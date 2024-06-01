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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жидкость в ухе (секреторный средний отит)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Среднее ухо — это полое пространство за барабанной перепонкой. Среднее ухо состоит из 3 крошечных косточек, которые передают вибрации барабанной перепонки к нервам во внутреннем ухе.

Евстахиева труба соединяет заднюю часть горла со средним ухом.

Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Внутреннее строение уха

Что такое секреторный средний отит?

Секреторный средний отит — это скопление жидкости в среднем ухе, обычно после инфекции среднего уха (среднего отита).

  • Хотя он может возникнуть после инфекции уха, жидкость при секреторном отите не инфицирована

  • Секреторный средний отит может возникать в любом возрасте, но чаще всего встречается у детей

  • У человека может возникать ощущение заложенности в ухе и некоторая потеря слуха

  • Чтобы определить, есть ли в ухе жидкость, врачи его осматривают и проводят пробу на проведение звуковых волн

  • Возможно, врачам потребуется сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости

Что является причиной секреторного среднего отита?

В нормальных условиях человек выравнивает давление в среднем ухе во время глотания. Глотание приводит к открытию евстахиевых труб, которое может происходить от 3 до 4 раз в минуту. Если евстахиева трубка заблокирована, жидкость накапливается в среднем ухе, так что барабанная перепонка не может двигаться должным образом.

Закупорка евстахиевой трубы может произойти, когда простуда или аллергии вызывают отек евстахиевой трубы и аденоидов. Аденоиды — это скопления ткани, которые помогают бороться с инфекцией и расположены непосредственно возле отверстия евстахиевой трубы.

Какими симптомами проявляется секреторный средний отит?

  • Ощущение заложенности в ухе

  • Звуки хлопков или потрескивания при глотании

  • Некоторая потеря слуха

  • Иногда потеря равновесия

Если у маленьких детей секреторный средний отит с потерей слуха присутствует в течение длительного времени, у них могут возникнуть трудности с обучением речи. Секреторный средний отит также повышает риск развития инфекций уха (острые инфекции уха).

Как врачи могут определить, есть ли у человека секреторный средний отит?

Врачи:

  • осмотрят ухо с помощью специальной ручной лампы;

  • проведут пробу на проведение звуковых волн для проверки на наличие жидкости (тимпанометрия);

  • проведут проверку слуха.

Как врачи лечат секреторный средний отит?

Состояние большинства больных улучшается даже без лечения. Антибиотики при секреторном среднем отите не помогают.

Чтобы быстро облегчить ощущение заложенности в ухе, человек может выдохнуть, одновременно закрыв рот и зажав нос.

Если симптомы длятся более 3 месяцев, врачу может потребоваться:

  • сделать отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости;

  • установить в барабанную перепонку маленькую трубочку, чтобы впустить за нее воздух и воспрепятствовать повторному накоплению жидкости;

  • выполнить хирургическое вмешательство, чтобы удалить аденоиды.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.