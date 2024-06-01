К симптомам относятся:

насморк;

Заложенный нос

чиханье.

В зависимости от причины ринита у человека также могут возникать другие симптомы. Если он был вызван аллергией, у человека могут появиться зуд в глазах и слезотечение. Если ринит возник в результате простуды, у человека может быть боль в горле и кашель.