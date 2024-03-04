Что такое закупорка уха?
Закупорка уха — это состояние, при котором что-то застряло в ушном канале. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.
В результате закупорки уха может возникать дискомфорт, боль и снижение слуха.
Врачи должны удалить предмет, блокирующий ухо.
Не пытайтесь удалить предмет из своего уха или из уха другого человека — вы можете протолкнуть предмет глубже или повредить барабанную перепонку. Обратитесь к врачу.
Наружное ухо
Что является причиной закупорки уха?
Закупорка уха может быть вызвана чем-то, что скапливается в ушном канале естественным путем, например:
ушной серой;
рубцовой тканью после травмы.
Закупорка уха может также быть вызвана чем-то, что в нормальных условиях в ушном канале отсутствует, например:
маленьким предметом (например, шариком, фасолью или кусочком пищи), который дети могут засунуть в ухо;
насекомым.
Какими симптомами проявляется закупорка уха?
Закупорка уха вызывает следующие симптомы:
зуд;
боль;
ощущение заложенности в ухе;
Потеря слуха
Предметы, которые отсутствуют в ухе в нормальных условиях, после нескольких дней пребывания в нем могут вызывать инфекцию. Инфекция вызывает боль и выделение из уха дурно пахнущей жидкости.
Как врачи лечат закупорку уха?
При потере слуха врачи могут проверять остроту слуха до и после устранения закупорки, чтобы определить, улучшился ли слух.
Удаление ушной серы
Врачи:
поместят в ухо перекись водорода, глицерин или минеральное масло для размягчения ушной серы;
удалят ушную серы с помощью специального инструмента для удаления ушной серы, всасывающего устройства или орошения (наполнения уха водой для вымывания ушной серы).
Если у человека узкий ушной канал, вязкая или густая ушная сера или длительные проблемы с кожей ушного канала, ему следует обращаться к врачу для регулярного удаления ушной серы с целью профилактики дальнейшей закупорки уха.
Нельзя пытаться удалить ушную серу в домашних условиях с помощью ватных палочек, заколок-невидимок, карандашей или ушных свечей. Это протолкнет ушную серу глубже в ушной канал, что может повредить барабанную перепонку или вызвать инфекцию.
Удаление предметов из уха
Лучше всего, чтобы предметы из уха удалял врач. Некоторые предметы удалить тяжело. Это должен делать врач, который лечит заболевания уха, носа и горла (ЛОР).
Врачи удаляют предмет с помощью микроскопа и специальных инструментов, например, небольшого крючка или пинцета.
Если в ухе находится насекомое, врачи введут в ушной канал минеральное масло или лидокаин, чтобы убить насекомое, а потом удалить его.
Врачи могут назначать детям лекарственный препарат, чтобы они уснули — тогда они не будут двигаться, пока врачи будут удалять предмет. Это уменьшит вероятность повреждения уха.