Что такое злокачественный наружный отит?

Что такое злокачественный наружный отит?

Злокачественный наружный отит — это серьезная инфекция ушного канала. Это не рак, даже если слово «злокачественный» обычно относится к раку.

Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой. Эта инфекция представляет угрозу для жизни, поскольку распространяется с ушного канала на окружающие кости черепа.

Инфекция вызывается бактериями (включая МРЗС; МРЗС означает метициллин-резистентный золотистый стафилококк )

Несмотря на то, что его называют злокачественным, злокачественный наружный отит не является разновидностью рака.

Риск злокачественного наружного отита выше при диабете или ослабленной иммунной системе.

При отсутствии лечения он может распространяться и вызывать паралич нервов лица, что приводит к невозможности двигать частями лица.

Врачи лечат злокачественный наружный отит с помощью введения антибиотиков в вену через катетер.