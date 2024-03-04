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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перихондрит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Что такое перихондрит?

Перихондрит — это инфекция вокруг ушного хряща. Хрящ — это жесткий, но гибкий материал, придающий уху форму.

  • Причинами перихондрита обычно являются травма, пирсинг, ожог или укус насекомого.

  • Вероятность возникновения перихондрита более высокая при наличии диабета или ослабленной иммунной системы.

  • Ухо становится красным, болезненным, припухшим.

  • Под кожей уха может скапливаться гной.

  • Врачи назначат антибиотики и, при необходимости, сделают небольшой надрез, чтобы выпустить гной.

Какими симптомами проявляется перихондрит?

К симптомам относятся:

  • покраснение, боль и отек уха

Как врачи лечат перихондрит?

Врачи:

  • назначат антибиотики внутрь;

  • удалят из уха любые предметы, например, серьги или занозы;

  • назначить болеутоляющий препарат;

При наличии абсцесса (скопления гноя) врачи:

  • сделают надрез на ухе, чтобы выпустить гной.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.