Что такое перихондрит?

Что такое перихондрит?

Перихондрит Изображение Фотография предоставлена врачом Бечара Гхорайеб (Bechara Ghorayeb).

Перихондрит — это инфекция вокруг ушного хряща. Хрящ — это жесткий, но гибкий материал, придающий уху форму.