Наиболее распространенными симптомами являются:

боль в ухе;

Потеря слуха

Младенцы могут капризничать или с трудом засыпать.

Маленькие дети могут тянуть за ухо, у них может быть повышенная температура тела, тошнота, рвота или диарея.

Если инфекция приводит к образованию отверстия в барабанной перепонке (перфорация барабанной перепонки), из уха может вытекать жидкость. Это часто облегчает боль.