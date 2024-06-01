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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хроническая инфекция уха (хронический средний отит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки к нервам во внутреннем ухе.

Внутреннее строение уха

Что такое хроническая инфекция уха?

Хроническая инфекция уха — это инфекция среднего уха, которая длится более 3 месяцев.

  • Острая инфекция уха, которая не проходит, может перейти в хроническую инфекцию уха.

  • Ухо не болит, но из уха выделяется вязкая жидкость или гной.

  • Отмечается потеря слуха, которая может быть необратимой.

  • Врачи очистят ушной канал и назначат ушные капли с антибиотиком.

Что вызывает хронические инфекции уха?

Обычно хроническая инфекция уха начинается с острой инфекции уха, которая:

Хроническая инфекция уха может обостряться после:

  • простуды;

  • попадания в среднее ухо воды через перфорацию барабанной перепонки во время купания или плавания.

Риск развития хронических инфекций уха повышен у детей с врожденными пороками лица.

Какими симптомами проявляется хроническая инфекция уха?

Наиболее распространенными симптомами являются:

  • выделение из уха вязкой жидкости или гноя;

  • Потеря слуха

Какими осложнениями сопровождается хроническая инфекция уха?

Отверстие в барабанной перепонке может впустить опасные бактерии, которые приводят к усугублению инфекции. Эта инфекция может разрушить крошечные косточки в среднем ухе или распространиться на близлежащие кости черепа.

У некоторых пациентов, страдающих хроническими инфекциями уха, в среднем ухе развивается холестеатома. Холестеатома — это нарост, который выглядит как кожа и не является злокачественным. Холестеатома повышает риск развития серьезных осложнений, включая:

  • потерю слуха, которая не проходит;

  • инфекции в других частях уха, костях черепа или головном мозге;

  • повреждение нерва, который контролирует движения лица.

Как врачи могут определить, есть ли у человека хроническая инфекция уха?

Врачи проведут проверку слуха и используют специальную ручную лампу, чтобы проверить, есть ли в ухе:

  • гной (вязкая жидкость);

  • холестеатома (нарост в среднем ухе, похожий на кожу).

Если врачи подозревают наличие у человека холестеатомы, они могут выполнить КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Как врачи лечат хронические инфекции уха?

При обострении хронической инфекции уха врачи:

  • Очистят ушной канал и среднее ухо

  • Назначат ушные капли с антибиотиком

  • При необходимости назначат антибиотики для приема внутрь

Если в барабанной перепонке есть отверстие, они посоветуют избегать контакта уха с водой.

Врачи также могут рекомендовать хирургическое вмешательство, если у человека:

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.