Что такое внезапная потеря слуха?

Что такое внезапная потеря слуха?

В большинстве случаев потеря слуха происходит постепенно, на протяжении многих лет. Но иногда потеря слуха происходит внезапно, в течение нескольких часов или за ночь.

Внезапная потеря слуха обычно происходит только на одно ухо.

У человека также могут наблюдаться другие симптомы, такие как звон в ушах, головокружение или ощущение вращения (системное головокружение).

Чаще всего врачи не обнаруживают причину внезапной потери слуха.

Иногда внезапная потеря слуха вызвана очень громким шумом, тяжелой травмой головы, инфекцией или приемом определенных лекарственных препаратов.

Спустя несколько недель примерно у половины людей слух полностью восстанавливается, и у многих других слух восстанавливается частично.

Если у человека отмечается внезапная потеря слуха, ему следует немедленно обратиться к врачу.