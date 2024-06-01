Что такое синусит?
Пазухи — это полости, расположенные за щеками и лбом. Каждая пазуха (синус) открывается в нос. Синусит — это воспаление или инфекция в одной или нескольких пазухах.
Причиной синусита могут быть вирусы, бактерии, грибки и аллергии.
У человека может возникнуть заложенность носа, насморк и боль в лице или голове.
Синусит, который длится более 3 месяцев, называется хроническим синуситом.
Врачи назначают лекарственное средство, облегчающее опорожнение пазух, кроме того, они могут назначить антибиотики.
Расположение околоносовых пазух
Что является причиной синусита?
Причиной синусита обычно являются:
Некоторые вирусные инфекции верхних дыхательных путей (например, простуда)
Вирусная инфекция приводит к отеку ткани внутри носа. Вот почему при простуде нос заложен. Отек носа перекрывает отверстия околоносовых пазух, что приводит к накоплению в них жидкости. Аллергии также приводят к отеку внутренних отделов носа и могут становиться причиной синусита.
Иногда в жидкость околоносовых пазух попадают бактерии и вызывают:
Бактериальный синусит
Хронический синусит встречается чаще, если у человека присутствуют следующие факторы:
Воздействие загрязненного воздуха или табачного дыма
Члены семьи, которые часто страдают синуситом
Какими симптомами проявляется синусит?
К симптомам относятся:
Выделение желтого или зеленого гноя (густая жидкость) из носа
Ощущение давления и боль в области лица
Заложенный нос
Неприятный запах изо рта
Откашливание слизи, особенно ночью
Иногда плохое самочувствие, повышение температуры тела и озноб
Нужно немедленно обратиться к врачу, если присутствуют эти симптомы и, вдобавок, сильная головная боль и спутанность сознания, поскольку инфекция может распространиться на головной мозг (менингит).
Как врачи могут определить, есть ли у человека синусит?
Врачи диагностируют ее на основании симптомов и результатов обследования. Иногда врачи могут:
выполнить КТ (компьютерную томографию), чтобы обнаружить распространение инфекции или хронический синусит;
выполнить эндоскопию (ввести тонкую трубку с микроскопом в нос для осмотра околоносовых пазух).
Как врачи лечат синусит?
Врачи лечат синусит, способствуя опорожнению околоносовых пазух. Врачи посоветуют вам:
вдыхать пар из горячего душа;
положить горячие влажные полотенца на лицо (поверх пазух);
пить горячую жидкость;
промывать нос соленой водой или использовать назальный спрей с соленой водой;
использовать сосудосуживающий назальный спрей, например, фенилэфрин.
При повышении температуры тела, сильной боли или при синусите, который длится более 10 дней, врачи обычно назначают антибиотики.
При хроническом синусите (синусит, который длится более 90 дней), врачи могут:
назначить антибиотики на период 4–6 недель;
выполнить хирургическое вмешательство, чтобы промыть околоносовые пазухи и способствовать их опорожнению.