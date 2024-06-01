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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ринит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2024
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Что такое ринит?

Ринит — это воспаление и отек внутри носа.

  • Ринит обычно вызывается простудой или сезонными аллергиями.

  • У человека появляется насморк, чихание и заложенность носа.

  • Ринит обычно проходит самостоятельно, но врачи могут назначать антигистаминные препараты.

  • Если аллергии приводят к частым эпизодам ринита, человеку может потребоваться аллерговакцинация.

Что является причиной менингита?

Причиной ринита могут быть:

  • Аллергическая реакция на что-то, например, пыль, плесень, пыльцу, траву, деревья и животных (аллергический ринит)

  • Инфекция, например, обычная простуда

  • Дыхание очень сухим или загрязненным воздухом

У пожилых людей иногда наблюдается истончение и уплотнение слизистой оболочки носа, вызывающее ринит.

Какими симптомами проявляется ринит?

К симптомам относятся:

  • насморк;

  • Заложенный нос

  • чиханье.

В зависимости от причины ринита у человека также могут возникать другие симптомы. Если он был вызван аллергией, у человека могут появиться зуд в глазах и слезотечение. Если ринит возник в результате простуды, у человека может быть боль в горле и кашель.

Как врачи могут определить, есть ли у человека ринит?

Врачи могут определить, есть ли у человека ринит, исходя из симптомов.

Как врачи лечат ринит?

Лечение зависит от причины ринита.

Если причиной ринита является аллергия, врачи рекомендуют человека избегать воздействия аллергенов. Врачи назначат человеку:

  • Назальный спрей с кортикостероидами

  • антигистаминных препаратов в таблетках;

  • В некоторых случаях — аллерговакцинацию

Для лечения других видов ринита врачи могут назначить:

  • Мазь в нос

  • Назальные противоотечные средства (в виде спрея или таблеток)

  • Промывание носа водой (орошение носа)

  • Увлажнитель или испаритель, чтобы воздух в доме стал более влажным

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.