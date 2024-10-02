Что такое потеря слуха?
Потеря слуха (снижение способности слышать звук) делает повседневную жизнь и общение более трудными. Человек может потерять слух частично или полностью на одно или на оба уха. Если человек потерял слух частично, он может просто думать, что люди говорят нечетко. Или же он может отметить, что ему трудно понимать людей, говорящих в шумном помещении, например, на вечеринке или в ресторане.
В большинстве случаев потеря слуха происходит постепенно, на протяжении многих лет.
Внезапная потеря слуха встречается реже и происходит в течение нескольких часов или за ночь.
Скопление ушной серы, инфекции уха, возрастные изменения и воздействие громкого шума — самые распространенные причины потери слуха.
Реже потеря слуха вызвана заболеванием, лекарственным препаратом или опухолью головного мозга.
Дети и пожилые люди должны проходить скрининг на потерю слуха.
Если у человека присутствует потеря слуха и другие симптомы, такие как головокружение, звон в ушах или онемение лица, ему следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование на предмет наличия других проблем со здоровьем.
Что является причиной потери слуха?
В число наиболее распространенных причин потери слуха входят:
скопление ушной серы;
воздействие громкого шума в течение продолжительного времени, например от использования электрических станков или длительного прослушивания громкой музыки;
возрастные изменения;
внезапный очень громкий шум, например выстрел или взрыв;
инфекции уха, особенно у детей и молодых людей.
В число менее распространенных причин потери слуха входят:
аутоиммунное заболевание (заболевание, в результате которого иммунная система организма атакует свои собственные ткани);
врожденные пороки;
некоторые лекарственные препараты, которые имеют побочные эффекты, повреждающие ухо;
травмы уха;
опухоли внутри уха или в отделах головного мозга.
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу потери слуха?
Следует немедленно обратиться к врачу, если потеря слуха сопровождается любым из перечисленных ниже настораживающих признаков:
потерю слуха только на одно ухо;
затруднения при жевании или разговоре;
онемение лица;
головокружение;
потеря равновесия.
Если нет ни одного из этих настораживающих признаков и никаких других симптомов, человеку следует обратиться к врачу, но это не срочно.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят о потере слуха и о других симптомах. Они соберут анамнез и расспросят обо всех принимаемых лекарственных препаратах. Они осмотрят уши и проведут проверку слуха, например:
аудиометрию (человек наденет наушники и будет поднимать руку, когда слышит звук; цель — определить самый тихий звук, который может услышать больной);
речевые пороговые пробы (человек будет слушать слова, произносимые с разной громкостью, чтобы проверить, насколько громкими они должны быть, прежде чем больной сможет их понять);
дискриминационные пробы (два слова, которые звучат почти одинаково, чтобы проверить, насколько хорошо человек может их различить);
тимпанометрию (звуковые волны будут отражаться от барабанной перепонки, чтобы проверить, насколько хорошо звук проходит через ухо).
Иногда врачи проводят более сложные обследования, например измерение электрических сигналов в головном мозге либо МРТ (магнитно-резонансную томографию) или КТ (компьютерную томографию).
Что касается детей с потерей слуха, врачи проверят следующие моменты:
говорят ли они и понимают ли речь, а также их возраст.
Как врачи лечат потерю слуха?
Врачи по возможности лечат причину потери слуха.
Многие типы потери слуха неизлечимы, поэтому лечение включает применение устройств и способов облегчения общения, таких как:
Другие средства, которые могут помочь при потере слуха:
системы оповещения, которые уведомляют человека, когда что-то производит шум, например, когда кто-то звонит в дверь, срабатывает датчик дыма или плачет ребенок;
субтитры для видеофильмов;
язык жестов;
специальные звуковые системы для театров, церквей или других общественных мест, где посторонний шум затрудняет слуховое восприятие;
специальные телефонные системы;
кохлеарный имплантат (устройство, которое посылает электрические сигналы непосредственно в нервы, которые помогают человеку слышать);
стволомозговой имплантат, если у человека повреждение нервов, которые помогают ему слышать.
Детям с потерей слуха требуется специальная помощь в обучении способности пользоваться речью. Сюда могут входить язык жестов и логопедия.
Как можно предотвратить потерю слуха?
Чтобы предотвратить потерю слуха, человек может:
ограничить контакт с громким шумом, включая как его громкость, так и продолжительность;
использовать средства защиты ушей, такие как беруши или шумоподавляющие наушники, когда человек должен находиться возле источников громкого шума.