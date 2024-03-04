Что такое перихондрит?
Фотография предоставлена врачом Бечара Гхорайеб (Bechara Ghorayeb).
Перихондрит — это инфекция вокруг ушного хряща. Хрящ — это жесткий, но гибкий материал, придающий уху форму.
Причинами перихондрита обычно являются травма, пирсинг, ожог или укус насекомого.
Вероятность возникновения перихондрита более высокая при наличии диабета или ослабленной иммунной системы.
Ухо становится красным, болезненным, припухшим.
Под кожей уха может скапливаться гной.
Врачи назначат антибиотики и, при необходимости, сделают небольшой надрез, чтобы выпустить гной.
Какими симптомами проявляется перихондрит?
К симптомам относятся:
покраснение, боль и отек уха
Как врачи лечат перихондрит?
Врачи:
назначат антибиотики внутрь;
удалят из уха любые предметы, например, серьги или занозы;
назначить болеутоляющий препарат;
При наличии абсцесса (скопления гноя) врачи:
сделают надрез на ухе, чтобы выпустить гной.