Барабанная перепонка — это тонкая мембрана (похожая на кожу) внутри уха. Она растягивается как барабан и вибрирует, когда ее достигает звук. Вибрация попадает в среднее и внутреннее ухо и превращается в нервные сигналы. Нервные сигналы поступают в мозг, и человек слышит звук. Барабанная перепонка также удерживает воду и грязь для защиты крошечных косточек внутри уха.
Что такое перфорация барабанной перепонки?
Внутреннее строение уха
Изображение предоставлено д-ром Питом ван Хасселтом (Piet van Hasselt, MD).
Перфорация барабанной перепонки — это отверстие в барабанной перепонке. Она также называется разрывом барабанной перепонки.
Наиболее распространенной причиной перфорации барабанной перепонки являются инфекции уха.
Симптомы включают внезапную боль в ухе, иногда кровотечение из уха, потерю слуха или шум в ухе.
Врач может увидеть перфорацию барабанной перепонки, заглянув в ухо с помощью специальной ручной лампы.
Обычно барабанная перепонка заживает самостоятельно.
Что вызывает перфорацию барабанной перепонки?
Причины перфорации барабанной перепонки:
Внезапное изменение давления (например, при взрыве, ударе по уху, подводном плавании или авиаперелетах)
Засовывание в ухо какого-то предмета (например, ватной палочки или карандаша)
Иногда люди пытаются удалить ушную серу ватной палочкой или другим предметом, например, заколкой для волос или карандашом. Этого делать не следует, потому что тем самым ушная сера проталкивается глубже в ухо и может повредить барабанную перепонку.
Какими симптомами проявляется перфорация барабанной перепонки?
Симптомы зависят от причины перфорации.
При инфекции уха перфорация в действительности сопровождается облегчением боли в ухе. Инфекция уха вызывает боль, поскольку за барабанной перепонкой накапливаются жидкость или гной. Когда в барабанной перепонке возникает отверстие (перфорация), жидкость вытекает, ослабляя боль.
Если причиной перфорации является изменение давления или засовывание в ухо какого-то предмета, у человека будет:
внезапная сильная боль;
иногда небольшое кровотечение.
Какими осложнениями сопровождается перфорация барабанной перепонки?
После перфорации барабанной перепонки у человека может не быть никаких осложнений или симптомов. Однако у некоторых людей могут отмечаться:
Потеря слуха
шум в ухе (тиннит);
ощущение вращения или движения (системное головокружение).
Если через отверстие попадает вода или грязь, у человека может развиться инфекция уха.
Как врач может распознать перфорацию барабанной перепонки?
Врач может увидеть перфорацию барабанной перепонки, заглянув в ухо с помощью специальной ручной лампы. Иногда врачи проводят проверку слуха, чтобы определить, повлияла ли перфорация на слух.
Как врачи лечат перфорацию барабанной перепонки?
Человеку необходимо сохранять ухо сухим, при этом другого лечения может не потребоваться. Многие перфорации заживают самостоятельно.
Если барабанная перепонка не заживет в течение 2 месяцев, или если у человека тяжелая травма уха, для восстановления барабанной перепонки ему может потребоваться хирургическое вмешательство.