее распространения.
На ранних стадиях рака врачи проводят лечение с помощью:
лазерной микрохирургии (использование высокоэнергетического пучка света для удаления опухоли);
лучевой терапии, особенно при раке голосовых связок.
Эти методы лечения обычно не влияют на голос.
При более распространенном раке врачи проводят лечение с использованием комбинации таких методов:
Хирургическое вмешательство и лучевая терапия — если врачи считают, что невозможно удалить все раковые клетки хирургическим путем.
Лучевая терапия и химиотерапия — если врачи считают, что опухоль слишком большая, чтобы удалить ее хирургическим путем. Этим методом обычно невозможно вылечить рак, но возможно уменьшить размер опухоли и ослабить боль.
Побочные эффекты лечения
Практически все методы лечения рака гортани имеют побочные эффекты.
При хирургическом вмешательстве по поводу распространенного рака гортань иногда удаляют полностью или большую ее часть. Существуют методы, которые помогают человеку после удаления гортани говорить без голосовых связок.
Лучевая терапия на область шеи может вызвать:
покраснение и зуд кожи;
Потеря вкуса
Сухость во рту
затрудненное глотание;
Если в зону облучения попадают зубы — проблемы с зубами.
Если после лечения у человека присутствует затрудненное глотание, врачам может понадобиться растянуть пищевод. Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища из полости рта проходит в желудок.