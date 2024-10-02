Как можно вылечить потерю слуха?
Многие типы потери слуха неизлечимы, но некоторые устройства могут помочь человеку лучше слышать и справляться с повседневной жизнью. К ним относятся:
другие технологии, которые помогают человеку общаться и понимать звуки.
Что такое слуховой аппарат?
Слуховой аппарат — это устройство, которое делает звук громче. Слуховые аппараты имеют:
встроенный микрофон для захвата звука;
усилитель с питанием от аккумуляторной батареи;
миниатюрный динамик, который устанавливается в ушном канале.
Слуховой аппарат работает только в том случае, если у человека сохраняется определенный уровень слуха, но не в случае полной глухоты. Слуховой аппарат не может сделать слух идеальным, но он может помочь человеку лучше общаться.
Слуховые аппараты: усиление звука
Заушный слуховой аппарат — самый эффективный, но наименее привлекательный тип слухового аппарата. Внутриушной слуховой аппарат — лучший выбор для пациентов, страдающих тяжелой степенью тугоухости. Его легко регулировать, однако могут возникнуть определенные трудности при использовании телефона. Внутрипроходный слуховой подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Этот слуховой аппарат относительно незаметен. Внутрипроходный слуховой аппарат глубокого погружения подходит для людей с потерей слуха от легкой до умеренной степени. Такие аппараты обеспечивают хорошее качество звука, они практически незаметны и не доставляют неудобств при использовании телефона. Из уха их можно вытащить, потянув за специальную леску. Однако это самый дорогой тип слухового аппарата, и его сложнее всего настраивать.
Существуют различные типы слуховых аппаратов. Некоторые слуховые аппараты усиливают все звуки. У других есть компьютерный процессор, который усиливает определенные звуковые частоты больше, чем другие. Выпускаются слуховые аппараты различных размеров:
большие слуховые аппараты, которые надеваются на ушную раковину и вокруг нее;
средние слуховые аппараты, которые вставляются в ухо;
очень маленькие слуховые аппараты, которые вставляются в ушной канал.
Специалист по слуховым аппаратам может помочь выбрать тип слухового аппарата, который лучше всего подходит человеку. Если один вид слухового аппарата человеку не подходит, он может попросить своего врача попробовать другой вид.
При использовании телефонов со слуховыми аппаратами могут возникать трудности. Некоторые слуховые аппараты имеют специальную функцию, облегчающую восприятие звука при использовании телефона.
Что такое кохлеарный имплантат?
Улитка (кохлеа) — это крошечный орган, расположенный глубоко внутри уха. Он превращает звуковые волны, попадающие в ухо, в нервные сигналы, которые посылаются в головной мозг. Эти нервные сигналы — это то, что человек действительно «слышит».
Иногда потеря слуха происходит потому, что звуковые волны не могут проникнуть через среднюю часть уха в улитку. В этом случае простое усиление звука, как это делает слуховой аппарат, не поможет. Вместо этого врачи могут вставить человеку кохлеарный имплантат.
Кохлеарный имплантат:
преобразовывает звуковые волны в электрические сигналы;
передает сигналы непосредственно в улитку через крошечные провода.
Чтобы имплантировать провода в улитку, врач проводит хирургическое вмешательство.
Кохлеарный имплантат состоит из двух частей: микрофона и звукового процессора, который носят за ухом, а также имплантата, расположенного под кожей, в котором есть провода, ведущие в улитку.
Человеку может потребоваться кохлеарный имплантат, если он не может понять более половины слов в предложении даже с помощью слухового аппарата. Кохлеарные имплантаты работают лучше всего, если потеря слуха произошла недавно или человек до имплантации с успехом использовал слуховой аппарат.
Кохлеарный имплантат не сделает слух идеальным, но он может:
помочь лучше читать по губам;
позволить человеку слышать такие звуки, как пожарная сигнализация, звонок в дверь и телефонный звонок;
помочь человеку услышать свой собственный голос, чтобы он мог говорить более четко и на правильном уровне громкости.
JACOPIN/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Что такое стволомозговой имплантат?
Ствол головного мозга — это нижняя часть головного мозга. Он имеет множество функций, включая обработку слуховых сигналов. При повреждении звуковых нервов в ухе слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты не помогают в достаточной степени.
Но если ствол головного мозга не поврежден, врачи могут вставить стволомозговой имплантат. Принцип его действия такой же, что и у кохлеарного имплантата.
Стволомозговой имплантат имеет:
внешний микрофон и процессор, которые преобразовывают звуковые волны в электрические сигналы;
провода, которые переносят сигналы непосредственно в ствол головного мозга.
Чтобы имплантировать провода в ствол головного мозга, врач проводит хирургическое вмешательство. Сигналы не настолько сильны, как обычный слух, но они могут помочь человеку распознавать звуки.
Что еще может сделать человек для того, чтобы справиться с потерей слуха?
Могут помочь определенные устройства и технологии, в том числе:
световые сигналы, оповещающие человека, когда кто-то звонит в дверь или плачет ребенок;
специальные звуковые системы в театрах, церквях или других общественных местах, где много посторонних шумов;
скрытые титры для телевизионных программ и видеофильмов;
телефонные аппараты, которые предоставляют письменную версию беседы.
Могут применяться другие стратегии:
Изучение и использование языка жестов
Обучение чтению по губам
Просьба к людям повернуться к человеку лицом, когда они говорят с ним
Решение избегать ситуаций (или изменять их), которые могут затруднить понимание других людей, например, посещать рестораны в непиковые часы и просить сесть о кабинке или более тихом месте