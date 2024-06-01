Симптомы зависят от причины перфорации.

При инфекции уха перфорация в действительности сопровождается облегчением боли в ухе. Инфекция уха вызывает боль, поскольку за барабанной перепонкой накапливаются жидкость или гной. Когда в барабанной перепонке возникает отверстие (перфорация), жидкость вытекает, ослабляя боль.

Если причиной перфорации является изменение давления или засовывание в ухо какого-то предмета, у человека будет:

внезапная сильная боль;

иногда небольшое кровотечение.