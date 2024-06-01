Что такое ринит?
Ринит — это воспаление и отек внутри носа.
Ринит обычно вызывается простудой или сезонными аллергиями.
У человека появляется насморк, чихание и заложенность носа.
Ринит обычно проходит самостоятельно, но врачи могут назначать антигистаминные препараты.
Если аллергии приводят к частым эпизодам ринита, человеку может потребоваться аллерговакцинация.
Что является причиной менингита?
Причиной ринита могут быть:
Аллергическая реакция на что-то, например, пыль, плесень, пыльцу, траву, деревья и животных (аллергический ринит)
Инфекция, например, обычная простуда
Дыхание очень сухим или загрязненным воздухом
У пожилых людей иногда наблюдается истончение и уплотнение слизистой оболочки носа, вызывающее ринит.
Какими симптомами проявляется ринит?
К симптомам относятся:
насморк;
Заложенный нос
чиханье.
В зависимости от причины ринита у человека также могут возникать другие симптомы. Если он был вызван аллергией, у человека могут появиться зуд в глазах и слезотечение. Если ринит возник в результате простуды, у человека может быть боль в горле и кашель.
Как врачи могут определить, есть ли у человека ринит?
Врачи могут определить, есть ли у человека ринит, исходя из симптомов.
Как врачи лечат ринит?
Лечение зависит от причины ринита.
Если причиной ринита является аллергия, врачи рекомендуют человека избегать воздействия аллергенов. Врачи назначат человеку:
Назальный спрей с кортикостероидами
антигистаминных препаратов в таблетках;
В некоторых случаях — аллерговакцинацию
Для лечения других видов ринита врачи могут назначить:
Мазь в нос
Назальные противоотечные средства (в виде спрея или таблеток)
Промывание носа водой (орошение носа)
Увлажнитель или испаритель, чтобы воздух в доме стал более влажным