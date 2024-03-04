Что такое злокачественный наружный отит?
Злокачественный наружный отит — это серьезная инфекция ушного канала. Это не рак, даже если слово «злокачественный» обычно относится к раку.
Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой. Эта инфекция представляет угрозу для жизни, поскольку распространяется с ушного канала на окружающие кости черепа.
Инфекция вызывается бактериями (включая МРЗС; МРЗС означает метициллин-резистентный золотистый стафилококк)
Несмотря на то, что его называют злокачественным, злокачественный наружный отит не является разновидностью рака.
Риск злокачественного наружного отита выше при диабете или ослабленной иммунной системе.
При отсутствии лечения он может распространяться и вызывать паралич нервов лица, что приводит к невозможности двигать частями лица.
Врачи лечат злокачественный наружный отит с помощью введения антибиотиков в вену через катетер.
Наружное ухо
Какими симптомами проявляется злокачественный наружный отит?
К симптомам относятся:
сильная боль в ухе;
выделение из уха вязкой жидкости с дурным запахом;
Потеря слуха
Как врачи могут определить, есть ли у человека злокачественный наружный отит?
Чтобы определить наличие инфекции в костях вокруг уха, врачи проведут компьютерную томографию (КТ). Они также возьмут образцы ткани и жидкости из уха, чтобы определить вид бактерий, вызывающих инфекцию.
Как врачи лечат злокачественный наружный отит?
Для начала может потребоваться госпитализация. Врачи:
назначат введение антибиотиков в вену через катетер (внутривенно);
очистят ушной канал;
в некоторых случаях проведут хирургическое вмешательство для удаления сильно инфицированной кости.
Поскольку инфекция присутствует в кости, будет необходимо проводить внутривенное введение антибиотиков в течение около 6 недель. Но когда состояние начнет улучшаться, обычно можно завершить курс антибиотиков дома.