Что такое внезапная потеря слуха?
В большинстве случаев потеря слуха происходит постепенно, на протяжении многих лет. Но иногда потеря слуха происходит внезапно, в течение нескольких часов или за ночь.
Внезапная потеря слуха обычно происходит только на одно ухо.
У человека также могут наблюдаться другие симптомы, такие как звон в ушах, головокружение или ощущение вращения (системное головокружение).
Чаще всего врачи не обнаруживают причину внезапной потери слуха.
Иногда внезапная потеря слуха вызвана очень громким шумом, тяжелой травмой головы, инфекцией или приемом определенных лекарственных препаратов.
Спустя несколько недель примерно у половины людей слух полностью восстанавливается, и у многих других слух восстанавливается частично.
Если у человека отмечается внезапная потеря слуха, ему следует немедленно обратиться к врачу.
Что является причиной внезапной потери слуха?
Чаще всего врачи не могут найти причину внезапной потери слуха.
Когда причина обнаруживается, это обычно что-то очевидное:
внезапный, очень громкий шум, например, взрыв или выстрел;
тяжелая травма головы;
внезапное, сильное изменение давления в ухе (например, при авиаперелете или подводном плавании);
применение некоторых лекарственных препаратов, которые обладают побочным эффектом в виде нарушения слуха.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят о потере слуха и проведут физикальное обследование. Обычно они делают следующее:
В зависимости от результатов обследования и проверки слуха врачи могут также провести:
КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию) головы
Анализы крови
Как врачи лечат внезапную потерю слуха?
Врачи лечат все проблемы со здоровьем, вызывающие потерю слуха. Если они не могут определить, чем вызвана потеря слуха, они могут попробовать назначить:
кортикостероиды внутрь или в виде укола в ухо.