Слуховой аппарат — это устройство, которое делает звук громче. Слуховые аппараты имеют:

встроенный микрофон для захвата звука;

усилитель с питанием от аккумуляторной батареи;

миниатюрный динамик, который устанавливается в ушном канале.

Слуховой аппарат работает только в том случае, если у человека сохраняется определенный уровень слуха, но не в случае полной глухоты. Слуховой аппарат не может сделать слух идеальным, но он может помочь человеку лучше общаться.

Слуховые аппараты: усиление звука

Существуют различные типы слуховых аппаратов. Некоторые слуховые аппараты усиливают все звуки. У других есть компьютерный процессор, который усиливает определенные звуковые частоты больше, чем другие. Выпускаются слуховые аппараты различных размеров:

большие слуховые аппараты, которые надеваются на ушную раковину и вокруг нее;

средние слуховые аппараты, которые вставляются в ухо;

очень маленькие слуховые аппараты, которые вставляются в ушной канал.

Специалист по слуховым аппаратам может помочь выбрать тип слухового аппарата, который лучше всего подходит человеку. Если один вид слухового аппарата человеку не подходит, он может попросить своего врача попробовать другой вид.

При использовании телефонов со слуховыми аппаратами могут возникать трудности. Некоторые слуховые аппараты имеют специальную функцию, облегчающую восприятие звука при использовании телефона.