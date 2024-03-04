Что такое инфекция ушного канала?
Инфекция ушного канала — это инфекция канала уха (трубки, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой). Он отличается от инфекции среднего уха (среднего отита), которая представляет собой инфекцию за барабанной перепонкой.
Особенно часто инфекция ушного канала возникает после занятий плаванием, поэтому ее часто называют «ухо пловца». Но большинство людей с инфекцией ушного канала не занимались плаванием.
Инфекция ушного канала обычно вызвана бактериями.
Он проявляется болью в ухе и выделением из уха жидкости белого или желтого цвета.
Чтобы определить наличие у человека инфекции ушного канала, врач осматривает ухо.
Врачи очистят ухо и назначат ушные капли с антибиотиком и болеутоляющие средства.
Следует избегать контакта уха с водой до разрешения инфекции.
Наружное ухо
Что является причиной инфекции ушного канала?
Причиной инфекции ушного канала обычно является:
Бактериальная инфекция
В некоторых случаях ее причиной является грибковая инфекция.
Риск инфекции ушного канала выше у человека, который соответствует следующим условиям:
страдает заболеваниями кожи уха, например, псориаз, экзема или аллергическая реакция (дерматит уха);
плавает в озере, а не в бассейне;
использует слуховой аппарат или ушные вкладыши;
раздражает ушной канал ватными палочками.
Какими симптомами проявляется инфекция ушного канала?
К симптомам относятся:
зуд;
боль;
выделение из уха жидкости белого или желтого цвета.
При тяжелой инфекции может развиваться отек и закупорка ушного канала, приводящие к нарушению слуха.
Иногда инфекция поражает только один участок ушного канала и образуется болезненный прыщ. При вскрытии прыща выделяются кровь и гной.
В редких случаях инфекция уха может распространяться на кости черепа (злокачественный наружный отит).
Как врачи могут определить, есть ли у человека инфекция ушного канала?
Врачи определяют наличие инфекции ушного канала, осмотрев ухо.
Как врачи лечат инфекцию ушного канала?
Врачи могут:
использовать всасывающее устройство или сухие ватные палочки для очистки уха;
назначить применение ушных капель несколько раз в день в течение недели;
при тяжелой инфекции они могут поместить в ухо полоску марли на день или два, чтобы лекарственный препарат проник в ухо;
вскрывать прыщи, чтобы выпустить гной;
посоветовать некоторое время не заниматься плаванием и полетами, а также избегать контакта уха с водой.
Как можно предотвратить инфекцию ушного канала?
Чтобы снизить вероятность развития инфекции ушного канала:
После плавания нужно закапывать в ухо капли, в состав которых входит раствор белого уксуса и медицинский спирт в соотношении 1:1 (это делать нельзя при наличии заболеваний барабанной перепонки).
Нельзя вводить в ухо ватные палочки или другие предметы, чтобы очистить его — это может протолкнуть грязь глубже в ухо и повредить ушной канал.
Нужно избегать контакта уха с лаком и краской для волос, а также другими химическими веществами.
Нужно очищать беруши или слуховые аппараты перед их использованием.