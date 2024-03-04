Что такое инфекция ушного канала?

Что такое инфекция ушного канала?

Инфекция ушного канала — это инфекция канала уха (трубки, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой). Он отличается от инфекции среднего уха (среднего отита), которая представляет собой инфекцию за барабанной перепонкой.

Особенно часто инфекция ушного канала возникает после занятий плаванием, поэтому ее часто называют «ухо пловца». Но большинство людей с инфекцией ушного канала не занимались плаванием.

Инфекция ушного канала обычно вызвана бактериями.

Он проявляется болью в ухе и выделением из уха жидкости белого или желтого цвета.

Чтобы определить наличие у человека инфекции ушного канала, врач осматривает ухо.

Врачи очистят ухо и назначат ушные капли с антибиотиком и болеутоляющие средства.

Следует избегать контакта уха с водой до разрешения инфекции.