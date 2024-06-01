Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки к нервам во внутреннем ухе.
Внутреннее строение уха
Что такое хроническая инфекция уха?
Хроническая инфекция уха — это инфекция среднего уха, которая длится более 3 месяцев.
Острая инфекция уха, которая не проходит, может перейти в хроническую инфекцию уха.
Ухо не болит, но из уха выделяется вязкая жидкость или гной.
Отмечается потеря слуха, которая может быть необратимой.
Врачи очистят ушной канал и назначат ушные капли с антибиотиком.
Что вызывает хронические инфекции уха?
Обычно хроническая инфекция уха начинается с острой инфекции уха, которая:
оставляет в барабанной перепонке отверстие, которое никогда не заживает (перфорация барабанной перепонки).
Хроническая инфекция уха может обостряться после:
простуды;
попадания в среднее ухо воды через перфорацию барабанной перепонки во время купания или плавания.
Риск развития хронических инфекций уха повышен у детей с врожденными пороками лица.
Какими симптомами проявляется хроническая инфекция уха?
Наиболее распространенными симптомами являются:
выделение из уха вязкой жидкости или гноя;
Потеря слуха
Какими осложнениями сопровождается хроническая инфекция уха?
Отверстие в барабанной перепонке может впустить опасные бактерии, которые приводят к усугублению инфекции. Эта инфекция может разрушить крошечные косточки в среднем ухе или распространиться на близлежащие кости черепа.
У некоторых пациентов, страдающих хроническими инфекциями уха, в среднем ухе развивается холестеатома. Холестеатома — это нарост, который выглядит как кожа и не является злокачественным. Холестеатома повышает риск развития серьезных осложнений, включая:
потерю слуха, которая не проходит;
инфекции в других частях уха, костях черепа или головном мозге;
повреждение нерва, который контролирует движения лица.
Как врачи могут определить, есть ли у человека хроническая инфекция уха?
Врачи проведут проверку слуха и используют специальную ручную лампу, чтобы проверить, есть ли в ухе:
гной (вязкая жидкость);
холестеатома (нарост в среднем ухе, похожий на кожу).
Если врачи подозревают наличие у человека холестеатомы, они могут выполнить КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магнитно-резонансную томографию).
Как врачи лечат хронические инфекции уха?
При обострении хронической инфекции уха врачи:
Очистят ушной канал и среднее ухо
Назначат ушные капли с антибиотиком
При необходимости назначат антибиотики для приема внутрь
Если в барабанной перепонке есть отверстие, они посоветуют избегать контакта уха с водой.
Врачи также могут рекомендовать хирургическое вмешательство, если у человека:
перфорация барабанной перепонки;
холестеатома (нарост в среднем ухе, похожий на кожу).