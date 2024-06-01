Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки к нервам во внутреннем ухе.
Евстахиева труба соединяет заднюю часть горла со средним ухом.
Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.
Внутреннее строение уха
Что такое секреторный средний отит?
Секреторный средний отит — это скопление жидкости в среднем ухе, обычно после инфекции среднего уха (среднего отита).
Хотя он может возникнуть после инфекции уха, жидкость при секреторном отите не инфицирована
Секреторный средний отит может возникать в любом возрасте, но чаще всего встречается у детей
У человека может возникать ощущение заложенности в ухе и некоторая потеря слуха
Чтобы определить, есть ли в ухе жидкость, врачи его осматривают и проводят пробу на проведение звуковых волн
Возможно, врачам потребуется сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости
Что является причиной секреторного среднего отита?
Острая инфекция уха, которая не проходит полностью
Проблемы с евстахиевой трубкой
В нормальных условиях человек выравнивает давление в среднем ухе во время глотания. Глотание приводит к открытию евстахиевых труб, которое может происходить от 3 до 4 раз в минуту. Если евстахиева трубка заблокирована, жидкость накапливается в среднем ухе, так что барабанная перепонка не может двигаться должным образом.
Закупорка евстахиевой трубы может произойти, когда простуда или аллергии вызывают отек евстахиевой трубы и аденоидов. Аденоиды — это скопления ткани, которые помогают бороться с инфекцией и расположены непосредственно возле отверстия евстахиевой трубы.
Какими симптомами проявляется секреторный средний отит?
Ощущение заложенности в ухе
Звуки хлопков или потрескивания при глотании
Некоторая потеря слуха
Иногда потеря равновесия
Если у маленьких детей секреторный средний отит с потерей слуха присутствует в течение длительного времени, у них могут возникнуть трудности с обучением речи. Секреторный средний отит также повышает риск развития инфекций уха (острые инфекции уха).
Как врачи могут определить, есть ли у человека секреторный средний отит?
Врачи:
осмотрят ухо с помощью специальной ручной лампы;
проведут пробу на проведение звуковых волн для проверки на наличие жидкости (тимпанометрия);
проведут проверку слуха.
Как врачи лечат секреторный средний отит?
Состояние большинства больных улучшается даже без лечения. Антибиотики при секреторном среднем отите не помогают.
Чтобы быстро облегчить ощущение заложенности в ухе, человек может выдохнуть, одновременно закрыв рот и зажав нос.
Если симптомы длятся более 3 месяцев, врачу может потребоваться:
сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости;
установить в барабанную перепонку маленькую трубочку, чтобы впустить за нее воздух и воспрепятствовать повторному накоплению жидкости;
выполнить хирургическое вмешательство, чтобы удалить аденоиды.