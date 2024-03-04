Опухоли уха — это новообразования на наружной стороне уха или внутри ушного канала. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Опухоли уха могут быть злокачественными или доброкачественными.

Доброкачественные опухоли, которые растут в ушном канале, могут приводить к закупорке уха, потере слуха и скоплению ушной серы.

В некоторых случаях первым признаком опухоли уха является отмечаемое человеком снижение слуха.

Врачи могут увидеть опухоль при осмотре уха.