Что такое опухоли уха?
Опухоли уха — это новообразования на наружной стороне уха или внутри ушного канала. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.
Опухоли уха могут быть злокачественными или доброкачественными.
Доброкачественные опухоли, которые растут в ушном канале, могут приводить к закупорке уха, потере слуха и скоплению ушной серы.
В некоторых случаях первым признаком опухоли уха является отмечаемое человеком снижение слуха.
Врачи могут увидеть опухоль при осмотре уха.
К злокачественным опухолям относится рак кожи, который может возникать внутри уха или вокруг него.
Наружное ухо
Доброкачественные опухоли уха
К доброкачественным опухолям, которые могут расти на ухе или в ушном канале, относятся:
кисты (небольшие мешки, наполненные жидкостью);
опухоли костей.
Врачи проведут хирургическое вмешательство для удаления новообразования, которое блокирует ухо или является причиной потери слуха.
Злокачественные опухоли уха
К злокачественным опухолям уха относятся:
рак клеток, вырабатывающих ушную серу;
рак кожи (наружной части уха или ушного канала).
Ухо могут поражать следующие виды рака кожи:
Для лечения рака кожи наружной части уха врачи могут проводить:
Хирургическое вмешательство;
лучевую терапию (вид лечения, которое уменьшает опухоли в размерах и разрушает раковые клетки).