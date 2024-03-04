Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Опухоли уха

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое опухоли уха?

Опухоли уха — это новообразования на наружной стороне уха или внутри ушного канала. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

  • Опухоли уха могут быть злокачественными или доброкачественными.

  • Доброкачественные опухоли, которые растут в ушном канале, могут приводить к закупорке уха, потере слуха и скоплению ушной серы.

  • В некоторых случаях первым признаком опухоли уха является отмечаемое человеком снижение слуха.

  • Врачи могут увидеть опухоль при осмотре уха.

  • К злокачественным опухолям относится рак кожи, который может возникать внутри уха или вокруг него.

Наружное ухо

Доброкачественные опухоли уха

К доброкачественным опухолям, которые могут расти на ухе или в ушном канале, относятся:

  • кисты (небольшие мешки, наполненные жидкостью);

  • опухоли костей.

Врачи проведут хирургическое вмешательство для удаления новообразования, которое блокирует ухо или является причиной потери слуха.

Злокачественные опухоли уха

К злокачественным опухолям уха относятся:

  • рак клеток, вырабатывающих ушную серу;

  • рак кожи (наружной части уха или ушного канала).

Ухо могут поражать следующие виды рака кожи:

Для лечения рака кожи наружной части уха врачи могут проводить:

  • Хирургическое вмешательство;

  • лучевую терапию (вид лечения, которое уменьшает опухоли в размерах и разрушает раковые клетки).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.