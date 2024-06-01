Отверстие в барабанной перепонке может впустить опасные бактерии, которые приводят к усугублению инфекции. Эта инфекция может разрушить крошечные косточки в среднем ухе или распространиться на близлежащие кости черепа.

У некоторых пациентов, страдающих хроническими инфекциями уха, в среднем ухе развивается холестеатома. Холестеатома — это нарост, который выглядит как кожа и не является злокачественным. Холестеатома повышает риск развития серьезных осложнений, включая: