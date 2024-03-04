Что такое закупорка уха?

Что такое закупорка уха?

Закупорка уха — это состояние, при котором что-то застряло в ушном канале. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

В результате закупорки уха может возникать дискомфорт, боль и снижение слуха.

Врачи должны удалить предмет, блокирующий ухо.

Не пытайтесь удалить предмет из своего уха или из уха другого человека — вы можете протолкнуть предмет глубже или повредить барабанную перепонку. Обратитесь к врачу.