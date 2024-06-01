Причиной синусита обычно являются:

Некоторые вирусные инфекции верхних дыхательных путей (например, простуда)

Вирусная инфекция приводит к отеку ткани внутри носа. Вот почему при простуде нос заложен. Отек носа перекрывает отверстия околоносовых пазух, что приводит к накоплению в них жидкости. Аллергии также приводят к отеку внутренних отделов носа и могут становиться причиной синусита.

Иногда в жидкость околоносовых пазух попадают бактерии и вызывают:

Бактериальный синусит

Хронический синусит встречается чаще, если у человека присутствуют следующие факторы: