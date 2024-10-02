Что произойдет во время визита к врачу?

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят о потере слуха и о других симптомах. Они соберут анамнез и расспросят обо всех принимаемых лекарственных препаратах. Они осмотрят уши и проведут проверку слуха, например:

аудиометрию (человек наденет наушники и будет поднимать руку, когда слышит звук; цель — определить самый тихий звук, который может услышать больной);

речевые пороговые пробы (человек будет слушать слова, произносимые с разной громкостью, чтобы проверить, насколько громкими они должны быть, прежде чем больной сможет их понять);

дискриминационные пробы (два слова, которые звучат почти одинаково, чтобы проверить, насколько хорошо человек может их различить);

тимпанометрию (звуковые волны будут отражаться от барабанной перепонки, чтобы проверить, насколько хорошо звук проходит через ухо).

Иногда врачи проводят более сложные обследования, например измерение электрических сигналов в головном мозге либо МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию).

Что касается детей с потерей слуха, врачи проверят следующие моменты: