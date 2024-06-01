Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки нервам во внутреннем ухе.
Острый средний отит — это болезненный тип инфекции в среднем ухе. Он возникает внезапно и обычно быстро проходит. Если инфекция не проходит или возникает снова и снова, она называется хронической инфекцией уха.
Внутреннее строение уха
Что такое инфекция уха?
Инфицироваться могут разные отделы уха, но чаще всего инфекция возникает в среднем ухе. Инфекция среднего уха также называется «средним отитом». Инфекция уха, которая быстро возникает и быстро проходит — это острая инфекция уха. Инфекция уха, которая не проходит или возникает снова и снова, называется хронической инфекцией уха.
Инфекции уха могут возникать в любом возрасте, но чаще всего встречаются у детей.
Обычно они провоцируются простудой или аллергией.
Инфицированное ухо болит; кроме того, ухудшается или пропадает слух.
Большинство ушных инфекций проходят самостоятельно, но при тяжелых инфекциях или инфекциях, которые не проходят сами по себе, врачи назначают антибиотики.
Что является причиной острых инфекций уха?
Острые инфекции уха вызываются вирусами или бактериями. К инфекции уха может привести обычная простуда или аллергия.
При инфекции среднее ухо заполняется жидкостью. При бактериальной инфекции жидкость может быть гнойной.
Какими симптомами проявляется острая инфекция уха?
Наиболее распространенными симптомами являются:
боль в ухе;
Потеря слуха
Младенцы могут капризничать или с трудом засыпать.
Маленькие дети могут тянуть за ухо, у них может быть повышенная температура тела, тошнота, рвота или диарея.
Если инфекция приводит к образованию отверстия в барабанной перепонке (перфорация барабанной перепонки), из уха может вытекать жидкость. Это часто облегчает боль.
Какими осложнениями сопровождается инфекция уха?
У большинства людей осложнения отсутствуют. У детей, у которых было много инфекций уха, могут наблюдаться:
длительная потеря слуха;
отверстие в барабанной перепонке, из которого продолжает выделяться жидкость (хроническая инфекция уха).
В очень редких случаях бактериальная инфекция может распространяться на близлежащую кость черепа или на головной мозг.
Как врачи могут определить, есть ли у человека инфекция уха?
Врачи будут использовать специальную ручную лампу, чтобы проверить наличие:
выпячивания или покраснения барабанной перепонки;
жидкости за барабанной перепонкой.
Как врачи лечат острые инфекции уха?
Большинство острых инфекций уха проходят без лечения, но врачи могут назначить:
Антибиотики
болеутоляющий лекарственный препарат, например, ацетаминофен или ибупрофен;
взрослым, в некоторых случаях, — деконгестант в виде спрея или таблеток;
людям с аллергией — антигистаминные таблетки.
Если боль в ухе сильная, врачам может потребоваться обеспечить отток жидкости из среднего уха. Они могут сделать небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы отвести жидкость, или установить в барабанную перепонку трубочки, чтобы обеспечить надлежащий отток жидкости.
Как можно ограничить риск развития инфекций уха у детей?
Необходимо следить за тем, чтобы дети проходили плановые вакцинации в детстве.
Нельзя позволять ребенку пить из бутылки лежа или брать бутылку с собой в постель.
Нельзя курить в доме или возле детей.